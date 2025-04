Samsung retarde l’arrivée de One UI 7 sur certains appareils Galaxy : voici le nouveau planning de mise à jour

Décidément, Samsung ne s’en sort pas avec sa dernière mise à jour. Attendu des mois, déployé puis annulé à la dernière minute, One UI 7.0 va finalement arriver plus tard que prévu sur un paquet de mobiles Samsung.

Quand est-ce qu’Android 15 arrivera sur votre téléphone Samsung ? En février, le constructeur sud-coréen avait détaillé un planning de mise à jour ambitieux qui s’étalait de début avril jusqu’à fin mai. Malheureusement, de nombreuses déconvenues sont arrivées entre temps et l’entreprise a dû revoir son calendrier de déploiement de fond en comble.

Après la découverte d’un bug important sur la version de One UI 7.0 dédié au Galaxy S24, le constructeur a donc remis les choses à plat et communiqué des nouvelles dates pour le reste de sa gamme de téléphones, note 9to5Google.

Une mise à jour étalée sur 4 mois

Les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra devraient techniquement déjà être en train de recevoir la fameuse mise à jour tant attendue, tout comme les Z Flip 6 et Z Fold 6, mais, pour le reste des mobiles Samsung éligibles, il faudra encore prendre son mal en patience.

Le planning complet de déploiement, tel que déterré sur l’application Samsung Members par un membre de Reddit, est comme suit :

Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S21 FE Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy A05s

Galaxy A15 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F05

Galaxy F34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy M05

Galaxy M34 5G

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy Tab A9+

Galaxy A06

Galaxy XCover7

Galaxy F14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G Galaxy Tab A9

La plupart des appareils ont donc vu leur date de mise à jour repoussée d’environ. La date précise pour chacun des nombreux téléphones et tablettes de la marque n’est pas encore connue en revanche.

Si la liste semble tout à fait officielle, puisque venant de Samsung directement, sa diffusion limitée à l’application Samsung Members n’est pas du genre à rassurer. Espérons que le constructeur diffusera un vrai communiqué dans les jours à venir pour mettre tout ça au clair.