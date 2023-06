Test de la Mobvoi TicWatch Pro 5 : une montre Wear OS avec plus de 3 jours d’autonomie, c’est possible

La TicWatch Pro 5 de Mobvoi n'est pas une montre connectée comme les autres. Non seulement elle embarque une batterie record, mais également un processeur puissant et un système de double écran. Voici notre avis complet.

Si Samsung et Google ont pendant longtemps été les seuls constructeurs à lancer de nouvelles montres sous Wear OS 3, Mobvoi a finalement rejoint le bal en ce milieu d’année 2023 avec sa TicWatch Pro 5. Il faut dire que la montre connectée a mis le temps à arriver, puisqu’il s’agit également du premier modèle du marché à profiter de la nouvelle puce Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, promettant des gains significatifs en termes d’autonomie.

Alors, entre son double écran LCD et Amoled, ses fonctions de santé, son système ouvert et son autonomie, la TicWatch Pro 5 de Mobvoi est-elle enfin la montre Wear OS que l’on attendait ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Fiche technique

Modèle Mobvoi TicWatch Pro 5 Dimensions 50,1 mm x 48 mm x 12,2 mm Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l'écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 44,3 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM, MIL-SPEC-810H Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Mobvoi.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Une montre épaisse, mais élégante

Mobvoi est loin de n’en être qu’à sa première montre connectée. Tout comme Fossil, le constructeur chinois est un aficionado des montres Wear OS, avant même que Samsung et Google ne s’y mettent. Néanmoins, les montres TicWatch ont la particularité de proposer un design plutôt élégant d’ordinaire, avec des cadrans ronds et un système de double affichage sur lequel on reviendra plus tard.

La TicWatch Pro 5 ne fait pas exception à la règle et on retrouve ici un boîtier rond en aluminium. Avec des dimensions de 50,1 x 48 x 12,2 mm, la montre ne siéra pas à tous les poignets, mais s’adapte plutôt bien au mien, de 198 mm de circonférence. La montre est par ailleurs relativement lourde, de l’ordre de 44,3 grammes, mais son large diamètre et le bracelet en silicone permettent de bien la maintenir arrimée au poignet, même pendant l’exercice.

Le boîtier de la montre se compose par ailleurs de deux matériaux distincts avec le boîtier en lui-même, en fibre de verre mat et la lunette gravée en sillons (mais fixe) en aluminium. L’effet est plutôt réussi, même si on aurait apprécié davantage de choix dans les coloris que la seule teinte obsidienne proposée par Mobvoi. Sur les tranches, on va retrouver deux boutons positionnés à droite : un en haut et une couronne rotative faisant également office de bouton poussoir, au milieu. Si le bouton tombe bien sous le doigt, on aurait cependant apprécié que la couronne ressorte un peu plus pour pouvoir être utilisée à deux doigts. Toujours à droite, Mobvoi a positionné un microphone tandis que le haut-parleur est quant à lui situé au niveau du contact avec la peau, à gauche.

La montre est certifiée 5 ATM et peut donc être utilisée dans un cadre aquatique à faible profondeur, par exemple pour de la natation. Elle n’est cependant pas conçue pour de la plongée.

Du côté du bracelet, la TicWatch Pro 5 est fournie avec un bracelet en silicone noir lui aussi. Il s’agit d’un modèle standard de 24 mm de diamètre avec un système de pompe à relâchement rapide. Pratique donc pour changer facilement de bracelet, même si la largeur de 24 mm n’est pas la plus commune. Petit regret néanmoins, le silicone utilisé pour le bracelet est un peu trop rigide et on aurait apprécié un format un peu plus élastique — à l’instar de ce que peut proposer Garmin — pour mieux fixer la montre au poignet.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Une montre connectée à deux écrans

Depuis quelques générations, Mobvoi a intégré un système ingénieux à ses montres connectées. Comme sur ses TicWatch Pro, TicWatch Pro 3 et TicWatch Pro 3 Ultra GPS, le constructeur chinois a ajouté une surcouche à son écran Amoled classique. On a donc droit ici à deux écrans en un.

