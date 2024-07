Test de la TicWatch Pro 5 Enduro : une montre Wear OS design, mais surtout endurante

Mobvoi continue dans sa lancée de bousculer le marché des montres connectées sous Wear OS, jusqu’alors monopolisé par Samsung et Google. Très proche de la TicWatch Pro 5, la version Enduro se démarque par un design repensé. Équipée d’un processeur puissant, mais surtout d’un double écran LCD et Amoled, Mobvoi promet une autonomie remarquable en regard de la puissance et des caractéristiques techniques de sa montre.

NB : Dans le cadre de ce test, nous avons choisi de nous concentrer sur le design de la TicWatch Pro 5 Enduro. Aussi, nous vous invitons à cliquer sur les liens présents dans les différents paragraphes qui vous mèneront à notre test de la TicWatch Pro 5 ; un modèle dont les autres caractéristiques sont identiques.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Fiche technique

Modèle Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Dimensions 48 mm x 50,15 mm x 11,95 mm Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l'écran 466 x 466 pixels Dalle OLED Mémoire interne 32 Go Poids 44,7 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection MIL-SPEC-810H, 5 ATM Fiche produit

La montre utilisée pour ce test a été prêtée par le constructeur

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Sportif, moderne et résistant

La TicWatch Pro 5 Enduro dispose de nombreuses caractéristiques communes avec le modèle Pro 5 du même constructeur que nous avions déjà testé précédemment. Néanmoins, des éléments de design diffèrent entre ces deux versions. À commencer par le verre du cadran : dans la déclinaison Enduro, il s’agit d’un verre de type « saphir ». Historiquement utilisé sur les montres haut de gamme – en horlogerie classique comme plus récemment sur les montres connectées – ce verre offre une très bonne résistance aux rayures. Il apporte un gain notable en solidité, en comparaison à la TicWatch Pro 5 qui est équipée d’un verre Gorilla.

Du côté du boitier, TicWatch lui confère de belles finitions. Bien loin d’un aspect plastique, il est fabriqué en un alliage d’acier inoxydable, d’aluminium et de nylon haute résistance (un matériau de type polyamide, puisqu’il est chargé de fibre de verre). Si nous le trouvions plutôt épais sur la TicWatch Pro 5 avec ses 12,2 mm, le constructeur revoit sa copie et réussit à en réduire l’épaisseur de 0,3 mm. Le modèle Enduro affiche désormais 11,9 mm, un chiffre qui entre dans la moyenne des montres connectées pour le sport.

Paradoxalement, la montre s’alourdit avec cette nouvelle déclinaison ; bien que la différence ne soit pas palpable en pratique lors du port de cette Pro 5 Enduro puisque ce gain de poids n’est que de 0,4 g. Pour les données théoriques, on note un boitier qui passe de 44,3 g pour la version Pro 5 à 44,7 g pour le modèle Enduro.

Toujours dans un format rond, la lunette de l’écran est désormais bardée de stries, contrairement à l’aspect lisse présent sur la TicWatch Pro 5. Bien que ce nouveau design puisse y appeler, cette lunettes est toujours immobile et le changement n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Dans le même registre, le bracelet d’origine se veut désormais également strié et s’assortit avec la lunette.

Conçu en fluorosilicone, le bracelet apparaît confortable à porter sur de longues durées ; son grand nombre de trous permet de l’adapter à tous les poignets. Il conserve très logiquement la même dimension que sur le modèle Pro 5 avec une largeur de 24 mm. Notons à ce sujet que le système d’attache aux cornes avec une pompe à relâchement rapide lui offre une belle interchangeabilité. Vous pourrez ainsi modifier aisément le bracelet de la montre avec n’importe quel modèle standard.

Si les deux modèles de TicWatch bénéficient d’une couronne numérique et d’un bouton physique disposés sur la tranche latérale extérieure, on note que la couronne est légèrement plus imposante sur la version Enduro. Cette caractéristique, visible à l’œil nu, offre une meilleure ergonomie à l’utilisation, puisqu’on peut plus aisément la manipuler. Étanche à 5 ATM, cette montre sera adaptée pour la natation, mais ne sera pas utilisable pour de la plongée sous-marine.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Écran : deux écrans, mais une seule montre connectée

Mobvoi ne change pas son équipe gagnante et incorpore à la TicWatch Pro 5 Enduro le même système de double écran pour un gain d’autonomie non négligeable. Une surcouche ultra économique en énergie est ajoutée à l’affichage AMOLED de ce modèle. Cet affichage secondaire est composé de cristaux liquides monochromes ; cette technologie confère à la montre un affichage très économe, mais également très sensible aux reflets et peu lisible en plein soleil.

Pour aller plus loin

Test de la Mobvoi TicWatch Pro 5 : une montre Wear OS avec plus de 3 jours d’autonomie, c’est possible

Concernant l’écran principal, il consiste en une dalle AMOLED de 1,43 pouce de 466 x 466 pixels pour une densité de 356 pixels par pouce. Contrairement à l’écran secondaire, l’affichage principal bénéficie d’un bon niveau de luminosité et se montre parfaitement lisible en plein soleil.

La TicWatch Pro 5 Enduro est livrée avec 13 modèles de cadrans virtuels déjà installés et l’application compagnon Mobvoi Health en propose 41 autres. Comme cette montre connectée repose sur Wear OS, le système d’exploitation de Google, il est possible d’en télécharger davantage sous forme d’applications tierces sur le Google Play Store.

