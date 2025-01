Galaxy Unpacked : comment suivre en direct toutes les annonces de Samsung

Voici comment suivre la conférence Galaxy Unpacked de Samsung en direct. On s’attend à l’officialisation des Galaxy S25, mais aussi à quelques surprises.

C’est le grand jour. Samsung organise son premier grand événement de l’année avec le Galaxy Unpacked 2025. Après des mois de rumeurs et bruits de couloir dans tous les sens, on s’attend évidemment à la présentation officielle des Galaxy S25 et S25 Plus et du Galaxy S25 Ultra.

La marque nous réserve-t-elle toutefois quelques surprises avec un modèle Galaxy S25 Slim plus fin ou un casque de réalité mixte ? Voici en tout cas comment regarder la conférence en direct.

La conférence Unpacked de Samsung est prévue ce mercredi 22 janvier 2025 à 19 heures (heure de Paris). À l’approche de cette échéance, il suffira donc de lancer la vidéo YouTube officielle ci-dessous.

En outre, Frandroid suivra l’événement en direct sur Twitch à partir de 18h30 en compagnie de notre invité PP Garcia de la chaîne PP World ! Rendez-vous donc sur FrandroidLive pour vivre l’Unpacked avec nous !

Des Galaxy S25 et des surprises ?

Comme évoqué, l’annonce des Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra est évidemment attendue pour venir lancer l’année smartphone 2025 du géant Samsung. Tout porte à croire qu’il s’agira d’évolutions en douceur et que les nouveautés porteront notamment du côté logiciel.

De quoi espérer au passage un lancement de la version stable de l’interface One UI 7 (Android 15) et des fonctions nouvelles ou améliorées de Galaxy AI.

D’aucuns attendent aussi un premier aperçu du supposé Samsung Galaxy S25 Slim plus fin, mais sans informations détaillées puisque le lancement interviendrait plusieurs mois après.

On se demande aussi si le Project Moohan de Samsung aura droit à une présentation plus détaillée. Ce projet de casque de réalité mixte basée sur Android XR a déjà été présenté conjointement par le constructeur et son partenaire Google, mais plusieurs éléments restent encore flous.

Cet Unpacked de janvier pourrait être l’occasion pour Samsung de détailler ses ambitions et d’en montrer un peu plus que la seule image officielle qu’on a à se mettre sous la dent pour le moment.