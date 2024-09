Samsung Galaxy S25 Ultra : prix, fiche technique, date de sortie… Tout ce qu’on sait du prochain meilleur smartphone Android

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, successeur du très bon Galaxy S24 Ultra, devrait arriver en janvier prochain. Très attendu, il fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant sa fiche technique et ses fonctionnalités. Faisons le point sur ce que prévoirait Samsung pour son ultra-haut de gamme.

C’est le smartphone le plus attendu de l’année aux côtés des iPhone : la version Ultra du Galaxy S de Samsung. C’est souvent le meilleur smartphone Android, le plus poussé car parmi les plus puissants et meilleurs en photo.

En 2025, c’est le Galaxy S25 Ultra qui pourrait faire son entrée par la grande porte, succédant ainsi au Galaxy S24 Ultra. Forcément, tout le monde veut savoir à quoi s’attendre pour ce ponte du marché. Ça tombe bien : un certain nombre de fuites viennent révéler ce qui pourrait faire le Galaxy S25 Ultra.

Design : plus en rondeur pour plus de confort

On connaît depuis longtemps les tranches du Galaxy S Ultra, qui sont saillantes. Samsung changerait cette année, peut-être à cause du confort, qui n’était pas au rendez-vous pour certains utilisateurs. Samsung reviendrait quelque peu en arrière façon Galaxy S21 Ultra avec des bordures (et surtout des arêtes) plus arrondies. En fait, il serait arrondi vers l’arrière et plus plat sur les tranches qui rejoignent l’écran. D’ailleurs, les coins de l’écran et du châssis seraient arrondis, bien plus que les coins du modèle actuel.

Source : Ice Universe

Le smartphone perdrait un peu en épaisseur : 8,2 mm contre 8,6 pour le modèle précédent (ceux d’avant étaient même à 8,9 mm). Ce qui en ferait le Galaxy S Ultra le plus fin ayant jamais existé. Il aurait des dimensions de 162, 8 par 77,6 par 8,2 mm. Le S Pen serait logiquement encore là, intégré dans l’appareil. Le smartphone pèserait 219 grammes. Pour la protection de l’écran, le Gorilla Glass Armor serait toujours de la partie. On s’attend aussi à avoir de l’IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Quant au reste de l’esthétique, le leaker Onleaks, réputé pour sa fiabilité et ses rendus 3D, a partagé ses créations à partir des informations qu’il dit avoir pu consulter. On s’aperçoit avec elles que les tranches seraient plates.

Pas de grands changement pour l’écran du Galaxy S25 Ultra

On n’attend pas de grands changements sur l’écran : il s’agirait toujours d’une dalle de 6,8 pouces Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum (dalle LTPO) et une densité de 505 pixels par pouce. Il y aurait aussi la compatibilité HDR10+.

Source : Ice Universe

GSMArena propose une synthèse des rumeurs sur son site et rapporte que l’écran aurait un ratio de 19:5:9, et une définition de 1440 par 3120 pixels.

Logiciel : toujours 7 ans de mises à jour, toujours plus d’IA

Samsung poursuivra sa lancée initiée sur les Galaxy S24 avec Galaxy AI et ses fonctions d’IA (notamment génératives) : la marque l’a affirmé. Elle promet une « IA hybride » qui utiliserait la puissance de calcul du smartphone et celle de serveurs cloud pour certaines fonctionnalités avancées. Le téléphone se chargerait des tâches les plus simples et courantes, tandis que le cloud offrirait une puissance de calcul pour les tâches plus complexes.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Dans le même temps, Samsung renforcera la sécurité et la protection des données personnelles via une amélioration de son système Knox.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra débarquerait sur le marché avec Android 15 et la surcouche One UI 7. Il devrait profiter de sept ans de mises à jour majeures et de patchs de sécurité.

Performances : le Snapdragon 8 Elite serait de la partie

Tout porte à croire que pour son Galaxy S25 Ultra, Samsung ferait le choix exclusif du Snapdragon 8 Gen 4, renommé en fait en Snapdragon 8 Elite. La marque réfléchirait encore à propos des Galaxy S25/S25+, mais serait sûre de son choix pour le modèle Ultra. Ce SoC sera officiellement présenté en octobre et devrait offrir encore plus de performances par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 Ultra.