La technologie d’affichage de la TicWatch Pro 5 Enduro étant identique à celle utilisée par le modèle Pro 5, nous vous invitons à consulter le test de cette dernière pour une analyse plus détaillée du sujet. Lire notre test de la TicWatch Pro 5.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Usage et application : complet, mais parfois complexes

La TicWatch Pro 5 Enduro bénéficie des mêmes caractéristiques techniques relatives aux performances que le modèle Pro. De ce fait, elle dispose du même système de processeurs qui lui apportent puissance et autonomie. Si les fonctionnalités logicielles sont nombreuses, il n’en reste que l’interface utilisateur de l’application Mobvoi Health se révèle peu claire. Certaines traductions hasardeuses n’aident en rien à la compréhension de la logique logicielle.

Outre ce défaut, la TicWatch Pro 5 Enduro dispose à son avantage de fonctionner avec Wear OS. Cette caractéristique permet d’accéder au Google Play Store – préinstallé sur la montre – qui autorise de ce fait l’installation de diverses applications compatibles. Citons par exemple Google Messages, WhatsApp, ToDoIst, YouTube Music, etc. Le paiement sans contact via Google Wallet est d’ailleurs possible. Encore une fois, puisque la TicWatch Pro 5 et sa déclinaison Enduro partagent les mêmes fonctionnalités, nous vous invitons à jeter un œil à notre test précédent afin d’en apprendre plus sur l’interface et les fonctionnalités disponibles.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Santé : fiabilité et efficacité

La TicWatch Pro 5 Enduro propose tous les capteurs nécessaires au suivi de la santé de l’utilisateur. Elle intègre une boussole, un baromètre, un accéléromètre, un gyroscope et un cardiofréquencemètre qui joue également le rôle d’oxymètre. En guise de cerise sur le gâteau, Mobvoi a fait le choix d’ajouter un capteur de température cutanée dans sa montre.

Test de précision du GPS

La TicWatch Pro 5 Enduro étant dotée des mêmes capteurs que sa cousine, la version Pro 5, nous vous redirigeons vers le test de la montre connectée Pro 5 pour consulter l’analyse complète du test de précision GPS. Notre test de la Mobvoi TicWatch Pro 5.

On note d’ailleurs la compatibilité de la montre avec les protocoles GPS, BeiDou, Glonass, Galileo et QZSS ; ceci assure un bon positionnement partout sur la planète.

Test de précision du capteur de fréquence cardiaque

Comme pour la précision du GPS, nous vous invitons à consulter l’analyse rédigée durant le test de la TicWatch Pro 5, le capteur étant strictement identique à celui de la version Enduro. Voir notre test de la montre connectée TicWatch Pro 5.

Le capteur de fréquence cardiaque y apparaît très fiable et réactif sur les variations de la fréquence cardiaque. La marge d’erreur se veut faible, bien que la montre ait tendance à légèrement sous-évaluer ses mesures par rapport à la réalité.

Fonctions de santé et d’entraînement

Le lancement d’un entraînement depuis la montre s’effectue par le biais de l’application TicExercice. Précisons que comme d’autres applications sont disponibles par le biais du Google Play Store, il sera possible de s’affranchir de TicExercice au profit de Strava ou Komoot par exemple.

TicExercice propose le suivi de plusieurs sports comme le cyclisme, la course à pied, la marche en extérieur, etc. En revanche, si l’application de Mobvoi permet de sélectionner un objectif de durée ou de distance, elle se cantonne à des exercices peu complexes. Il sera nécessaire de passer par une application tierce si l’on souhaite des variations d’intensité (fractionné) durant l’entraînement.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Autonomie : très belle autonomie pour une montre WearOS

Pour cette TicWatch Pro 5 Enduro, disposer d’un second écran à ultrabasse consommation permet de disposer d’une très belle autonomie globale… pour une montre sous Wear OS. Équipée d’une batterie de 628 mAh, cette capacité s’inscrit bien devant celle de la Google Pixel Watch et ses 294 mAh.

Dans les faits, voici les mesures relevées durant notre test :

Mesure de la fréquence cardiaque en continu (chaque seconde), luminosité au maximum, écran always-on en AMOLED : 21 heures d’autonomie.

Mesure de la fréquence cardiaque en continu (chaque seconde), luminosité automatique, suivi d’une activité sportive avec GPS durant 1 heure, écran always-on en ultra économie d’énergie : 72 heures d’autonomie.

Cela va de soi, le système de double écran permet une grande économie d’énergie et augmente considérablement l’autonomie de la montre lorsqu’il est activé. La recharge s’effectue à l’aide d’un câble USB-A vers un connecteur magnétique propriétaire à Mobvoi.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Appel et communication : le Bluetooth est une condition sine qua non

Cette montre connectée est compatible avec le Bluetooth 5.2 et dispose d’une puce Wi-Fi 2,4 GHz, bien utile pour télécharger des applications mobiles en utilisant directement le réseau domestique. En revanche, on note l’absence d’une connectivité possible en 4G ou 5G puisqu’aucune intégration de SIM / eSIM n’est pensée pour la TicWatch Pro 5 Enduro.

La montre de Mobvoi embarque un microphone, permettant de passer des appels au poignet, à condition que le smartphone soit dans les parages, puisqu’il est nécessaire que les deux appareils soient connectés en Bluetooth pour cet usage.

Si le microphone intégré à la TicWatch Pro 5 Enduro est de bonne qualité et que la partie logicielle filtre correctement les bruits ambiants, on regrette un volume de haut-parleur un peu trop bas. Ce dernier point peut gêner l’utilisateur dans le cas où un appel aurait lieu dans un lieu où le calme complet ne règne pas.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro Prix et disponibilité

La Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro est d’ores et déjà disponible en France à partir de 359,99 euros en deux coloris : Obsidian et Slate.