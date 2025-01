Galaxy S25 Slim : le smartphone ultra fin de Samsung devrait bel et bien arriver en France

En plus de sa gamme Galaxy S25 attendue cette semaine, Samsung préparerait un nouveau modèle « Slim ». Bonne nouvelle, le téléphone devrait bel et bien être disponible sur le marché français.

Le Samsung Galaxy S25 Slim // Source : OnLeaks et Smartprix

Cette semaine devrait être placée sous l’égide de Samsung avec la conférence Galaxy Unpacked prévue le mercredi 22 janvier. Néanmoins, si Samsung devrait profiter de l’événement pour présenter ses nouveaux Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, la marque coréenne ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, depuis quelques semaines, des rumeurs pressantes font état d’un quatrième Galaxy S25 en préparation du côté de Samsung : le Galaxy S25 Slim.

L’appareil a déjà fait l’objet de rendu 3D dévoilés par le leaker OnLeaks, mais c’est désormais sa disponibilité qui fait l’objet d’une nouvelle fuite.

Un Galaxy S25 Slim attendu en France… mais pas en Belgique

Le site PhoneArena a en effet obtenu, de la part d’une « source historiquement fiable », davantage d’informations sur le futur smartphone ultra fin de Samsung. D’après les informations publiées ce lundi, le Galaxy S25 Slim sera disponible dans 39 marchés à travers le monde. Si les États-Unis ne seront manifestement pas concernés, ce devrait cependant être le cas de la France.

Outre le marché français, la liste publiée cite la Suisse, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie comme autres pays francophones où le Galaxy S25 Ultra devrait être disponible. Ce n’est néanmoins pas le du Canada, de la Belgique, du Luxembourg ou de l’Algérie.

Quant à la date de disponibilité, il devra manifestement falloir prendre son mal en patience. En effet, le Galaxy S25 Slim devrait être présenté ultérieurement, bien plus tard que la conférence Galaxy Unpacked prévue cette semaine. Selon les informations de PhoneArena, le smartphone devrait être lancé au mois de mai prochain.

Pour rappel, le Galaxy S25 Slim devrait être un modèle plus accessible que le Galaxy S25 classique, avec un format plus fin.