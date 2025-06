Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Watch 8… On a la date de la prochaine conférence Samsung

Après un suspens largement gâché par les différentes fuites et autres indiscrétions en tout genre, Samsung a annoncé la date de son prochain « Unpacked » : le 9 juillet à 16 h.

Crédit : Samsung

Comme à son habitude donc, Samsung va inaugurer l’été avec des nouvelles annonces de téléphone. Alors que la date de la prochaine conférence du constructeur ne faisait plus vraiment de doute, l’entreprise a eu la courtoisie de confirmer la date et l’heure du rendez-vous qui aura donc lieu le 9 juillet à 16 heures, heure française.

Ce « Unpacked » estival devrait être l’opportunité pour le constructeur de dévoiler ses prochains téléphones pliables, mais pas que. Voici ce qui devrait être présenté d’ici 15 jours.

Galaxy Z Fold, Flip 7 et Watch 8

Bien évidemment, les stars du show seront sans aucun doute les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Si l’on en croit la vidéo d’annonce de l’évènement, l’accent devrait être mis sur la finesse des mobiles avec un Fold 7 qui ferait presque concurrence à Honor pour le titre de smartphone le plus svelte du monde. Une stratégie directement inspirée du S25 Edge, qui pourtant peine à se vendre ces derniers temps.

Le Z Flip 7 devrait quant à lui arborer un nouveau design, mais ne pas changer en profondeur le reste de sa fiche technique. La vraie innovation pourrait venir d’un Galxy Z Flip 7 FE qui serait vendu en dessous des 1000 €. De quoi démocratiser un tout petit peu plus le concept de smartphone pliable. Pas de fiche technique renversante ici, mais un accent mis sur le rapport qualité/prix.

Les Fold 6 et Flip 6 pour illustration // Crédit : Frandroid

Enfin, on devrait aussi voir apparaître officiellement la Galaxy Watch 8 le 9 juillet prochain. Enfin, plus exactement, LES Galaxy Watch 8, puisque Samsung aurait deux modèles en stock avec une déclinaison « Classic » moins axée vers le sport. Là aussi, Samsung opérerait des légers ajustements de design sans complètement changer sa recette éprouvée.

Un peu de OneUI 8 ?

Si la conférence devrait donc être chargée question hardware, il n’est pas exclu non plus que Samsung profite de son évènement pour donner plus d’information sur OneUI 8, le système d’exploitation maison basé sur Android 16.

Pour en savoir plus sur toutes les nouveautés que Samsung concocte pour l’été, sur les prix de tous ces gadgets et sur les fiches techniques des Fold, Flip et Watch rendez-vous donc le 9 juillet prochain à 16 heures sur la chaine YouTube de Samsung et sur Frandroid bien évidemment.