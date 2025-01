Le Samsung Galaxy S25 Ultra est là : nouveau style, même combat

Le Samsung Galaxy S25 Ultra a été officialisé. La nouvelle star du constructeur coréen mise sur un nouveau design et de petites améliorations techniques pour une évolution en douceur.

Nous y voilà, le Galaxy S25 Ultra a été officialisé par Samsung. Le fleuron de la marque revient donc en force. Au programme, nouveau design et des évolutions ici et là sans chamboulements, mais intéressants à passer en revue.

Un design revisité

Des bordures plus plates et plus de rondeurs au niveau des angles. Voici ce que l’on retient des évolutions esthétiques du Galaxy S25 Ultra. Il s’éloigne pour de bon, semble-t-il, du look bien plus carré des précédentes générations (et des Galaxy Note à l’époque) pour ressembler davantage à ses petits frères, les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus.

Ces évolutions permettent notamment trois choses.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est 15 % plus fin que le Galaxy S24 Ultra avec des dimensions revisitées à 162,8 x 77,6 x 8,2 mm.

Il est plus léger de 14 grammes avec ses 218 grammes.

Sans devenir plus encombrant, il augmente sa taille d’écran qui passe de 6,8 à 6,9 pouces.

Notez d’ailleurs que les caractéristiques globales de la dalle ne changent pas en dehors de cela. Mode 120 Hz adaptatif, Oled, définition allant jusqu’au QHD+ mais réglée par défaut en Full HD+, et luminosité maximale promise à 2600 nits. Cela s’annonce très largement suffisant puisqu’on retrouve aussi le traitement antireflet du modèle précédent.

À l’arrière du téléphone, le bloc photo dans le coin gauche est toujours constitué de caméras séparées les unes des autres, mais celles deviennent plus empâtées. Un changement purement esthétique a priori.

Pour ce qui est de la durabilité, Samsung annonce du verre Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière et du Gorilla Glass Armor 2 à l’avant. Comptez également sur un cadre en titane et une certification IP68 pour une résistance à l’immersion dans l’eau jusque dans une certaine mesure.

À l’intérieur, c’est un Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » qui anime le Galaxy S25 Ultra. Il s’agit de la même puce dernier cri de Qualcomm que l’on retrouve déjà sur les smartphones haut de gamme sous Android. Toutefois, pour cette version, Samsung a, pour la première fois, travaillé main dans la main avec son fournisseur pour intégrer certaines technologies plus profondément, notamment celles liées à l’IA. Le but étant d’avoir des usages optimisés spécifiquement pour ce que veut proposer la marque coréenne.

La puce gravée en 3 nanomètres devrait permettre une meilleure efficacité énergétique. Elle est d’ailleurs associée à une mémoire vive de 12 Go de RAM et à une chambre à vapeur pour dissiper la chaleur. Cette dernière augmente d’ailleurs de 40 % par rapport à l’année dernière.

N’escomptez pas de changements pour ce qui est de la batterie. Toujours 5000 mAh, toujours 45 W en filaire et 10 W sans fil et toujours pas de chargeur fourni dans la boîte.

Un petit changement sur la photo

Fidèles à sa lignée, le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur une grosse polyvalence photo. La configuration technique ne bouge donc pas par rapport à l’année dernière, à un détail près : l’ultra grand-angle gagne en définition avec un capteur de 50 Mpx et un objectif plus ouvert à f/1,9 qui promet des clichés 24 % plus lumineux.

Du reste, on a toujours le capteur de 200 Mpx (f/1,7, équivalent 23 mm) ainsi que les téléobjectifs x3 de 10 Mpx (f/2,4) et x5 de 50 Mpx (f/3,4). Tous les capteurs arrière à l’exception de l’ultra grand-angle sont stabilisés optiquement (OIS).

En façade, les selfies sont assurés par une caméra de 12 Mpx (f/2,2). Quelques nouveautés logicielles sont aussi au programme tel qu’un nouvel algorithme promettant de meilleures performances en faible luminosité même pour photographier une personne en train de bouger. Samsung affirme aussi avoir travaillé davantage le flou numérique en vidéo pour des effets plus jolis et inspirés des vrais boîtiers photo. Toujours en vidéo, notons la possibilité de filmer en HDR 10 bits et l’arrivée des profils colorimétriques logs à destination des professionnels pour faciliter l’étalonnage.

Profils logs sur les S25 // Source : Frandroid

Le Samsung Galaxy S25 Ultra profite aussi nativement de la grosse refonte One UI 7 basée sur la mise à jour Android 15 et intégrant quelques nouveautés Galaxy AI. Les sept ans de suivi logiciel sont de la partie.

Pour finir le tour du propriétaire, notez la présence de deux haut-parleurs Dolby Atmos et la présence du stylet S Pen, logé sur la tranche inférieure.

Enfin, Samsung met en avant le fait d’avoir utilisé des matériaux recyclés pour chaque composant externe de ses smartphones (tiroir SIM, boutons de volume et de déverrouillage, verre à l’avant et à l’arrière, etc.).

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy S25 Ultra ne voit pas son prix augmenter par rapport à l’année dernière, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, il ne baisse pas non plus.

1469 euros pour la version 256 Go.

1589 euros pour celle de 512 Go.

1829 euros pour passer à 1829 euros.

Quatre coloris sont disponibles en fintions mates sur l’ensemble des canaux : bleu, gris, argent et noir. Les coloris rose, rouge et noir plus profond sont des exclusivités du site marchand de Samsung.

Rendez-vous le 7 février 2025 pour la commercialisation du Samsung Galaxy S25 Ultra. Si vous le précommandez d’ici là, Samsung vous doublera la capacité de stockage.