Test du Dangbei MP1 Max : un projecteur hybride LED-laser qui vise l’excellence home cinéma

Avec sa technologie hybride et une forte luminosité annoncée, le Dangbei MP1 Max veut s’imposer comme le nouveau poids lourd du home cinéma, alliant image 4K éclatante, installation ultra-flexible et expérience connectée sous Google TV. En voici notre test complet.

Le Dangbei MP1 Max a été présenté lors du CES 2025. Il est positionné en modèle plus haut de gamme que le DBOX02 que nous avons récemment testé. Il embarque une technologie lumineuse hybride, associant un triple laser à des LED, pour offrir une image 4K d’une précision et d’une intensité lumineuse rarement atteintes dans cette gamme de prix. Avec ses 3100 lumens ISO, selon la marque, il veut offrir une projection éclatante, même dans des pièces partiellement éclairées, tout en garantissant une fidélité colorimétrique exceptionnelle grâce à une couverture particulièrement large de l’espace BT.2020 et un calibrage d’usine très rigoureux.

Pensé pour s’intégrer facilement dans tous les intérieurs, le MP1 Max mise sur un design compact et ingénieux. Son châssis rotatif permet de le faire pivoter sur 360 degrés et de l’incliner sur 135 degrés à la verticale, rendant possible la projection sur un mur, un plafond ou même le sol, sans autres accessoires. Cette flexibilité s’accompagne d’une automatisation poussée : mise au point, correction trapézoïdale et adaptation à la lumière ambiante sont gérées en temps réel par l’intelligence artificielle embarquée, simplifiant grandement la vie de l’utilisateur.

Côté multimédia, le Dangbei MP1 Max embarque Google TV, donnant accès à toutes les plateformes de streaming populaires (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) et à la commande vocale via Google Assistant. Sa connectique complète (HDMI 2.1, USB 3.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) le rend compatible avec la majorité des consoles de jeux, barres de son et autres périphériques modernes. L’audio n’est pas oublié, avec deux haut-parleurs de 12 W et une chambre sonore optimisée pour des basses profondes et une restitution claire, même à fort volume.

Le MP1 Max cible aussi bien les cinéphiles exigeants que les familles à la recherche d’une solution polyvalente et simple d’utilisation, capable de transformer n’importe quelle pièce en véritable salle de projection. Il vient en concurrence des Xgimi Horizon Ultra, JMGO N1S Ultra et Hisense C2 Ultra ou C2 Pro, avec lesquels il partage l’esthétisme et certaines technologies. Il vient également se frotter au Nebula X1, par exemple. Mais que vaut-il exactement ? Nous l’avons testé pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.

Dangbei MP1 Max Fiche technique

Modèle Dangbei MP1 Max Dimensions 296 mm x 246,7 mm x 230 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 300 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+ Ports HDMI 2 Compatible Surround DTS-HD, DTS-X Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 24 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Fiche produit

Le vidéoprojecteur Dangbei MP1 Max testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Dangbei MP1 Max Design, un vidéoprojecteur à balancelle

À l’image du Hisense C2 Pro (et ses déclinaisons Ultra et C2 « standard ») ainsi que le Dangbei DXBOX02 Pro, le Dangbei MP1 Max est installé sur une balancelle. En outre, il adopte une esthétique moderne et épurée, dans la droite lignée des projecteurs lifestyle récents. Son châssis est compact et ses lignes sont plutôt arrondies s’intégrant facilement dans un salon contemporain. On apprécie sa finition mate qui limite les traces de doigts et les reflets indésirables.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’un des atouts majeurs de ce modèle est donc la présence d’un support intégré, capable d’incliner l’appareil à 135 degrés et de le faire pivoter à 360 degrés, permettant ainsi de projeter aussi bien sur un mur que sur le plafond ou même le sol.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Cette flexibilité simplifie grandement l’installation sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas et ouvre de nouvelles possibilités d’usage, notamment pour les familles ou les amateurs de gaming sur grand écran. Au cas où, dessous, il y a un pas de vis pour fixer l’appareil sur un support idoine.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En façade, il y a bien évidemment l’objectif légèrement enfoncé et les capteurs permettant d’optimiser l’image de manière automatique.

