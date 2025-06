WhatsApp : attention, les pubs arrivent sur l’application, voici ce qu’il faut savoir

Les publicités vont arriver sur WhatsApp pour la première fois. Elles se cantonnent toutefois à l’onglet Actus de l’application.

Les publicités arrivent sur WhatsApp // Source : Frandroid

Il va désormais y avoir des publicités sur WhatsApp. L’annonce a été officiellement faite dans un communiqué expliquant que l’application détenue par Meta veut « aider les admins, les organisations et les entreprises à se développer » sur la plateforme.

Jusqu’à présent, WhatsApp avait échappé aux publicités contrairement à Facebook et Instagram également détenus par le géant Meta.

Ce tournant devrait toutefois rester relativement discret sur WhatsApp si on compare aux autres plateformes de Meta. Du moins, dans un premier temps. Les publicités se concentrent en effet dans l’onglet Actus de l’application.

Pour le dire autrement, contrairement au nouveau rond bleu de Meta AI, vous n’aurez pas des publicités affichées par dessus vos conversations dès l’ouverture de WhatsApp.

Des pubs dans l’onglet Actus de WhatsApp

Dans cette rubrique Actus, on trouve ce qu’on appelle les statuts qui sont des sortes de stories comme on en voit beaucoup sur Instagram. Or, c’est précisément là que vous allez commencer à voir des publicités sur WhatsApp.

Vous pourrez découvrir de nouvelles entreprises et facilement entamer une conversation avec elles au sujet de produits ou de services dont elles font la publicité sous Statut.

Concrètement, il faut donc s’attendre à voir des réclames entre deux statuts publiés par des contacts.

Deux autres forme de monétisation sont également présentées, toujours dans l’onglet Actus de WhatsApp et elles concernent les chaînes.

La publicité arrive dans WhatsApp // Source : WhatsApp

Sur WhatsApp, les chaînes sont des discussions animées par des personnalités publiques, des organisations, des marques ou des médias pour partager leurs dernières actualités. Par exemple, Frandroid a une chaîne WhatsApp que vous pouvez rejoindre.

Or, Meta explique qu’il sera possible de soutenir votre chaîne préférée « moyennant un abonnement mensuel » afin de la soutenir et de recevoir des contenus exclusifs.

L’autre nouveauté est que vous allez aussi voir des chaînes sponsorisées dans la liste de chaînes suggérées lorsque vous parcourez le catalogue. « Pour la première fois, les admins ont la possibilité d’accroître la visibilité de leur chaîne », lit-on dans le communiqué.

WhatsApp promet de la confidentialité

Le communiqué de WhatsApp s’attarde aussi sur la question du respect de la vie privée et se veut rassurant.

Pour afficher des publicités qui peuvent vous intéresser sous Statut et Chaînes, nous utiliserons des informations limitées telles que votre pays ou votre ville, votre langue, les chaînes que vous suivez et vos interactions avec les publicités qui vous sont présentées. Pour les personnes qui ont choisi d’ajouter leur compte WhatsApp à l’Espace Comptes, nous utiliserons également leurs préférences publicitaires et les informations de l’ensemble de leurs comptes Meta.

Et de promettre que WhatsApp ne lit jamais vos discussions chiffrées de bout en bout et que votre numéro de téléphone n’est jamais transmis ou vendu à aucun annonceur. Aussi, « vos messages personnels et vos appels ainsi que les groupes auxquels vous appartenez ne seront pas utilisés pour définir les publicités qui vous sont présentées ».

