WhatsApp débarque en beta sur les montres connectées grâce à Wear OS 3

WhatsApp teste actuellement son application de messagerie sur certaines montres connectées sous Wear OS 3. L'application permet même d'envoyer des messages directement depuis sa montre, de quoi se passer de son smartphone.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp arrive en beta sur Wear OS 3, le système d’exploitation de Google dédié aux montres connectées. Les utilisateurs vont pouvoir se passer de leur smartphone pour certaines fonctionnalités de l’application de Meta.

Pour aller plus loin

WhatsApp dit adieu aux bidouillages : une fonction très attendue est enfin déployée

Envoyer des messages sur WhatsApp depuis sa montre connectée, c’est possible

Comme le détaille 9to5Google, l’écran d’accueil de l’application est une liste des contacts récents, mais on peut aussi accéder à ses paramètres et choisir d’ouvrir l’application sur son smartphone. On peut également voir le nombre de messages non lus.

En cliquant sur une icône de contact, on accède à sa discussion pour relire les messages. Deux tuiles sont disponibles, l’une pour les « contacts WhatsApp » et l’autre intitulée « message vocal WhatsApp » pour en enregistrer un rapidement.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

On peut aussi et surtout lui en envoyer, des messages, qu’il soit vocal ou écrit, en ouvrant le clavier de la montre. Pas sûr que ce soit très pratique, mais c’est là. Dans les discussions de groupes, un bouton permet de consulter la liste de ses membres.

Une version de WhatsApp pour Wear OS 3 en beta

Tout le monde peut s’inscrire à cette version de WhatsApp. Il faut toutefois avoir un smartphone sous Android et montre connectée avec la version 2.23.10.10+ de l’application pour éviter des problèmes de connexion.

Attention, pour le moment seuls certains modèles sont pris en charge, notamment la Pixel Watch et la Samsung Galaxy Watch 5. Mais on peut penser que cela s’élargira au fur et à mesure de l’avancement de cette beta.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.