Galaxy S25 : mauvaise nouvelle pour la recharge rapide sans fil ?

Une fuite provenant d’un opérateur finlandais vient de dévoiler de nouvelles informations concernant la série Samsung Galaxy S25, dont le lancement est prévu le mois prochain.

Selon les informations divulguées par SuomiMobilii, la gamme proposera des capacités de stockage variées selon les modèles. Le Galaxy S25 standard sera disponible en versions 128 Go et 256 Go, tandis que le S25 Plus offrira le choix entre 256 Go et 512 Go. Le modèle haut de gamme, le S25 Ultra, se déclinera en trois options : 256 Go, 512 Go et une version généreuse de 1 To.

Un élément particulièrement intéressant de cette fuite concerne la compatibilité avec la technologie de charge Qi 2. Si les précédentes fuites laissaient entendre que les Galaxy S25 seraient bien compatible avec la technologie de recharge magnétique apportée par la norme Qi 2, il semble que cela ne serait finalement pas exactement le cas.

Samsung pourrait avoir fait un choix différent pour la norme Qi 2 sur les S25

Samsung semble avoir opté pour une approche différente en proposant une « coque magnétique » pour les trois modèles de la série. Cette décision suggère que les Galaxy S25 ne supporteront pas nativement le profil de puissance magnétique du standard Qi 2. En pratique, les utilisateurs devront probablement utiliser une coque spéciale pour profiter des chargeurs magnétiques et des accessoires compatibles MagSafe.

Cette révélation vient nuancer les affirmations d’un précédent informateur qui avait annoncé la compatibilité des téléphones avec la norme Qi 2. D’ailleurs, il est important de noter qu’un appareil peut prendre en charge le protocole de charge Qi 2 de base sans nécessairement intégrer des aimants ou supporter le profil de puissance magnétique.

Ces informations restent à confirmer lors de la présentation officielle, mais si elles s’avèrent vraies, certains fans de Samsung qui s’attendaient à pouvoir recharger leur smartphone avec des chargeurs magnétiques pourraient être déçus.