Du côté de l’écran Oled classique, il s’agit d’une dalle de 1,43 pouce de 466 x 466 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce. De quoi permettre une consultation confortable de tous les contenus affichés à l’écran. La luminosité — qui peut s’ajuster automatiquement — est par ailleurs suffisante pour consulter l’écran même en plein soleil — bien qu’on n’arrive évidemment pas au niveau de confort d’un écran MIP transfléctif qui n’a pas besoin de rétroéclairage.

En revanche, le second écran est quant à lui un affichage secondaire ultra low power à cristaux liquides monochrome. Il s’agit du même type d’écran LCD que l’on pouvait encore avoir sur certains radios-réveils et qui a l’avantage d’être très économe en énergie. Par défaut, c’est cet écran-là qui va servir d’écran always-on, garantissant ainsi une meilleure autonomie. Certaines informations y sont par ailleurs affichées comme la fréquence cardiaque, le nombre de pas, le niveau de batterie ou la date. Si cet écran n’a pas besoin de rétroéclairage pour être consulté, il est cependant là aussi plus sensible aux reflets qu’un écran MIP transflectif de montre de sport.

L’écran always-on Oled de la Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’écran always-on à cristaux liquides de la Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant les cadrans, la TicWatch Pro 5 est livrée avec 13 modèles préinstallés sur la montre et un total de 41 proposés sur l’application Mobvoi Health. Cependant, puisqu’il s’agit d’une montre Wear OS, il est bien évidemment possible d’en télécharger de toutes sortes depuis le Google Play Store.

La montre profite, comme on l’a vu, d’un mode always-on qui peut utiliser, au choix, l’écran à cristaux liquides ou l’écran Oled. Il est également possible de synchroniser le mode « ne pas déranger » entre son smartphone et la montre. Cependant, comme sur la Pixel Watch, impossible de programmer un mode sommeil à heures fixes qui va automatiquement désactiver, sur une certaine plage horaire, l’activation de l’écran lorsqu’on pivote le poignet. C’était dommage pour Google, ça l’est tout autant pour Mobvoi puisqu’il faudra penser, chaque matin, à réactiver l’affichage.

Mobvoi TicWatch Pro 5 De très nombreuses fonctions, mais une interface fouillie

La Mobvoi TicWatch Pro 5 est la première montre connectée du marché à embarquer la puce de dernière génération de Qualcomm, le Snapdragon W5+ Gen 1. Si cette puce vient marquer un gain en performances grâce à son processeur cadencé à 1,7 GHz, elle est également accompagnée d’un coprocesseur basse consommation chargé notamment des mesures de santé. Surtout, le Snapdragon W5+ Gen 1 est gravé en 4 nm, contre 12 nm pour le précédent Snapdragon Wear 4100. De quoi gagner en autonomie.

En plus de ce processeur, la montre embarque 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Elle est également dotée du système Wear OS de Google, avec une interface très proche de ce que peut également proposer la Pixel Watch.

À l’usage, la TicWatch Pro 5 est plutôt simple à appréhender, puisqu’on va retrouver la plupart des gestes classiques des montres connectées depuis l’écran d’accueil :

Glissement vers le haut : accès aux notifications

Glissement vers le bas : écran des paramètres rapides

Glissement vers la gauche ou la droite : accès aux tuiles des applications

Le fonctionnement de la TicWatch Pro 5 est donc plutôt simple et, comme sur les autres montres Wear OS, vous pouvez personnaliser non seulement le cadran, mais également les widgets présents à gauche ou à droite pour afficher des raccourcis vers les données de certaines applications.

La Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les deux boutons ont quant à eux des usages là aussi plutôt classiques :

Appui sur le bouton du haut : applications ouvertes précédemment

Appuis sur la couronne : liste des applications installées

Rotation de la couronne : navigation dans les menus

La couronne va ainsi servir aussi bien à défiler que si vous utilisiez l’écran tactile. Une interface qui rappelle là encore celle de la Pixel Watch ou de la lunette rotative présente sur la Galaxy Watch 4 Classic.