Les aérations sont discrètement intégrées sur les côtés (avec un revêtement en tissu d’un bel effet) et à l’arrière, assurant une bonne circulation de l’air sans nuire à l’esthétique générale. L’ensemble respire la robustesse, avec un assemblage soigné et aucun jeu dans les parties mobiles. Si le MP1 Max ne révolutionne pas le genre, il s’impose comme un objet technologique élégant, pensé pour s’exposer sans complexe dans le salon.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le vidéoprojecteur est livré avec un bloc d’alimentation imposant. Il faut prendre cela en compte lors des déplacements.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei MP1 Max Connectiques

Le MP1 Max propose une connectique complète, à la hauteur de ses ambitions. À l’arrière, on retrouve deux entrées HDMI, dont une compatible eARC pour un retour audio facilité vers une barre de son ou un amplificateur, ainsi qu’un port USB 3.0 permettant la lecture directe de contenus multimédias depuis une clé ou un disque dur externe. La présence d’une sortie audio analogique mini-jack permet de brancher un casque ou un système audio, le cas échéant.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 assurent une connexion sans fil rapide et stable, que ce soit pour le streaming ou pour connecter des accessoires. Le port Ethernet RJ45 permet d’opter pour une connexion filaire, idéale pour garantir un débit constant lors de la diffusion de contenus 4K HDR. L’ensemble des connectiques est très facilement accessible, même lorsque le projecteur est placé contre un mur, grâce à une disposition intelligente et à la possibilité de faire pivoter l’appareil sur son support.

Le câble d’alimentation se branche sur la base et pivote donc avec l’appareil, le cas échéant.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La télécommande

La télécommande livrée avec le Dangbei MP1 Max est compacte. Pas de mystère, il s’agit de la même télécommande que celle qui est livrée avec le DBOX02. Sa prise en main est agréable. Les touches sont suffisamment espacées pour éviter les erreurs de manipulation, et l’ensemble respire la solidité.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

On apprécie particulièrement la présence de raccourcis directs vers les principales plateformes de streaming que sont YouTube, Netflix et Prime Video. Il y a également un bouton dédié aux réglages d’image et de son, permettant d’ajuster rapidement les paramètres sans avoir à naviguer dans les menus.

La télécommande fonctionne en Bluetooth, ce qui évite d’avoir à pointer précisément vers le projecteur, et elle intègre un microphone pour les commandes vocales via Google TV. En revanche, l’absence de rétroéclairage pourra gêner, lors d’une utilisation dans l’obscurité, un détail tout regrettable. L’alimentation se fait par piles classiques.

Dangbei MP1 Max L’écran

Le vidéoprojecteur Dangbei MP1 Max est livré sans écran, appartenant à la gamme des projecteurs home cinéma longue focale. Cela laisse le choix, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran en se servant d’un mur comme surface de projection et donc perdre le bénéfice relativement important d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 500 et 2700 euros environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Dangbei MP1 Max Installation

L’installation du MP1 Max se veut accessible et l’est bel et bien, même pour un utilisateur peu expérimenté. Grâce à son support, il suffit de le poser sur une table ou un meuble, puis d’ajuster l’angle de projection selon la surface choisie.

Le système InstanPro AI 2.0 prend alors le relais : la mise au point et la correction de trapèze s’effectuent automatiquement et en temps réel, détectant les obstacles et adaptant l’image pour qu’elle reste parfaitement rectangulaire et nette. Cette automatisation fait gagner un temps précieux et limite les risques d’erreur, notamment lors d’une installation temporaire ou d’un usage nomade.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez qu’il est possible de lancer un mode qui s’adapte automatiquement à la taille de l’écran. Si vous êtes équipé d’un écran avec des bords assez larges, l’appareil les reconnait en quelques secondes et ajuste la diagonale et la netteté en un instant.

Bien entendu, en plus des réglages automatiques, il est possible de prendre la main pour réaliser les optimisations, le cas échéant. Dans notre phase de test, nous avons toutefois été pleinement satisfaits de la configuration automatique.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’ensemble du processus, du déballage à la première projection, ne prend que quelques minutes, ce qui en fait un appareil particulièrement convivial.

