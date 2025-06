La fascinante histoire de BYD et une double interview Citroën : notre émission Survoltés de ce soir continue de se réinventer

L’émission Survoltés vous donne rendez-vous sur la chaîne Twitch Frandroidlive, ce mercredi 25 juin à partir de 17h, dans un format aussi spécial qu’inédit.

Source : Frandroid

Survoltés aime innover, tester et faire évoluer sa formule. Après un format « canapé » plus intimiste récemment expérimenté, l’émission de Frandroid dédiée à la mobilité électrique revient dans une toute nouvelle forme qui mêlera deux grands segments, mercredi 25 juin de 17h à 19h, toujours sur notre chaîne Twitch Frandroidlive.

L’histoire de BYD

La première heure va faire la part belle à un format que vous connaissez déjà, et que vous avez probablement croisé sur la chaîne YouTube de Frandroid : « ASK ». Le principe est simple : vous faire vivre en direct les coulisses d’un tournage YouTube, puisque Vincent Sergère reviendra en quelques grandes questions sur l’histoire fascinante du géant chinois BYD.

Source : Frandroid

Cet enregistrement YouTube se fera ainsi en plein live, durant l’émission Twitch. Une fois terminé, il laissera la place à une interview-fleuve menée auprès de deux représentants de Citroën : Sébastien Moraux, chef de produit, et Kate Mouilleron, responsable du design de la C5 Aircross.

Une thématique technique et passionnante

La thématique ? Comment améliorer l’autonomie et la consommation d’une voiture électrique grâce au design et à l’aérodynamisme. Pour cela, Vincent Sergère et Jean-Baptiste Passieux seront en plateau pour échanger sur ce sujet passionnant.

Informations pratiques :

Quoi : Survoltés #17 ;

Quand : mercredi 25 juin 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Vincent Sergère, Jean-Baptiste Passieux, Sébastien Moraux et Kate Mouilleron.

Sujets : format « ASK » sur BYD et l’autonomie des voitures électriques au travers du design et de l’aérodynamisme.

Notre programme Twitch de la semaine

Source : Frandroid