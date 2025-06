Ce sont bientĂ´t les vacances et vous souhaitez faire des emplettes en amont pour vous Ă©quiper au meilleur prix ? Cela tombe bien, les soldes d’Ă©tĂ© viennent juste de se lancer en France, et vient avec elles dĂ©jĂ une foule de promotions sur les produits Tech les plus populaires. La liste des offres de cet article sera actualisĂ©e très rĂ©gulièrement.

Aujourd’hui, nous sommes le mercredi 25 juin 2025 et c’est le top dĂ©part des soldes d’Ă©tĂ© dans tout l’Hexagone ! Dès maintenant, vous pouvez profiter des meilleurs prix disponibles sur les smartphones, tablettes, PC portables, TV 4K, casques et Ă©couteurs sans fil ou encore sur les objets connectĂ©s.

Les offres sont nombreuses cette annĂ©e, mais pas de panique : la rĂ©daction de Frandroid est sur le pont pour vous partager uniquement les meilleures offres que l’on recommande chaudement grâce Ă notre expertise. Notez que cet article sera actualisĂ© rĂ©gulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres des soldes d’Ă©tĂ©, Ă suivre en DIRECT

Les soldes d’Ă©tĂ© se dĂ©rouleront du mercredi 25 juin 2025 Ă 8h, jusqu’au mardi 22 juillet inclus. Il y aura 4 dĂ©marques en tout, et plus vous attendrez, plus vous aurez normalement la chance d’avoir un meilleur prix qu’au dĂ©but, mais encore faut-il qu’il y ait encore du stock. Les produits populaires partent très vite lors de ce genre d’Ă©vĂ©nements.

Les forfaits mobile & box internet pendant les soldes

Les soldes d’Ă©tĂ©, c’est Ă©galement le moment pour les opĂ©rateurs mobiles et fournisseurs d’accès Ă Internet de brader les prix. Si vous voulez changer votre forfait ou votre abonnement fibre, c’est sĂ»rement le moment de passer Ă la caisse, surtout que la plupart des FAI offrent en ce moment les frais de mises en service.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

