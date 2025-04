Après des débuts rocambolesques, OneUI 7.0 a bel et bien commencé son déploiement sur la plupart des téléphones Samsung. C’est au tour des Galaxy S22 et S23 d’y goûter dernièrement.

Le Galaxy S23 Ultra // Crédit : Frandroid

Samsung aura pris son temps, mais cette fois-ci c’est la bonne. Après un déploiement compliqué depuis le début de l’année, One UI 7.0 (la version maison d’Android 15) commence à arriver sur les anciens mobiles de la marque.

Si les Galaxy S25 y ont eu le droit depuis des mois et que les Galaxy S24 ont reçu la mise à jour il y a quelques semaines, c’est au tour des S23 et des S22 de tranquillement recevoir la nouvelle image système.

Les vannes s’ouvrent pour les Galaxy de générations précédentes

D’après SamMobile, les S23 européens ont commencé à se voir proposer la mise à jour depuis 24 h environ. Le mobile sorti en 2023, ainsi que ses déclinaisons Plus et Ultra et FE, vont donc pouvoir goûter aux nouveautés d’Android 15 et de One UI 7.0, à savoir un panneau de raccourcis revisités, une meilleure prise en charge des contenus multimédias et des subtils changements de design.

Bonne nouvelle également, les propriétaires de Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra ne devraient pas avoir trop longtemps à attendre avant de se voir proposer la même mise à jour. En effet, le déploiement du système a commencé en Corée du Sud, signe que le système est quasiment mûr pour un déploiement à l’international.

Le Galaxy S22 Ultra // Crédit : Frandroid

Les prochains jours devraient aussi voir arriver One UI 7.0 sur les Z Fold 4 et Z Flip 4 ainsi que sur le Galaxy S24 FE, si ce n’est pas déjà le cas. De quoi sonner officiellement le début de carrière de cette OS qui s’est fait (très) longtemps attendre.

Samsung prend de l’avance sur son retard

Les plus impatients et impatientes seront sans doute ravis de voir que Samsung a légèrement triché sur son calendrier de déploiement, puisque tous ces modèles devaient techniquement recevoir Android 15 durant le mois de mai et pas avant.

Cela veut sans doute dire que la palanquée des autres téléphones annoncée comme devant recevoir la mise à jour au même moment ne devrait pas tarder à l’obtenir aussi. Un début de déploiement qui ressemble déjà fort à une fin de cycle pour Samsung.