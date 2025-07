Samsung prépare un smartphone géant de 10 pouces : ce que l’on en sait avant le Galaxy Unpacked

Samsung pourrait profiter de son Galaxy Unpacked du 9 juillet pour montrer une première fois son smartphone pliable à trois volets.

Concept de Samsung Flex S

Tous les regards sont tournés vers les lancements attendus des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 et du potentiel Galaxy Z Flip FE, plus abordable. Mais ce ne serait pas tout. C’est une rumeur insistante et l’informateur @Jukanlosreve suggère à son tour que Samsung a gardé une véritable « one more thing » dans sa manche

« G Fold », un smartphone qui se plie en trois

Ce nouvel appareil, qui pourrait porter le nom de « Galaxy G Fold », représente la prochaine évolution du format pliable. Il ne se contenterait pas d’une seule pliure, mais en intégrerait deux, lui permettant de se déplier en trois panneaux distincts pour former une tablette à l’écran immense.

Est évoqué un écran Oled qui atteindrait une diagonale de 10 pouces une fois entièrement déplié. Ce serait le premier du genre conçu par Samsung Display et il aurait une grande flexibilité ainsi qu’une grande finesse.

Le smartphone reprendrait le SoC du Galaxy Z Fold 7 et des S25 avant lui, le Snapdragon 8 Elite. Pour la partie photo, il copierait le Z Fold 7 avec un capteur principal de 200 MP, un téléobjectif de 10 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Une batterie compressée ?

Mais sa grande problématique serait la batterie. Le seul trifold actuellement commercialisé, c’est le Mate XT de Huawei et il possède une batterie de 5600 mAh, plutôt légère pour ce format, mais le constructeur chinois était limité par les emplacements disponibles. Il en serait de même pour Samsung et il ne faudrait donc pas s’attendre à une grande capacité.

Présentation en juillet, mais sortie plus tard

Vient ensuite la stratégie marketing. Samsung aurait envisagé de présenter son nouveau format lors de son Galaxy Unpacked du 9 juillet, mais en actant une sortie bien plus tard. On parle actuellement d’un début de production en septembre prochain pour un lancement effectif avant la fin de l’année.

Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à le voir innonder le marché. Non, son prix déjà sera dissuasif : plus de 4 millions de wons, soit plus de 2500 euros, sans nos taxes.

Ensuite, Samsung ne souhaiterait pas le produire en masse, mais plutôt en quantité confidentielle dans un premier temps, pour prendre la température auprès du grand public. Surtout, ce présumé G Fold pourrait aussi n’être lancé qu’en Corée du Sud et Chine, comme le Mate XT qui n’avait quitté son territoire que six mois plus tard.

Pour aller plus loin

