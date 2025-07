Monsieur GRrr et Marty sont nos guests d’Unlock Talk : test des Samsung pliants et la vie de Youtubeur Tech’ au menu

L’émission Unlock Talk du 16 juillet, diffusée en direct sur notre chaîne Twitch de 17h à 19h, accueillera non pas un, mais deux Youtubeurs Tech’ que sont Monsieur GRrr et Marty. L’occasion avec eux d’évoquer le marché des bagues connectées, mais aussi de faire nos premiers retours sur les nouveaux smartphones pliants de Samsung.

Source : Frandroid

Été ou pas, Unlock Talk poursuit son show. La 27e émission de la saison aura lieu ce mercredi 16 juillet, de 17h à 19h, toujours sur notre chaîne Twitch Frandroidlive. Pour cette nouvelle édition, les Youtubeurs Tech’ Monsieur GRrr et Marty nous font l’honneur de se joindre à nous, aux côtés d’Arnaud Gelineau (présentateur) et d’Omar Belkaab (rédacteur en chef).

Nos premiers tests des Samsung pliants

Une semaine après la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, la presse tech’ et les créateurs de contenus sont forcément sur le pied de guerre, déjà en train de tester les nouveaux smartphones pliants de la marque coréenne. Une très belle occasion pour nous de vous faire de premiers retours sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 – non sans évoquer le cas quelque peu délicat Z Flip 7 FE.

La Galaxy Ring était la grande absente de la conférence. Nos protagonistes du jour s’attarderont donc sur ce point précis, et prendront de la hauteur sur le marché des bagues connectées, dont la hype observée il y a un an et demi semble s’être clairement estompée.

La vie de Youtubeur tech’

Forcément, la venue de Monsieur GRrr et Marty est une belle excuse pour s’intéresser à la vie de YouTubeur Tech’, au cours d’une séquence de 30 minutes où nous prendrons le temps d’échanger avec chacun d’eux.

Infos pratiques :