Galaxy S24 : vous attendez toujours One UI 7 ? On a une mauvaise nouvelle pour vous

Les propriétaires de Galaxy S24 devront sans doute patienter encore avant de découvrir la version stable d’One UI 7. Alors que Samsung teste son interface depuis décembre, des rumeurs récentes laissent entrevoir de nouveaux retards.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Selon le leaker Ice Universe, Samsung préparerait une quatrième version bêta pour la série S24, signe que la mise à jour finale n’est pas pour tout de suite. Une publication sur le forum communautaire coréen de la marque, datant de janvier, évoquerait même un déploiement stable entre fin février et début mars. Ces informations vont dans le sens d’un calendrier étiré, confirmé par le média local eFocus.

One UI 7 promet pourtant une refonte majeure : icônes redessinées, animations retravaillées, interface photo réorganisée, ou encore séparation des notifications et des paramètres rapides. Certaines fonctionnalités annoncées, comme l’enregistrement d’appels ou le Now Brief (une barre d’activités contextuelles), pourraient cependant arriver ultérieurement, comme sur la série Galaxy S25.

Pour aller plus loin

One UI 7 arrive sur ce smartphone Galaxy vieux de 8 ans grâce à une astuce

One UI 7 Beta 4 : correction d’un problème d’affichage en vue

La prochaine version bêta inclurait un correctif pour l’écran jaunâtre rapporté par certains utilisateurs. Ce phénomène, lié aux réglages de température de couleur en mode Naturel, serait un effet secondaire des modifications apportées par One UI 7. Les ingénieurs de Samsung auraient optimisé ces paramètres dans la Beta 4. En attendant, les concernés peuvent désactiver l’option « Optimisation des couleurs » ou privilégier le mode Visuel.

Si la Beta 3 remonte à janvier, la sortie d’une quatrième mouture surprend, alors que le Galaxy S25 est déjà officialisé. Le déploiement stable, initialement anticipé autour du lancement de ce nouveau modèle, semble donc repoussé. Samsung prioriserait actuellement ses sorties récentes, retardant d’autant la finalisation d’One UI 7 pour le S24.

Aucune date précise n’est avancée, mais les utilisateurs devront vraisemblablement composer encore plusieurs semaines avec la version bêta. Un délai qui pourrait permettre à Samsung de peaufiner ses nouveautés, notamment les fonctions IA comme les transcriptions d’appels ou l’interface épurée.