Découvrez les nouveautés Samsung avec PP Garcia : rendez-vous sur notre chaîne Twitch pour vivre le Galaxy Unpacked en direct

Mercredi 22 janvier, se tiendra l’Unpacked hivernal de Samsung à partir de 19h. Un événement attendu de pied ferme, et qui devrait sans aucun doute faire la part belle aux nouveaux Galaxy S25. Pour l’occasion, Frandroid met les petits plats dans les grandes avec une émission Twitch dédiée à partir de 18h30.

Samsung nous a donné rendez-vous le mercredi 22 janvier à partir de 19h pour vivre en direct son Unpacked hivernal où seront – et ce n’est un secret pour personne dorénavant – présentés les nouveaux Galaxy S25, Galaxy 25 Plus et Galaxy S25 Ultra. Sans oublier un potentiel Galaxy S25 Slim, dont les rumeurs s’épaississent de jour en jour.

Un casting 5 étoiles

Pour l’occasion, Frandroid se prépare à tous les niveaux : Ulrich Rozier (cofondateur d’Humanoid) sera présent sur place à San José pour vivre l’événement en direct, une belle partie de la rédaction est quant à elle mobilisée depuis Paris pour ne rater aucune miette des annonces notamment avec un live blog… sans oublier une émission Twitch spécialement dédiée.

Source : Frandroid

Les équipes de Frandroid prendront donc l’antenne à partir de 18h30 – l’Unpacked débute à 19h – sur la chaîne Twitch FrandroidLive, avec un casting cinq étoiles composé de PP Garcia (qu’on ne présente plus), Arnaud Gelineau (présentateur et responsable vidéo), Édouard Le Ricque (responsable smartphone) et Cassim Montilla (responsable actualités).

C’est quoi le programme ?

Cette production se déroulera en plusieurs temps : de 18h30 à 19h, un duplex en direct depuis San José nous permettra de prendre la température sur place aux côtés d’Ulrich, suivis d’un court passage sur les rumeurs observées ces derniers mois. Aura ensuite lieu la conférence, que nous commenterons, suivie d’un dernier duplex pour finir en beauté.

En plus des Galaxy S25, des bruits de couleurs relatifs à une nouvelle Galaxy Ring, voire à un casque de réalité mixte, ont circulé ces dernières semaines. Dire que nous avons hâte de vivre cet Unpacked est presque un euphémisme. Alors, prêt ? Nous, plus que jamais.

Infos pratiques :

Quoi : émission spéciale Samsung Unpacked 2025 ;

Quand : mercredi 22 janvier à partir de 18h30 ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : PP Garcia, Arnaud Gelineau, Edouard Le Ricque et Cassim Montilla ;

Sujets : annonces Samsung (Galaxy S25, etc.)

NB : par conséquent, l’émission Survoltés qui se tient habituellement un mercredi sur deux est déplacée au jeudi 23 janvier, de 18h à 20h.