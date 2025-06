Les soldes démarrent fort chez Boulanger avec ce vidéoprojecteur laser 4K ultra courte focale Hisense à -20 %

Boulanger décide de frapper fort dès le début des soldes en proposant un vidéoprojecteur de qualité, noté 8/10 chez nous, le Hisense PL2 pour 1 599 euros au lieu de 1 999 euros.

Si un téléviseur, aussi grand soit-il, n’étanche pas votre soif de cinéphile, peut-être est-il temps de passer à la taille au-dessus. Pour ça, il n’y a pas 36 solutions : aller au cinéma ou le faire venir à la maison. Le vidéoprojecteur Hisense PL2 est là pour ça et il propose d’afficher une image 4K sur une taille maximale de 150 pouces. Son avantage, au-delà de la qualité d’image, c’est qu’il n’a pas besoin de beaucoup de recul. Vous pouvez le poser à quelques centimètres du mur ou de l’écran où vous souhaitez projeter et l’image est nickel. Avec la réduction de 400 euros proposée pendant les Soldes d’été 2025 chez Boulanger, il devient un peu plus accessible, pour le plus grand plaisir de tout le monde.

Les points forts du Hisense PL2

Il est compatible HDR et 3D

La luminosité permet de l’utiliser la journée

Le contraste élevé renforce la vivacité des couleurs

Le vidéoprojecteur Hisense PL2 coûte normalement 1 999 euros. Si vous avez eu la patience d’attendre les Soldes pour vous le procurer, vous avez bien fait puisque chez Boulanger, il est à 1 599 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Hisense PL2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vidéoprojecteur aussi élégant qu’efficace

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Avec son modèle PL2, Hisense mise sur la sobriété visuelle pour se concentrer sur la technique. Qu’importe, son look sobre avec le châssis noir mat lui confère une aura premium, qu’il mérite amplement. Et ça fait qu’il s’intègre parfaitement dans n’importe quel salon. Il n’est en plus pas très encombrant, puisqu’il fait 531 x 120 x 335 mm pour 8,5 kg. C’est un modèle à ultra courte focale, donc il peut être posé à quelques centimètres du mur où l’image va être projetée, comme ça il s’avère être très discret.

On peut regretter l’absence de trappe pour protéger l’objectif de la poussière. Comme celui-ci se trouve sur le dessus, la poussière a tendance à se déposer très rapidement et facilement, donc il faut bien penser à passer un petit coup de chiffon régulièrement pour que l’image reste belle. Ce serait dommage d’altérer une image 4K HDR et/ou 3D de 150 pouces à 60 Hz à cause de quelques grains de saleté.

Le Hisense PL2 peut remplacer votre TV

À l’arrière du Hisense PL2, vous avez une connectique variée composée de trois entrées HDMI dont deux sont compatibles HDMI 2.1, la troisième eARC, un port USB-A en plus de celui qui est sur le côté de l’appareil. Il y a aussi une sortie audio 3,5 mm, une sortie optique numérique et un port Ethernet, en plus du WiFi et bien sûr du Bluetooth. Les possesseurs d’appareils Apple seront ravis, il est compatible AirPlay 2.

Pas de tuner TNT, par contre, c’est un peu dommage. Par contre, VidaaOS vous donne accès à toutes les plateformes de streaming les plus populaires. Si vous avez un compte Canal+ ou Molotov, vous pouvez accéder aux programmes classiques en direct, en plus de la VOD. Peu de choses à reprocher à ce vidéoprojecteur qui s’installe et se configure rapidement avec des fonctions de correction automatiques.

Le Hisense PL2 est passé chez Frandroid et a été disséqué dans tous les sens. Vous pouvez retrouver nos conclusions en consultant le test complet proposé juste ici.

Il y a aussi le comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs, tous testés par la rédaction, qui permet de voir ce que valent les modèles les plus en vogue du marché.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.