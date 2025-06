Soldes TV : les meilleures références OLED, QLED et LED sont en cours de déstokage

C’est le moment de capturer votre futur écran. Pendant les soldes d’été, les e-commerçants bradent petits et grands TV, QLED ou OLED, ainsi que les vidéoprojecteurs. Voici les meilleurs bons plans sur ces articles.

Pour les soirées binge-watching de cet été, rien ne vaut le charme vintage d’un vidéoprojecteur. Mais pour ceux qui préfèrent les blockbusters, il vaut mieux se diriger vers un TV 4K pour profiter d’images époustouflantes. Quoi qu’il en soit, chacun devrait trouver son bonheur grâce aux vagues de promotions de ces soldes d’été.

Les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs des soldes d’été 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez jeter un œil à nos différents guides d’achat sur le sujet, à commencer par notre sélection des meilleurs TV pour jouer à la Nintendo Switch 2. Nous avons également un comparatif des meilleurs TV 4K de 55 pouces du moment ainsi qu’un guide des meilleurs vidéoprojecteurs pas chers.

Philips The One 65PUS8949

La popularité des téléviseurs Philips est en partie due à la fonction Ambilight qui donne une ambiance unique. Si vous souhaitez vous en procurer un, le modèle 2024 The One de 65 pouces est à un super prix pendant les soldes.

Que propose le TV Philips The One 65PUS8949 ?

Une dalle LCD 4K de 65 pouces avec Ambilight

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (4K@120 Hz, ALLM et VRR)

Lancé à 799 euros, le téléviseur Philips The One 65PUS8949 est désormais disponible à 639 euros sur le site Cdiscount.

Anker Capsule 3

Les soldes d’été ont débuté en fanfare et quoi de mieux qu’un projecteur prêt à s’inviter partout pour des séances cinéma en plein air, des présentations improvisées ou une partie de gaming géante ? Avec ses 200 lumens, sa définition Full HD et ses fonctionnalités de Smart TV sous Google TV, l’Anker Capsule 3 redéfinit le concept du projecteur portable. Pesant seulement 800 g, il se glisse dans un sac et vous suit de la chambre au jardin, voire en vacances, tout en offrant une expérience visuelle et sonore qui met la barre haut pour sa taille.

Les points forts de l’Anker Capsule 3

Une image Full HD 1080p

Google TV intégré pour streamer Netflix, YouTube & co directement

Un format ultraportable (0,8 kg) et autonomie solide

Au lieu de 499 euros, l’Anker Capsule 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros sur Darty.

Thomson 43QG4S14

Pas besoin de dépenser une fortune si on souhaite un écran plat avec ce qu’il faut de technologies pour apprécier ses films et séries. Le Thomson 43QG4S14 en est un parfait exemple. Pour un peu plus de 230 euros durant ces soldes d’été, il propose le minimum syndical qu’on attend en 2025 avec quelques petits trucs en plus : écran QLED en 4K, interface Google TV, prise en charge du Dolby Vision et du Dolby Atmos et des ports HDMI 2.1.

Les points forts du Thomson 43QG4S14

Un TV QLED en 4K vraiment pas cher

Interface Google TV et prise en charge du Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

Au lieu de 449 euros, le Thomson 43QG4S14 est aujourd’hui disponible en promotion à 259,99 euros.

TCL 65Q8C

Ce récent modèle TCL 65Q8C, un téléviseur connecté 4K de 65 pouces, avec une dalle 144 Hz QLED Mini LED compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos et fonctionnant avec Google TV. Pour ne rien gâcher, il bénéficie près de 50 % de remise pendant les soldes.

Les points forts du TCL 65Q8C

Le système de QD-Mini LED renforce bien les contrastes

La prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos

Les 144 Hz de fréquence de rafraîchissement pour le gaming

Le TCL 65Q8C est un produit qui a été lancé à 1 899 euros. Mais si vous allez sur Ubaldi en ce moment, vous avez une opportunité de le commander pour 949 euros grâce à une ODR de 200 euros.

Xiaomi TV A Pro 75 2026

Le Xiaomi TV A Pro 75 2026 rend la technologie QLED accessible au plus grand nombre, sans sacrifier l’essentiel en termes de qualité d’image. Le constructeur chinois y a fait quelques compromis techniques, sur la luminosité et le Dolby Vision par exemple, mais c’est pour mieux le proposer à un prix attractif. D’autant plus que nous sommes ici sur une diagonale de 75 pouces.

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 75 2026

Une dalle QLED 4K compatible HDR10+ et Filmmaker

Interface Google TV fluide

Très faible latence à l’affichage

Au lieu de 999 euros, le Xiaomi TV A Pro 75 2026 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros en boutique officielle.

TCL 85C89K

Comme toujours TCL s’appuie sur l’excellent rapport qualité-prix de ses téléviseurs pour s’imposer face à la concurrence. Il rivalise sans peine face à Samsung, LG ou encore Philips, tout en restant plus accessible. Les cinéphiles et les amateurs de matchs sportifs peuvent notamment être séduits par ce modèle, une dalle Mini-LED de 85 pouces en forte promotion lors des soldes d’été.

