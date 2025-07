« Alerte de confidentialité des discussions WhatsApp » : ce qu’il faut savoir sur l’accès aux groupes par Meta

Un message invitant les utilisateurs WhatsApp à « protéger la vie privée de tous » fait le tour des groupes de messageries. Voici ce qu’il faut savoir.

WhatsApp

Si vous faites partie de conversations de groupe sur WhatsApp, vous avez peut-être reçu un message vous signalant une « Alerte de confidentialité des discussions WhatsApp », plus précisément à propos de « des menaces persistantes liées à l’IA ».

Ce message très alarmiste peut donner l’impression d’une tentative d’arnaque ou d’un message malveillant de type spam. En réalité, il souligne bien l’existence d’un paramètre intéressant proposé par WhatsApp.

Le message envoyé sur plusieurs groupes WhatsApp // Source : capture Frandroid

Bloquer les fonctionnalités IA d’accéder à vos messages

Le message envoyé sur WhatsApp fait bel et bien référence à un paramètre proposé par l’application et détaillé dans sa FAQ.

Le message incite à aller activer une option de « confidentialité avancée » si l’on est propriétaire ou administrateur d’un groupe de discussions sur la plateforme.

Cette option permet bien de bloquer « les fonctionnalités d’IA telles que la mention de @Meta AI et la synthétisation des messages non lus ». Mais ce paramètre va beaucoup plus loin.

En fait, il rend impossible le partage d’un message en dehors du groupe de discussions. Vous ne pourrez plus exporter la discussion ou « Enregistrer automatiquement de médias dans la galerie ».

Est-ce que l’IA de WhatsApp peut lire vos messages ?

Le problème avec le message alarmiste, est qu’il pointe du doigt ce paramètre avancé pour les mauvaises raisons. Il affirme que « les systèmes d’IA peuvent accéder légalement aux messages des discussions de groupe, aux numéros de téléphone des membres et même aux données personnelles stockées sur les téléphones. Cela inclut les conversations individuelles ».

En réalité, les discussions sur WhatsApp sont chiffrées de bout en bout et l’IA n’y a donc pas naturellement accès, comme l’explique le support officiel de la firme.

Meta ne peut lire que les messages avec la mention @Meta AI ou ceux que les utilisateur·ices choisissent de partager avec ce service. Meta ne peut pas lire les autres. Comme toujours, vos messages et appels personnels sont protégés par un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que personne en dehors de la discussion, pas même WhatsApp ou Meta, ne peut les lire, les écouter ou les partager.

Activer l’option de confidentialité avancée permet donc surtout de bloquer l’utilisation de la mention à Meta AI et la lecture potentielle, dans ce cas précis, d’un message par l’IA.

Sur les pages de Meta dédiées à la confidentialité, la firme explique bien que son IA est uniquement entrainée sur les données publiques des utilisateurs ou des interactions directes avec Meta AI : « vos interactions avec les fonctionnalités d’IA peuvent être utilisées pour entraîner des modèles d’IA. C’est notamment le cas des messages envoyés dans les discussions avec l’IA, des questions que vous posez et des images que vous demandez à Meta AI d’imaginer pour vous ».

Meta a mis en place un formulaire pour demander à ce que les données publiques sur Facebook et Instagram ne soient pas utilisées par son IA.