Wear OS oblige, la TicWatch Pro 5 est particulièrement riche en applications compatibles, puisqu’on peut en télécharger directement le Google Play Store, installé sur la montre. Vous pourrez même retrouver les versions smartwatch des applications préalablement installées sur votre smartphone, comme Spotify, Citymapper, Strava, Komoot, Calm, YouTube Music, WhatsApp, Shazam ou Todoist. Bien évidemment, on y retrouve également tout un lot d’applications Google — Google Maps, Contacts, Google Wallet, Google Messages ou Téléphone — mais également de nombreuses applications conçues par Mobvoi. Heureusement, les applications peuvent toutes être désépinglées si vous souhaitez simplifier la liste.

Outre le paiement sans contact via Google Wallet, l’écoute et le stockage de musique via les applications de streaming, le suivi d’entraînements via Strava ou Komoot, la gestion d’itinéraires avec Google Maps, la réponse aux messages ou aux appels, la TicWatch Pro 5 propose donc énormément de fonctionnalités qui ne demandent qu’à s’étendre en installant davantage d’applications.

Plus problématique en revanche, Mobvoi ne semble pas avoir particulièrement pris soin de sa traduction, notamment dans l’application Paramètres de la montre. J’ai ainsi eu droit à une option « De » — sûrement une traduction de « off » — aux côtés de « rétroéclairage » et « Amoled » dans le menu « activer pour incliner » ou à une invitation « Comme la nouvelle application ? » sur l’application mobile, probablement pour savoir si j’aime l’application — « like » peut se traduire par « comme » ou par « apprécier ».

L’application Mobvoi Health

Comme c’était déjà le cas sur les précédentes Galaxy Watch Watch ou sur la Pixel Watch, Mobvoi a dû développer sa propre application pour smartphone afin de gérer au mieux la montre depuis son téléphone. Il s’agit ici de l’application Mobvoi Health disponible uniquement sur Android.

Mobvoi Health Télécharger Mobvoi Health gratuitement APK

L’application se découpe en trois onglets : statistiques, appareil et compte. Si le premier va vous permettre de retrouver vos données de santé, et le dernier de gérer votre compte et le partage de données d’entraînement vers Strava ou Google Fit, l’onglet Appareil sert quant à lui à gérer la montre.

Cependant, les fonctionnalités proposées sont plutôt limitées. Outre la gestion des cadrans et des cartes de l’écran d’accueil, l’application Mobvoi Health va surtout servir à prendre des captures d’écran de la montre, à gérer les notifications ou à modifier le compte Google synchronisé avec la TicWatch Pro 5. Même le paramètre « Général » ne propose ici que deux options pour activer ou désactiver l’affichage des points non lus ou le lancement automatique des contrôles média.

Dans l’ensemble, qu’il s’agisse de l’interface la montre ou de l’application Mobvoi Health, on a ici la plupart des options attendues, mais le nombre d’entrées et leur embranchement peut s’avérer parfois un peu ardu pour un néophyte. On aurait aimé que Mobvoi peaufine davantage son interface pour la rendre plus claire et appréhendable au premier abord.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Un bon suivi des données de sport et santé

Concernant les données de sport et de santé, la TicWatch Pro 5 propose une combinaison assez classique de capteurs. Elle intègre ainsi une boussole, un baromètre, un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre doublé d’un oxymètre, et même un capteur de température cutanée.

Dans les faits, ces différents modules vont servir aussi bien à mesurer le taux d’oxygène dans le sang que la fréquence cardiaque, le niveau de stress ou le nombre de pas parcourus dans la journée.

La précision du GPS

La montre de Mobvoi assure également un suivi de votre géolocalisation utile non seulement pour trouver votre itinéraire avec Google Maps, mais aussi, et surtout, pour les entraînements sportifs en extérieur.

De ce côté là, le constructeur indique que sa puce GNSS est compatible avec les cinq principales constellations satellitaires : GPS (États-Unis), BeiDou (Chine) Glonass (Russie), Galileo (Europe) et QZSS (Japon). Mobvoi ne précise cependant pas si la montre est compatible avec la double fréquence L1+L5 assurant une géolocalisation plus précise.