Les points forts du TCL 85C89k

Une dalle Mini-LED avec excellente gestion du HDR

Interface Google TV fluide et complète

Système audio Bang & Olufsen immersif

Au lieu de 2 499 euros, le TCL 85C89K est aujourd’hui disponible en promotion à 1 799 euros sur la Fnac, en partie grâce à une offre de remboursement de 200 euros.

Xiaomi L1 Pro

Le Xiaomi L1 Pro a bien des avantages : son format compact, ses fonctions de correction automatique, la présence de Google TV certifié Netflix. Il plaît pour son rapport qualité-prix qui est encore plus intéressant à l’occasion des soldes.

Les points intéressants du Xiaomi L1 Pro

Facile à installer avec corrections automatiques

Google TV et son lot d’applications

Bon rapport qualité-prix

Lancé à 399 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi L1 Pro revient à seulement 284,75 uros sur le site Cdiscount.

TV Philips 65OLED760

Technologie Ambilight, grand écran OLED, ports HDMI 2.1… Le récent TV Philips 65OLED760 cumule les bons points, et pour couronner le tout, il est en promotion pendant les soldes d’été et perd 400 euros de son prix.

Le TV Philips 65OLED760, c’est quoi ?

Une dalle OLED de 65 pouces

La technologie Ambilight

Un processeur dopé à l’IA

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affiché à 1 999 euros, le TV Philips 65OLED760 est aujourd’hui proposé à 1 599 euros chez Boulanger.

Samsung TQ55S92D

Avec le téléviseur Samsung S92D, vous avez là un appareil qui met l’accent sur la qualité de l’image, quelle que soit l’activité pratiquée ou le divertissement diffusé. Films, séries, compétitions sportives, jeux vidéo : avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et son affichage Ultra HD compatible HDR, vous allez être comme au cinéma, mais à la maison.

Les points forts du Samsung TQ55S92D

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz native est très appréciable, qui peut monter à 144 Hz

L’audio est compatible Dolby Atmos, pour un son spatialisé de qualité

Le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une navigation fluide dans les menus

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le Samsung TQ55S92D est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

Pour les aficionados des grands écrans et de l’ultra haut de gamme, sachez que le Samsung TQ83S90D est lui aussi en promotion lors des soldes d’été. On le retrouve à 2 699 euros au lieu de 3 590 euros chez le même marchand.

Continental Edison CELEDGAM55QV24B

Continental Edison, c’est un peu le label discret du bon plan tech. Moins tape-à-l’œil que les géants coréens, mais souvent redoutable quand il s’agit d’en donner pour son argent. Avec ce modèle CELEDGAM55QV24B, la marque enfonce le clou : QLED, 144 Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1, Google TV, barre de son intégrée… on n’est pas loin du bingo du téléviseur tout-en-un. Et pourtant, on est sur un tarif qui frôle l’indécence.

Les points forts du TV Qled de Continental Edison

Une dalle QLED de 55 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et Dolby Vision

Le système Google TV

Une barre de son intégrée avec la technologie Dolby Atmos

Au lieu de 419,99 euros, le Continental Edison CELEDGAM55QV24B est aujourd’hui disponible en promotion à 324,99 euros sur Cdiscount.

LG OLED55C5

La série C des TV OLED de LG est souvent l’option la plus intéressante pour goûter au savoir-faire de la marque. Si vous attendiez les soldes pour vous le procurer, c’est le moment : il tombe à moins de 1 500 euros.

Les points forts du LG OLED55C5

Une dalle White-OLED Evo de 55 pouces

Sa compatibilité avec les normes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Les performances gaming

Au lieu de 1 799 euros, le LG OLED55C5 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 499 euros sur la Fnac.

Si vous voulez du 55 pouces avec WebOS sans payer le prix fort, il y a aussi le TV LED LG 55UT73 en promotion à seulement 349 euros au lieu de 499 euros chez Carrefour.

Samsung TQ55Q7F5

On voit parfois passer des TV avec des fiches techniques à rallonge, mais qui peinent à convaincre une fois dans le salon. Ici, Samsung fait ce qu’il sait faire de mieux : une image propre, des contrastes maîtrisés grâce au QLED, et une interface fluide pilotée par Tizen OS. Nous sommes sur du milieu de gamme musclé, qui vise large : gaming occasionnel, films en streaming, TNT, applications… tout y passe.

Les points forts du Samsung TQ55Q7F5

Une dalle QLED 4K HDR, lumineuse et contrastée

HDMI 2.1 et ALLM, pour brancher une console sans latence

Le système d’exploitation Tizen OS avec applis intégrées

Au lieu de 799 euros, le Samsung TQ55Q7F5 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

Sony 43BRAVIA3

Avec ces BRAVIA, Sony propose des TV d’entrée de gamme tournés vers le jeu vidéo grâce à leur compatibilité au PS Remote Play ainsi que leurs ports HDMI 2.1. Mais n’oublions pas que cela reste un TV et que Sony y a aussi mis les moyens pour apprécier ses films et séries comme il se doit. La définition est en 4K, on retrouve les modes d’images Professionnel et IMAX Enhanced et le système Google TV pour piloter la partie connectée.

Les points forts du Sony 43BRAVIA3

Un écran LED 4K de 43 pouces

Des ports HDMI 2.1 sur un modèle d’entrée de gamme

Compatible avec PS Remote Play

Au lieu de 699 euros, le Sony 43BRAVIA3 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