Pour obtenir une image de 100 pouces en diagonale, comptez sur un recul de 2,80 m environ. Pour une image de 3 m de base, il nous a fallu un recul de 3,90 m environ. Si vous placez le projecteur à 1,5 m de distance par rapport au mur ou à l’écran, vous obtenez une image qui fait 147 cm environ de diagonale.

Dangbei MP1 Max L’image en mode subjectif

Le Dangbei MP1 Max s’appuie sur une technologie hybride associant donc tri-laser et LED, un choix qui lui permet d’offrir une luminosité impressionnante de 3100 lumens ISO, selon la marque tout en garantissant une colorimétrie d’une grande fidélité. Sur le papier, c’est bien plus que le Dangbei DBOX02 (2450 lumens), que le Xgimi Horizon Ultra (2300 lumens), le Hisense C2 Pro (2600 lumens) et même que le Hisense C2 Ultra (3000 lumens). Seul, le Nebula X1 fait mieux avec ses 3500 lumens, selon la marque.

Le MP1 Max est doté d’une puce DLP 0,47″ DMD, couplée à la technologie de pixel shifting, délivrant une image 4K Ultra HD d’une précision remarquable, où chaque détail ressort, même sur les très grandes diagonales.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le MP1 Max propose plusieurs modes d’image, adaptés à tous les usages : Standard, Vif, Cinéma, Jeu, Utilisateur (personnalisable) et un mode Éco pour réduire la luminosité et le bruit. Chaque mode ajuste les paramètres de colorimétrie, de contraste et de température de couleur, permettant à l’utilisateur de trouver l’équilibre idéal selon l’ambiance ou le type de contenu. Les amateurs de réglages fins apprécieront la possibilité de personnaliser le mode Utilisateur pour tirer le meilleur parti du projecteur.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Côté compatibilité HDR, le Dangbei MP1 Max prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et HLG, ce qui lui permet de restituer des contenus à plage dynamique étendue avec une belle maîtrise. Si le Dolby Vision n’est pas au programme, la gestion du HDR10+ et de ses métadonnées dynamiques suffit à offrir un rendu convaincant sur les films et séries compatibles. Au passage, notez sa compatibilité avec les contenus 3D.

À l’usage, la puissance lumineuse du MP1 Max se traduit par une image éclatante, y compris dans une pièce partiellement éclairée. Les blancs restent purs, les couleurs ne se délavent pas, et même en plein jour, le spectacle reste au rendez-vous. Le contraste surprend par sa capacité à restituer des noirs profonds et des dégradés subtils dans les ombres. Lors de la projection de séquences sombres, le projecteur parvient à révéler de nombreux détails dans les zones obscures, sans effet de « bouillie » ni perte d’information. La séparation entre les différentes nuances de noir reste perceptible, notamment sur les contenus HDR10+.

La restitution des couleurs est l’un des points forts du MP1 Max. Sur des documentaires comme Notre Planète (Netflix, HDR), la palette chromatique s’exprime pleinement : les verts des forêts, les bleus profonds des océans ou les rouges des couchers de soleil apparaissent vibrants, sans jamais tomber dans l’artifice. Les tons de chair restent justes, même lors de scènes très éclairées ou en contre-jour. Attention toutefois, car les réglages d’usine proposent des séquences qui peuvent paraître un peu trop saturées en termes de colorimétrie.

Les scènes dynamiques et très lumineuses bénéficient également d’un traitement soigné. Sur un film comportant de nombreuses séquences rapides, on profite de la compensation de mouvement MEMC, qui fluidifie l’action sans générer d’artefacts ou de saccades. Regarder des courses de F1 est très agréable avec ce modèle.

En testant différents contenus, le Dangbei MP1 Max confirme sa polyvalence. On note cependant que les modes d’image Standard et Cinéma peuvent parfois manquer de précision pour les plus exigeants ; un passage par le mode Utilisateur et une calibration personnalisée permettront d’exploiter tout le potentiel de l’appareil.