Afin de tester le suivi du GPS de la montre, je l’ai utilisé durant plusieurs séances d’entraînement en course à pied dans Paris, à la fois avec des immeubles à proximité que dans le bois de Vincennes, bien plus dégagé. J’ai alors comparé la distance mesurée avec l’une des montres les plus précises du marché, la Garmin Forerunner 255, utilisée ici comme référence.

Courses Référence TicWatch Pro 5 Écart Course 1 4,595 km 4,320 km -5,98 % Course 2 10,635 km 10,391 km -2,29 % Course 3 6,341 km 6,085 km -4,04 % Course 4 8,764 km 8,555 km -2,38 % Total 30,335 km 29,351 km -3,24 %

Dans l’ensemble, on constate que la TicWatch Pro 5 a tendance à légèrement sous-estimer la distance parcourue de l’ordre de 2 à 6 %. Dans l’absolu, cela paraît assez peu, mais si vous vous entraînez à l’allure — parce que vous visez un certain chronomètre pour une course — elle aura tendance à indiquer une allure bien plus élevée que celle à laquelle vous courez réellement.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Mobvoi TicWatch Pro 5

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Mobvoi TicWatch Pro 5

En observant le tracé de la montre, comparé à celui du modèle de Garmin, on constate que le modèle de Mobvoi a effectivement tendance à réduire les courbes et à prendre des raccourcis, ce qui explique donc la différence de distance mesurée.

La précision de la fréquence cardiaque

Pour évaluer la mesure de fréquence cardiaque de la montre, j’ai cette fois comparé les données de la montre à celles mesurées par une ceinture cardiofréquencemètre de référence, la Garmin HRM-Pro. Celle-ci mesure les signaux électriques du cœur et est donc bien plus précise et réactive qu’une mesure au poignet par une montre connectée.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 158 bpm -0,51 % -0,52 % FC max 174 bpm 172 bpm

Mobvoi TicWatch Pro 5 Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 155 bpm 155 bpm -0,41 % -0,35 % FC max 185 bpm 186 bpm

Sur cet exercice-là, la TicWatch Pro 5 est particulièrement fiable, avec une marge d’erreur assez faible et une bonne réactivité sur les variations de fréquence cardiaque, comme on le voit sur le second graphique. On notera cependant une légère tendance à sous-évaluer la fréquence cardiaque, même si la marge d’erreur reste assez faible. Ça sera largement suffisant pour vous entraîner en fonction des différentes zones de fréquence cardiaque.

Fonctions de santé et d’entraînement

Pour lancer un entraînement depuis la TicWatch Pro 5, il vous faudra passer — par défaut — par l’application TicExercice. Celle-ci propose plusieurs sports comme la course à pied en extérieur, la marche en extérieur, la course en intérieur, le cyclisme, le cyclisme en salle et bien d’autres. La montre peut également lancer par elle-même un suivi d’activité si elle repère que vous marchez par exemple.

Par ailleurs, il est possible de paramétrer un objectif d’exercice — perte de poids, garder la santé, etc. — ainsi qu’un objectif de nombre d’entraînements par semaine.

Néanmoins, si l’application TicExercice va bien vous permettre de configurer un objectif de durée ou de distance pour chaque exercice, l’application de Mobvoi ne permet pas de configurer des exercices plus complexes avec des séances à différentes intensités en fractionné. Impossible également de personnaliser les données affichées sur l’écran de la montre. Enfin, la montre ne profite d’aucun programme d’entraînement spécifique.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Une excellente autonomie… pour Wear OS

La TicWatch Pro 5 est équipée d’une batterie de 628 mAh. En soi, c’est déjà un très bon point si on la compare aux 294 mAh de la Google Pixel Watch ou même aux 590 mAh de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. En plus de cette batterie, la montre intègre une puce Snapdragon W5+ Gen 1 gravée en 4 nm et donc avec une bien meilleure efficacité énergétique que ses concurrentes. Enfin, l’écran à cristaux liquides vient lui aussi jouer sur le terrain de l’autonomie.

