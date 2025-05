Wear OS 6, nouvelle interface, arrivée de Gemini… comment Google va améliorer votre montre connectée

En amont de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View a présenté les principales nouveautés à venir pour ses montres connectées Wear OS. Au menu, une nouvelle interface et l’arrivée de son IA générative.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme prévu, avant même la tenue de sa conférence Google I/O — qui ouvrira ses portes le 20 mai prochain — Google a fait une annonce anticipée concernant les nouveautés à venir sur ses services via une vidéo « The Android Show ». L’occasion pour la forme de présenter non seulement ses nouveautés pour smartphones, mais également pour les montres connectées.

Rappelons en effet que Google édite Wear OS, le système d’exploitation utilisé aussi bien sur ses propres montres que sur les Galaxy Watch de Samsung, les montres de OnePlus, celles de Mobvoi ou certains modèles de Xiaomi.

Gemini va remplacer Google Assistant sur les montres connectées

La première annonce à retenir concerne Gemini, l’IA générative de Google. Comme certains indices le suggéraient déjà, l’IA va faire son arrivée sur Wear OS en venant remplacer peu à peu Google Assistant :

Dans les prochains mois, nous allons apporter Gemini à votre montre connectée Wear OS. Il sera pratique d’avoir Gemini au poignet lorsque votre smartphone n’est pas accessible — comme lorsque vos mains sont couvertes de farine en cuisinant, lorsque vous enchaînez les réunions ou que vous êtes en train de pédaler à vélo.

Google précise par ailleurs que Gemini sera tout aussi intuitif sur montre connectée que sur smartphone. Il sera ainsi possible de formuler des phrases en langage naturel pour que l’IA générative comprenne la requête.

Gemini sur Wear OS

Bien évidemment, on pourra l’utiliser pour gérer un minuteur ou envoyer des rappels, mais aussi pour des demandes plus poussées. En effet, il sera par exemple possible de poser des questions par rapport à un mail reçu par le passé, Gemini pouvant notamment accéder à Gmail.

Une toute nouvelle interface Material 3 Expressive

Google a également profité de son événement Android Show pour présenter la nouvelle interface de Wear OS pour ses montres connectées Pixel Watch. Baptisée Material 3 Expressive, elle reprend les codes de design proposés désormais avec l’interface pour smartphones.

Concrètement, il sera plus simple pour les utilisateurs de personnaliser les teintes de leur montre connectée, avec des accents de couleurs proposés partout au sein de l’interface.

Cette nouvelle interface Material 3 Expressive se veut aussi particulièrement adaptée aux montres connectées à écran rond, comme l’indique Google :

Sur votre montre, le design de Material 3 Expressive sera centré autour de l’écran rond. Le design est particulièrement fluide, avec des animations de défilement qui s’adaptent aux courbures de l’écran. Pendant que vous défilez, les listes s’animent pour vous donner un effet de profondeur qui rend les informations plus accessibles.

Google indique aussi avoir amélioré certains éléments, comme l’écran des paramètres rapides ou certains widgets.

Enfin, Google indique que la mise à jour vers Wear OS 6 permettra de profiter d’une autonomie améliorée de l’ordre de 10 % par rapport aux anciennes versions de l’interface.

Ces nouveautés seront proposées dans un premier temps sur les montres Pixel Watch de Google, avec un déploiement prévu « plus tard dans l’année ». Si Gemini devrait bel et bien remplacer Google Assistant sur toutes les montres Wear OS, l’interface Material 3 Expressive ne pourrait quant à elle être proposée que sur les montres de Google. Rappelons qu’avec Wear OS, chaque constructeur est libre de développer sa propre interface graphique.