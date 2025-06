Le Galaxy S25 Edge se vendrait largement moins bien que prévu

Présenté comme l’incarnation ultime du savoir-faire de Samsung, l’ultrafin Galaxy S25 Edge aurait bien du mal à trouver son public d’après des bruits de couloirs récents.

Le dernier mobile Samsung est-il trop cher pour son propre bien ? Si c’est peu ou prou la conclusion à laquelle nous arrivions lors de notre récent test, il semblerait que le reste du globe ait aussi snobé le « smartphone le plus fin du monde », au grand dam du constructeur coréen.

D’après des informations obtenues par le média coréen The Elec, les chiffres de vente du mobile seraient bien moins encourageants qu’espérés et Samsung serait déjà en train de mettre le frein sur la cadence de production.

Départ poussif pour le smartphone concept

Si aucun chiffre précis n’est évoqué pour rendre compte de ce problème, les sources interrogées par nos confrères expliquent que Samsung aurait « considérablement réduit le nombre d’unités produites ce mois-ci ». Un signe plutôt inquiétant pour un smartphone ultra haut de gamme qui vient tout juste d’arriver sur le marché. Dans les premiers mois de commercialisation, ce genre d’appareil engrange normalement des ventes encourageantes avant, d’éventuellement, ralentir sa course après.

Le problème est d’autant plus grave que le S25 Edge devait être le premier d’une longue gamme destinée à terme à remplacer les modèles « Plus » au sein de la collection des Galaxy S. Malheureusement, ce départ en demi-teinte pourrait pousser Samsung à changer d’avis tant remplacer un modèle peu vendeur par un autre modèle peu vendeur (et plus cher) n’aurait que peu d’intérêt.

Crédit : Frandroid

Malgré toutes les belles promesses de Samsung sur la batterie, l’autonomie et les prouesses technologiques du S25 Edge, la physique a repris ses droits et a montré qu’un smartphone ultrafin arrivait forcément avec quelques compromis. Compromis qui sont difficiles à avaler pour un smartphone vendu à presque un SMIC.

Une stratégie à revoir

En parallèle, cela dit, Samsung a augmenté sa cadence de production pour les futurs Z Flip 7 et Z Fold 7 aux États-Unis afin de contrer les éventuels effets droits de douane imposés par Donald Trump.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy Z Fold 7 : tout ce que l’on sait sur le smartphone pliant « le plus fin et le plus léger » de 2025

La nouvelle gamme ultrafine de Samsung semble être partie sur de bien mauvaises bases, tandis que ses mobiles pliables pourraient devenir plus pertinents grâce à la potentielle arrivée d’un modèle plus « abordable ». Sans doute que la stratégie produit du constructeur va être soumise à de nombreux changements ces prochains mois.