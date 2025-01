Galaxy S25 Slim et iPhone Air : pourquoi nos smartphones n’ont pas besoin d’être plus fins

6,4 millimètres. C’est l’épaisseur supposée du prochain Samsung Galaxy S25 Slim. Un record ? Certainement. Une nécessité ? Absolument pas.

La quête de la finesse absolue semble être devenue l’obsession des constructeurs de smartphones. En tout cas, à en croire les rumeurs.

Samsung préparerait un Galaxy S25 Slim de seulement 6,4 mm d’épaisseur, tandis qu’Apple explorerait l’idée d’un iPhone 17 Air ultra-fin.

Galaxy S25 Slim // Source : Onleaks

Une tendance qui pose question, alors que la grande majorité des utilisateurs s’empressent d’enfiler une coque sur leur précieux smartphone.

Pour moi, c’est une quête esthétique déconnectée des besoins réels. Car oui, qui a véritablement réclamé des smartphones plus fins ? Les études montrent que les consommateurs privilégient l’autonomie et la durabilité.

D’ailleurs, cette quête de la finesse n’est pas sans rappeler une autre course effrénée dans la tech : celle des taux de rafraîchissement sur les écrans PC.

Alors que les fabricants s’enorgueillissent d’atteindre les 1000 Hz, une fréquence que l’œil humain peine à distinguer des 360 Hz déjà existants, ils mobilisent une précieuse bande passante qui pourrait être utilisée plus intelligemment. Le HDR reste ainsi le parent pauvre des écrans PC, bien loin des performances offertes par les TV haut de gamme. La profondeur des couleurs, la fidélité colorimétrique… Mais comme pour nos smartphones ultra-fins, l’industrie préfère se focaliser sur une caractéristique facilement marketable plutôt que sur des innovations véritablement utiles.

Des compromis techniques

Créer un smartphone ultra-fin nécessite des sacrifices importants. Premier impact : la batterie. La physique est implacable : moins d’espace signifie une batterie plus petite et donc une autonomie réduite. Les fabricants se retrouvent face à un paradoxe : proposer des appareils toujours plus puissants, mais avec moins d’espace pour les alimenter.

Le système de refroidissement est également compromis. Les processeurs génèrent une chaleur importante qui nécessite de l’espace pour être dissipée efficacement. Un smartphone trop fin risque de throttler (ralentir) plus rapidement pour éviter la surchauffe, ce qui limite ainsi ses performances.

L’appareil photo n’échappe pas aux contraintes physiques. Les capteurs photo et leurs optiques nécessitent beaucoup de volume pour offrir une qualité optimale. La finesse extrême force les constructeurs à faire des compromis sur la qualité photo ou à créer des bosses disgracieuses à l’arrière de l’appareil.

Le plus ironique dans cette quête de la finesse reste son caractère futile face aux usages réels. Selon diverses études, plus de 80% des utilisateurs protègent leur smartphone avec une coque. Ces coques ajoutent généralement entre 2 et 4 mm d’épaisseur, ce qui annule instantanément les efforts de finesse.

Ne serait-il pas plus pertinent d’utiliser cet espace pour améliorer l’autonomie, le refroidissement ou la qualité photo ? D’autant plus que la finesse extrême peut rendre les smartphones plus fragiles et plus susceptibles de se déformer en cas de choc ou de pression. Un comble quand on sait que le coût des réparations ne cesse d’augmenter.

C’est, pour moi, un décalage qui existe parfois entre les orientations marketing des fabricants et les besoins réels des utilisateurs.

Pour aller plus loin

iPhone 17 Air : tout ce que l’on sait du prochain smartphone ultrafin d’Apple