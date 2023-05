Google annonce Wear OS 4 pour des montres plus autonomes et personnalisables

Google a annoncé la nouvelle version de son système pour montres connectées, Wear OS 4. Cette mise à jour devrait notamment permettre aux montres de gagner en autonomie.

Cette semaine, Google organise sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la conférence Google I/O. Comme tous les ans, c’est l’occasion pour la firme de Mountain View de faire le point sur les principales nouveautés attendues aussi bien sur ses différents services que sur ses systèmes d’exploitation. Après les nouveautés liées à Android 14, la firme s’est également attardée sur les montres connectées en dévoilant la prochaine version de son système, Wear OS 4.

Il faut dire que Wear OS 3 a été présenté initialement il y a deux ans, lors de la Google I/O 2021. C’était alors l’occasion pour Google de concrétiser son partenariat avec Samsung en annonçant la fusion de Wear OS et de Tizen. Cependant, depuis cette annonce, rares ont été les montres à être mises à jour vers Wear OS 3. Surtout, le système a fait l’objet de plusieurs critiques, à commencer par son autonomie très limitée. C’est justement en priorité sur ce point que Google cherche à avancer avec Wear OS 4.

Une meilleure gestion de l’autonomie

Dans un billet publié sur son blog, Google précise que « des mises à jour régulières de la plateforme permettent aux montres Wear OS, comme la Pixel Watch et les Galaxy Watch, d’être plus fluides, plus sûres et de gagner en autonomie ». La firme précise par ailleurs que ces améliorations seront encore plus visibles avec Wear OS 4 prévu « plus tard dans l’année ».

Parmi les nouveautés spécifiques à Wear OS 4, Google annonce une meilleure gestion de la synthèse vocale ou l’arrivée des sauvegardes automatiques des données de votre montre pour passer plus facilement d’un modèle à un autre.

Des cadrans plus simples à créer

Google affirme par ailleurs avoir retravaillé les cadrans des montres Wear OS avec un nouveau « Watch Face Format » développé en partenariat avec Samsung. Concrètement, les cadrans pourront désormais être enregistrés au format de fichier .xml pour simplifier au maximum leur développement. « La plateforme Wear OS s’occupera de la logique nécessaire pour afficher le cadran pour que vous n’ayez plus à vous inquiéter de l’optimisation de code ou des performances de batterie », indique Google dans un article dédié. Ces formats permettront de gérer aussi bien les complications que la couleur, la taille des aiguilles, la couleur du cadran ou même les options de personnalisation. Ils pourront ainsi être facilement développés au sein de Watch Face Studio, un logiciel dédié que l’on peut télécharger directement sur son ordinateur.

Autres nouveautés de Wear OS 4, les tuiles d’applications, que l’on trouve à gauche ou à droite du cadran d’accueil et qui servent de widgets aux différentes applications. Google affirme que la nouvelle version de son système pour montres connectées permettra une meilleure gestion des animations sur ces tuiles pour des transitions plus graphiques lorsqu’on passe de l’une à l’autre.

Des nouvelles applications pour montres connectées

Google a également profité de sa conférence pour annoncer l’arrivée de nouvelles applications pour les montres sous Wear OS. Ce sera notamment le cas des applications Google Agenda et Gmail, « plus tard dans l’année », mais également de l’application de vélo Peloton, de l’application de liste de tâches Todoist ou de l’application de messagerie WhatsApp, déjà annoncée.

Pour l’heure, on ignore encore quand Wear OS 4 sera déployé. Il paraît probable que, comme pour Wear OS 3, Samsung ait la primeur de cette nouvelle version avec le lancement attendu, au début du mois d’août, de ses Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Pro. La version Developer Preview de Wear OS 4 est cependant d’ores et déjà disponible sur émulateur.