Une puce qui serait épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM, et minimum 12 Go. Samsung en aurait besoin essentiellement pour Galaxy AI et toutes les fonction d’IA générative de One UI 7 fonctionnant en local.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

En pratique, les performances du smartphone sont apparues sur l’application de benchmark Geekbench 6, sous le nom de code SM-S938U. La progression par rapport au Galaxy S24 Ultra est significative et s’il se fait dépasser en Single Core, le Galaxy S25 Ultra est bien meilleur en Multi Core par rapport à l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra Single Core 3387 3069 1985 Multi Core 8330 9080 6409 Résultats Geekbench 6

Quant au stockage, Samsung proposerait 256 Go, 512 Go ou 1 To en UFS 4.0.

Photographie : 50 Mpx minimum pour les capteurs

Le Galaxy S25 Ultra devrait avoir au total cinq capteurs photo, avec quelques changements par rapport au modèle précédent :

Un capteur principal Isocell HP2 de 200 Mpx, 1/1,3 pouce, f/1,7, équivalent 24 mm, OIS (pas de changement) ;

Un ultra-grand-angle Isocell JN3 de 50 Mpx (contre 12 Mpx sur le Galaxy S24 Ultra), 1,/2,52 pouce, f/1,9, 0,7 µm. Ce capteur permettrait même de filmer en 8K ;

Un téléobjectif x3 Isocell de 50 Mpx (contre 10 l’année dernière), 1/3 pouce ;

Un téléobjectif x5 Sony IMX584 de 50 Mpx, 0,7 µm ;

Un capteur selfie.

Tous les capteurs arrière seraient donc au moins à 50 Mpx. De quoi permettre le pixel binning, à savoir la fusion de quatre pixels en un. L’idée pour Samsung, c’est de mieux capter la lumière et donc offrir de meilleures performances photo lorsqu’il fait sombre.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’une des possibilités, c’est que le Galaxy S25 Ultra ait enfin un téléobjectif à focale variable, pour passer d’un x3 à un x5 par exemple. Cependant, il s’agit d’une information d’une fuite vieille de près d’un an et qui paraît peu probable à l’heure actuelle, et ce, bien que des smartphones disposent de ce système, comme le Sony Xperia 1 VI, sorti tout récemment.

S’il n’y a pas de grands changements par rapport aux versions précédentes de l’Ultra, ce n’est pas nécessairement une « mauvaise » nouvelle ou un manque d’innovation. Le travail de Samsung en photo est au moins autant logiciel (dans le traitement des photos) que matériel.

Même batterie, même charge pour le Galaxy S25 Ultra

Comme pour les modèles de base et Plus, le modèle Ultra ne verrait pas sa batterie grossir. Elle aurait une capacité de 5000 mAh, comme l’année dernière. Mais Samsung aurait une botte secrète à dégainer : Battery AI. Ce n’est pas une chaussure taille 42, mais une fonction logicielle. Elle éliminerait les tâches non essentielles afin d’augmenter l’autonomie de 10% maximum.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Quant à la charge, pas de changement non plus : toujours 45 Watts. De quoi récupérer, comme pour le Galaxy S24 Ultra, 65 % de batterie en 30 minutes. En sans-fil, l’appareil offrirait 25 Watts (Qi2) et même du 4,5 Watts en charge inversée.

La grande question : quel prix pour le Galaxy S25 Ultra ?

Pour le moment, aucune rumeur ne rapporte un quelconque prix pour le Galaxy S25 Ultra. C’est normal, il est encore trop tôt pour s’avancer là-dessus. Même Samsung n’est probablement pas encore décidé. Pour rappel, voici les prix du Galaxy S24 Ultra :

256 Go : 1469 euros ;

512 Go : 1589 euros ;

1 To : 1829 euros.

Ce qui semble le plus plausible, c’est que les prix soient au moins aussi élevés que pour le modèle précédent.

À quand le retour du roi des smartphones Android ?

Comme pour le prix, aucune date d’annonce n’a été avancée par des leakers. Là encore : il est trop tôt, il faut attendre encore quelques mois avant de voir une date apparaître.

On tend toutefois à croire que les Galaxy S25 seront présentés en janvier prochain, dans la seconde moitié du mois. En effet, ce serait après le CES de Las Vegas, mais avant le MWC de Barcelone et les annonces d’autres marques en marge du salon.