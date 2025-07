Seulement 80 € pour ce smartphone Samsung compatible 5G et encore mis à jour actuellement

Efficace et endurant, le smartphone Samsung Galaxy A14 5G a été lancé à un prix très abordable il y a deux ans. Mais c’est pendant ces soldes d’été qu’il est davantage concurrentiel puisqu’on le trouve, chez Cdiscount, affiché à 80,29 euros au lieu de 249 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy A14 5G a débarqué sur le marché en 2023. Ce smartphone d’entrée de gamme présentait, certes, quelques faiblesses, mais il ne manquait pas d’atouts, encore plus appréciables lorsqu’on le voyait affiché à sa sortie à moins de 250 euros. Même s’il n’ira malheureusement pas plus loin qu’Android 15, il reste aujourd’hui une option recommandable pour les personnes ayant un budget très serré : pendant les soldes d’été, son prix ne dépasse pas 85 euros.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A14 5G

Un design soigné

Des performances très honorables

Une bonne autonomie

Lancé à 249 euros, le Samsung Galaxy A14 5G (64 Go) est aujourd’hui affiché à 80,29 euros chez Cdiscount.

Un beau smartphone pas cher

Oui, le Samsung Galaxy A14 5G est un smartphone d’entrée de gamme, mais ce statut ne l’empêche pas d’afficher un design épuré et des finitions exemplaires. Certes, les bordures qui encadrent l’écran sont un peu trop épaisses, mais cette caractéristique physique n’est pas franchement étonnante sur cette gamme de prix. On se console avec son dos texturé très agréable au toucher.

À l’avant, on trouve une dalle LCD de 6,6 pouces dotée d’une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’une résolution de 400 ppp, ce qui apporte une très belle finesse d’affichage. On peut aussi compter sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais celui-ci n’est pas adaptatif. Concernant la luminosité de l’écran, elle culmine à 500 cd/m² ; pas idéal pour lire l’écran en plein soleil, donc.

De bonnes performances au programme

Le Samsung Galaxy A14 5G est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 700, épaulée par 4 Go de RAM et complétée par (seulement) 64 Go. Une configuration assez satisfaisante pour les usages classiques, mais attention aux ralentissements qui peuvent survenir par moment. Pour ce qui est du gaming, il est conseillé de ne pas pousser les graphismes au maximum, au risque d’expérimenter quelques lags. Concernant l’interface, One UI 7, basée sur Android 15, est aux commandes, mais sachez qu’il s’agira de la dernière mise à jour majeure sur ce modèle. On peut toutefois compter sur un suivi de sécurité jusqu’en 2026, c’est déjà ça.

Côté photo, Samsung Galaxy A14 5G embarque un capteur principal de 50 Mpx, un grand-angle de 2 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Le premier capture des clichés plutôt convaincants en plein jour, avec des couleurs naturelles et un bon niveau de détails. Les modes portraits sont de leur côté inégaux. Enfin, le Galaxy A14 5G se démarque par sa très bonne autonomie : avec sa batterie de 5 000 mAh, le smartphone peut fonctionner pendant deux jours si vous n’abusez pas des notifications.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A14 5G.

