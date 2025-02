Mise à jour One UI 7 sur les Samsung Galaxy : voici les dates qui fâchent

Les utilisateurs de smartphones Samsung attendent avec impatience la sortie de One UI 7, basée sur Android 15. Cependant, malgré le lancement d’un programme bêta en décembre dernier, la mise à jour stable tarde à arriver sur les appareils Galaxy S24 et les modèles plus anciens.

Une fuite récente, apparemment issue d’une réunion interne de Samsung Roumanie, suggère que le déploiement de One UI 7 pourrait être repoussé jusqu’en avril. On savait que Samsung avait reporté sa mise à jour, mais il faudra vraisemblablement se montrer très patients avant d’y avoir droit. Selon ces informations, le Galaxy S24, y compris le modèle FE, ne recevrait la mise à jour que le 18 avril, suivi une semaine plus tard par les séries Galaxy S23 et Z Fold/Flip 5.

Ce calendrier, s’il s’avère exact, placerait Samsung très en retard par rapport à ses concurrents dans le déploiement d’Android 15. De plus, elle contredirait la promesse initiale de l’entreprise de sortir One UI 7 pour la série Galaxy S avant la fin du premier trimestre 2025.

Un calendrier de déploiement étalé sur plusieurs mois

Le déploiement de One UI 7 s’étalerait sur plusieurs mois selon la fuite. Voici les dates de déploiement pour différents modèles :

18 avril : Galaxy S24, S24 FE, Z Fold 6 et Flip 6

: Galaxy S24, S24 FE, Z Fold 6 et Flip 6 25 avril : Galaxy S23, Z Fold 5 et Flip 5

: Galaxy S23, Z Fold 5 et Flip 5 Mi-mai : Galaxy S23 FE, S22, S21, Z Fold 4 et 3

: Galaxy S23 FE, S22, S21, Z Fold 4 et 3 23 mai : Galaxy Ax5, Ax4 et Ax3 (modèles milieu de gamme de 2023)

Bien que ces dates puissent varier selon les régions, un déploiement aussi tardif pour les flagships 2024 soulève des questions. Samsung a déjà publié quatre versions bêta de One UI 7 pour la série Galaxy S24, sans que les utilisateurs ne signalent de bugs majeurs. Il est donc assez surprenant que la version stable nécessite encore deux mois de développement.

C’est évidemment frustrant pour les utilisateurs, d’autant plus que Google pourrait être sur le point de lancer la première version publique d’Android 16 pour les appareils Pixel au moment où Samsung déploiera enfin Android 15.

Parallèlement, des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait étendre le programme bêta de One UI 7 à d’autres appareils, notamment les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Cependant, l’absence de versions de test pour les modèles plus anciens laisse penser que la mise à jour stable pour ces appareils pourrait être encore plus éloignée.