Avec ces trois aspects, la TicWatch Pro 5 a donc toutes les cartes en main pour assurer une excellente autonomie avec jusqu’à 80 heures d’utilisation selon Mobvoi.

Dans les faits, j’ai pu effectuer plusieurs cycles d’autonomie avec la montre, toujours en suivant le sommeil, la SpO2 et la fréquence cardiaque, et avec l’activation de l’écran Amoled en tournant le poignet, mais avec des réglages différents :

Mesure de la fréquence cardiaque toutes les dix minutes, écran always-on à cristaux liquides, 1h45 de suivi d’activité GPS : 74 heures d’autonomie (3 jours et 2 heures)

Mesure de la fréquence cardiaque chaque seconde, écran always-on Amoled, 1h23 de suivi d’activité GPS : 51 heures d’autonomie (2 jours et 3 heures)

Comme on pouvait s’en douter, la TicWatch Pro 5 gagne ainsi grandement en autonomie lorsqu’on utilise l’écran à cristaux liquides à faible consommation. Néanmoins, même avec l’écran Amoled utilisé uniquement, on dépasse les deux jours d’utilisation sans trop de peine, nuit comprise.

À titre de comparaison, la Galaxy Watch 5 Pro — qui proposait à ce jour la meilleure autonomie sur Wear OS 3 — peine à atteindre les 56 heures dans le meilleur des cas avec écran always-on. Ici, la TicWatch Pro 5 va donc permettre une journée supplémentaire d’autonomie. C’est très bon.

Pour la recharge, la Mobvoi TicWatch Pro 5 est fournie avec un câble USB-A vers un connecteur magnétique propriétaire. La montre n’est pas compatible avec la charge sans fil et il vous faudra un peu moins de deux heures pour une charge complète de 0 à 100 %.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Une montre qui peut passer des appels vocaux… seulement en Bluetooth

La montre de Mobvoi est compatible avec le Bluetooth 5.2 pour se connecter au smartphone et le Wi-Fi 2,4 GHz afin de se connecter à un réseau local, notamment pour l’installation des applications. Elle n’est cependant pas déclinée en version 4G ou 5G.

Par ailleurs, la montre profite d’une puce NFC utilisée pour le paiement sans contact via Google Wallet.

Du côté de la géolocalisation, elle est compatible avec plusieurs constellations GNSS : GPS, Galileo, BeiDou, Glonass et QZSS. Mobvoi ne précise pas si la montre profite d’un GPS multibande L1+L5 et on notera que le fix peut mettre plusieurs dizaines de secondes à se faire.

Le microphone de la Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le haut-parleur de la Mobvoi TicWatch Pro 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si la TicWatch Pro 5 n’est proposée qu’en version Wi-Fi — sans déclinaison 4 G ou 5G — elle est cependant équipée d’un microphone et d’un haut-parleur vous permettant de passer des appels directement depuis votre poignet avec la montre connectée en Bluetooth au smartphone.

La TicWatch Pro 5 s’en sort plutôt bien dans cet exercice et parvient à bien capturer votre voix pour votre interlocuteur tout en filtrant les bruits ambiants. Bien évidemment, elle est très à l’aise dans un cadre intérieur, au calme, mais pourra également filtrer les bruits constants ou la circulation au loin. En revanche, elle aura plus de mal à filtrer les bourrasques de vent qui s’engouffrent dans le microphone, mais votre voix restera au premier plan pour votre interlocuteur.

Léger regret, le volume sonore du haut-parleur est plutôt limité et, à moins d’être au calme, il vous faudra vite le pousser au maximum pour entendre ce que la personne au bout du fil cherche à vous raconter.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Prix et date de sortie

La Mobvoi TicWatch Pro 5 est disponible en France depuis le 24 mai. Elle n’est proposée qu’en un seul exemplaire, noir obsidienne, au prix de 359,99 euros.