La compensation des mouvements

Comme évoqué, le MP1 Max intègre la technologie MEMC, activable ou non selon les préférences. Lors des scènes d’action ou de sport, la compensation des mouvements s’avère efficace, apportant une fluidité appréciable sans générer d’artefacts majeurs. Certains utilisateurs sensibles pourront toutefois préférer désactiver cette fonction afin d’éviter l’effet « soap opera » parfois jugé trop artificiel. Les options de réglage permettent d’ajuster le niveau d’intervention du MEMC, offrant ainsi un compromis entre naturel et fluidité. Dans l’ensemble, le traitement reste discret et ne nuit pas à la lisibilité de l’image, même lors des séquences les plus rapides.

L’effet arc-en-ciel

Comme tout projecteur DLP, le MP1 Max n’est pas totalement exempt de l’effet arc-en-ciel, ce phénomène visuel qui se manifeste par de brefs éclairs colorés sur les objets lumineux en mouvement sur fond sombre. Cependant, la technologie hybride LED-laser utilisée ici permet de limiter considérablement ce défaut par rapport aux modèles laser RGB traditionnels. Lors des tests, l’effet s’est avéré très discret, même sur les sous-titres blancs ou lors de scènes contrastées. La majorité des spectateurs n’y prêtera pas attention, mais les plus sensibles pourront encore le percevoir ponctuellement. Globalement, le MP1 Max s’en sort mieux que la moyenne de sa catégorie sur ce point.

Dangbei MP1 Max Les mesures, sondes à l’appui

Rappelons que les mesures, comme pour tous les tests réalisés sur Frandroid, sont faites à partir des paramètres par défaut. Le MP1 Max propose un taux de contraste natif de 770:1, ce qui est correct, mais pas optimal. C’est nettement moins que le Valerion VisionMaster Pro 2, par exemple.

Concernant la fidélité des couleurs avec des contenus SDR, nous avons obtenu un Delta E moyen de 8,18, en mode Cinéma. Cette mesure est nettement supérieure au seuil de 3 en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée. Il y a donc des optimisations à faire. Concrètement, à l’œil, cela donne des couleurs qui sont trop saturées.

Pour la température de couleurs moyenne, les réglages d’usine offrent une mesure à 7000 K donc, là aussi, supérieure à la valeur cible qui est de 6500 K. Les couleurs dérivent trop. Le gamma est relativement bien géré avec une moyenne de 2,14.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour des contenus HDR, c’est également le mode Cinéma qui permet d’obtenir le meilleur rendu. Toutefois, là aussi, les paramètres par défaut ne donnent pas pleinement satisfaction et les plus exigeants devront calibrer l’appareil pour en obtenir le meilleur. Ainsi, nous avons mesuré un Delta E moyen de 8,03, donc encore une fois supérieur au seuil de 3.

Concernant la luminosité maximale, toujours avec le Cinéma, nous avons mesuré un pic de luminosité relevé à 221 cd/m² pour une image faisant 100 pouces en diagonale contre 219 cd/m² pour le Nebula X1, 265 cd/m² pour Valerion VisionMaster Pro 2 et 257 cd/m² pour le Hisense C2 Pro.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour une image qui fait 3 mètres de base, le projecteur propose une luminosité de 90 cd/m², ce qui reste relativement lumineux pour une telle taille.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, concernant les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 88,97 % et 70,08 %, ce qui est correct, mais bien en deçà des mesures obtenues sur le Valerion VisionMaster Pro 2, l’une des références dans ce domaine.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei MP1 Max Gaming, c’est tout à fait jouable

Si Dangbei met en avant le MP1 Max comme un vidéoprojecteur polyvalent, capable de s’adapter aussi bien au cinéma qu’au jeu vidéo, ses performances gaming méritent une analyse nuancée. D’un point de vue technique, le MP1 Max dispose de ports HDMI 2.1, d’une compatibilité 4K à 60 Hz et d’un mode d’affichage pouvant atteindre 240 Hz en Full HD, ce qui ouvre la porte à une expérience de jeu fluide, notamment sur PC ou consoles de dernière génération.

En outre, la fréquence élevée permet d’obtenir une bonne sensation de mouvement, surtout sur des jeux rapides comme les FPS ou les jeux de course, et l’image projetée sur grand écran offre une immersion spectaculaire où la taille de l’image et la vivacité des couleurs renforcent le plaisir de jeu.

