Gemini débarque sur toutes les montres Wear OS pour un assistant vocal plus intelligent

Après une première apparition sur les montres sous Wear OS 6, Gemini prend désormais la place de Google Assistant sur toutes les montres Wear OS, même les modèles plus anciens.

Google Gemini sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Au début du mois, lors de la présentation de ses Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, Samsung avait confirmé l’arrivée de Gemini, l’IA de Google, en lieu et place de Google Assistant. Dans la foulée, Google avait de son côté annoncé le remplacement de son assistant vocal par son IA générative, plus avancée.

Finalement, alors que l’on pouvait craindre que Gemini ne débarque que sur les montres équipées de la dernière version de Wear OS, Wear OS 6, il n’en est rien.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Gemini est désormais disponible pour toutes les montres équipées au moins de Wear OS 4. Concrètement, cela signifie que toutes les montres lancées au moins depuis 2021 peuvent désormais profiter de l’assistant intelligent de Google.

En fait, il s’agit surtout d’une mise à jour de l’application Google Assistant sur les montres connectées. Désormais, depuis le Google Play Store sur la montre, il suffit de mettre à jour Google Assistant pour qu’il se transforme en « Google Gemini sur Wear OS ».

Des requêtes plus complexes en langage naturel

Comme c’était déjà le cas avec Google Assistant, il est possible d’interagir avec Gemini en prononçant simplement « Hey Google » ou en appuyant sur un raccourci lorsque la montre le permet.

Gemini sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid Gemini sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Par la suite, l’assistant va pouvoir répondre à des requêtes bien plus poussées que Google Assistant jusqu’à présent. On pourra par exemple lui demander un restaurant à proximité, suivi de l’itinéraire pour s’y rendre via Google Maps. L’application pourra également interagir avec certaines applications, notamment pour lancer un entraînement sportif ou un minuteur. Gemini pourra aussi comprendre des requêtes un peu moins directe, comme « aurai-je besoin d’un parapluie aujourd’hui » qui nécessite que l’IA affiche la météo.

Concrètement, cette mise à jour signifie que Gemini est désormais disponible sur toutes les montres connectées de Google, de Samsung, de OnePlus ou de Xiaomi équipées au moins de Wear OS en version 4.