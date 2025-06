Voici le moins cher des TV QLED 55 pouces et 144 Hz des soldes : 299 € seulement

Difficile aujourd’hui de trouver une télévision qui combine un écran QLED 144 Hz, une barre de son intégrée, une connectique HDMI 2.1 et Google TV, le tout sous la barre des 500 €. Continental Edison joue la carte du rapport qualité-prix maximal avec cette dalle de 55 pouces calibrée pour le jeu et le ciné maison. Et pour les soldes d’été, Cdiscount fait passer le prix de 419,99 euros à 299,99 euros.

Continental Edison, c’est un peu le label discret du bon plan tech. Moins tape-à-l’œil que les géants coréens, mais souvent redoutable quand il s’agit d’en donner pour son argent. Avec ce modèle CELEDGAM55QV24B, la marque enfonce le clou : QLED, 144 Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1, Google TV, barre de son intégrée… on n’est pas loin du bingo du téléviseur tout-en-un. Et pourtant, on est sur un tarif qui frôle l’indécence. Cdiscount le fait passer sous les 300 euros pour les soldes d’été, à ce prix, ce n’est même plus un bon plan, c’est un braquage organisé.

Les points forts du Continental Edison CELEDGAM55QV24B

Une dalle QLED de 55 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et Dolby Vision

Le système Google TV

Une barre de son intégrée avec la technologie Dolby Atmos

Au lieu de 419,99 euros, le Continental Edison CELEDGAM55QV24B est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Une image QLED et un affichage 144 Hz à ce prix-là, c’est presque suspect

La dalle QLED UHD 4K 55 pouces de ce Continental Edison ne fait pas semblant. On retrouve la signature QLED : des noirs profonds, des couleurs qui claquent et une bonne gestion des contrastes, même dans des scènes sombres. Avec le support du HDR10 et du Dolby Vision, la télévision est capable de tirer parti des contenus premium sur Netflix, Prime Video ou Disney+.

Mais c’est surtout le taux de rafraîchissement de 144 Hz qui impressionne. Rares sont les TV à proposer cette fréquence à ce niveau de prix. Pour les joueurs, c’est un vrai luxe : l’image reste fluide, sans tearing, même sur des jeux rapides ou compétitifs. Et pour les amateurs de sport, les matchs gagnent en lisibilité et en impact visuel.

La présence d’un mode jeu dédié optimise la latence et active automatiquement les bons réglages. Et l’intégration d’une barre de son directement dans le châssis permet d’éviter l’effet « son étouffé » des TV fines classiques, donnant ainsi le la à la technologie Dolby Atmos. En résumé, ça vibre, ça gronde, et les voix sont parfaitement audibles sans avoir à pousser le volume.

Une connectique qui pense aux joueurs, et une interface fluide grâce à Google TV

Côté ports, Continental Edison ne fait pas les choses à moitié : avec 4 ports HDMI, dont 2 HDMI 2.1 pour profiter du 4K avec le VRR, l’ALLM et du taux de rafraichissement de 120 Hz sur PS5, Xbox Series X et 144 Hz sur les PC gamer. Trois ports USB, dont un USB 3.0, pratique pour les disques durs. Une sortie optique, une prise casque, le Wi-Fi et Bluetooth intégrés, ce TV possède tout ce qu’il faut pour connecter son home cinéma, son casque sans fil ou une enceinte connectée.

Le tout est animé par Google TV, une interface rapide, claire et bien pensée. Les suggestions sont pertinentes, les apps se lancent vite, et la compatibilité Chromecast facilite le partage de contenu depuis un smartphone. Google Assistant permet aussi de piloter la télé à la voix ou de commander d’autres objets connectés. Petite touche pratique, la compatibilité VESA 200×200 mm, pour fixer facilement la TV au mur.

Afin de comparer le Continental Edison CELEDGAM55QV24B avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED du moment.

