PP Garcia, test Nintendo Switch 2 et Galaxy S25 Edge, enceintes nomades : un riche programme vous attend pour notre prochain Unlock Talk

Il est temps de cocher dans votre agenda la date du mercredi 18 juin. Horaire : 17-19h. Le rendez-vous ? Une nouvelle émission Twitch Unlock Talk, sur notre chaîne Frandroidlive, aux côtés de PP Garcia.

Le printemps 2025 a été une saison riche en nouveautés et en lancements. Comment passer à côté de ces deux produits phares nommés Samsung Galaxy S25 Edge et Nintendo Switch 2, que nous avons justement testés. La 24e d’Unlock Talk, diffusée en direct sur notre chaîne Twitch Frandroidlive mercredi 18 de 17h à 19h, est ainsi l’occasion parfaite pour découvrir notre verdict et l’avis global de la rédaction.

PP Garcia avec nous pendant 2h

D’un côté, notre spécialiste smartphone Édouard le Ricque fera le bilan du smartphone le plus fin du marché, quand de l’autre, Cassim Montilla reviendra sur son essai de la nouvelle console japonaise. Sans oublier Hugo Cléry et ses connaissances techniques inépuisables, qui nous gratifiera de quelques rebonds forts intéressants.

Le plus beau dans tout ça, c’est que l’inévitable PP Garcia sera des nôtres 2h durant. Alors quoi de mieux, en la présence de « PP », que d’aborder la thématique des enceintes nomades à trois jours de la Fête de la musique. Évidemment, notre spécialiste audio, Sylvain Pichot, sera en plateau pour en parler. Conseils, recommandations, guide d’achat : il y en aura pour tout le monde, à tous les budgets.

De l’actualité tech’ au menu

Omar Belkaab (rédacteur en chef de Frandroid) reviendra enfin sur les dernières actualités qui ont marqué la tech’, à l’instar de la carte grise qui débarque sur iPhone. Comme d’habitude, sa bonne humeur communicative ne manquera pas d’éclabousser cette émission présentée et animée par Grégoire Huvelin.

Infos pratiques :

Quoi : Unlock Talk #24 ;

Quand : mercredi 18 juin 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Grégoire Huvelin, Sylvain Pichot, Omar Belkaab Cassim Montilla, Hugo Cléry, Édouard le Ricque et PP Garcia.

Sujets : carte grise sur smartphone, test Nintendo Switch 2 et Galaxy S25 Edge, enceintes nomades.