Cependant, la question de la réactivité, essentielle pour les joueurs exigeants, révèle quelques limites. En effet, la mesure d’input lag nous a permis de révéler un temps de retard à l’affichage de 35 ms en 4K à 60 Hz, ce qui reste acceptable pour du jeu occasionnel ou des titres moins compétitifs, mais s’avère trop élevé pour les amateurs de jeux où chaque milliseconde compte, comme les FPS compétitifs ou les jeux de combat.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En pratique, sur des jeux de plateforme, des aventures solo ou des titres familiaux, la réactivité du MP1 Max reste largement suffisante et l’expérience de jeu profite pleinement de la qualité d’image et de la taille d’affichage. Sur des jeux de course, la fluidité de l’image et la gestion du mouvement sont convaincantes, sans effet de traînée ni saccade perceptible, et le plaisir d’une partie sur écran géant prend tout son sens. En revanche, pour les joueurs compétitifs ou ceux qui privilégient la performance pure, il existe des alternatives plus adaptées sur le marché.

Dangbei MP1 Max Audio, une bonne puissance et un son chaleureux

Sous son châssis, on retrouve deux haut-parleurs de 12 watts, alimentés par un amplificateur Texas Instruments TAS5805, et soutenus par une chambre acoustique de 750 cm³ capable de descendre jusqu’à 45 Hz. Ce dispositif permet au MP1 Max de délivrer un son étonnamment ample et dynamique, avec des basses présentes et une restitution claire des dialogues, même à volume élevé.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dès les premières minutes de visionnage, le rendu sonore surprend par sa puissance et son équilibre. Les voix restent parfaitement intelligibles, sans être noyées par les effets ou la musique, et les basses apportent une profondeur bienvenue lors des scènes d’action ou des bandes originales orchestrales.

Le MP1 Max va plus loin en prenant en charge les principaux formats audio immersifs du marché, dont Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

Pour les utilisateurs souhaitant connecter un équipement audio plus performant, la présence d’une sortie HDMI eARC et d’une prise casque 3,5 mm facilite son intégration au sein d’une installation existante.

Dangbei MP1 Max L’interface

Le MP1 Max embarque Google TV, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et riche en contenus. Dès l’allumage, l’interface propose un bandeau d’accès rapide aux principales applications de streaming : Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Canal+, et bien d’autres. La navigation est intuitive, avec des suggestions personnalisées qui s’affinent au fil des usages.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les menus de réglages sont clairs et permettent d’accéder rapidement aux paramètres avancés, qu’il s’agisse de la calibration de l’image, de la gestion du son ou des options de connectivité. L’intégration de Chromecast facilite la diffusion de contenus depuis un smartphone ou une tablette, et la compatibilité avec Google Assistant permet de piloter le projecteur à la voix.

L’interface se montre très réactive. Aucun ralentissement n’a été constaté lors des tests, même lors du passage d’une application à une autre ou lors de la lecture de contenus 4K HDR.

Dangbei MP1 Max // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, la boutique d’applications Google Play offre un large choix de programmes, des jeux aux outils de productivité, renforçant la polyvalence du MP1 Max. Enfin, la gestion multi-utilisateurs permet à chaque membre du foyer de retrouver ses préférences et recommandations, un vrai plus pour un usage familial.

Dangbei MP1 Max Consommation et nuisance sonore

Le MP1 Max affiche une consommation électrique raisonnable pour un projecteur de cette puissance, avec une moyenne de 190 W en usage normal selon les données constructeur. La gestion thermique est efficace : le ventilateur reste discret, avec un niveau sonore mesuré à moins de 30 dB à un mètre dans la plupart des situations, ce qui le rend inaudible lors du visionnage d’un film ou d’une série.

Seule une montée en régime est perceptible lors de l’utilisation prolongée à pleine puissance, mais cela ne nuit pas au confort d’utilisation. L’appareil ne chauffe pas excessivement, et la ventilation bien pensée évite tout risque de surchauffe.

Dangbei MP1 Max Prix et date de sortie

Le Dangbei MP1 Max est disponible en Europe depuis le printemps 2025, au tarif d’environ 2000 euros selon les revendeurs.