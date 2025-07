Dangbei DBOX02 Pro : une image prometteuse d’une grande brillance

La marque Dangbei a récemment introduit sur le marché un nouveau vidéoprojecteur compact, le DBOX02 Pro. Ce modèle Ultra HD est une déclinaison du DBOX02 embarquant une nouvelle technologie de laser et installé nativement sur un support pivotant et rotatif.

Dangbei DBOX02 Pro // Source : Dangbei

Il y a peu, nous avons testé le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 aussi appelé Mars Pro 2 et celui-ci nous avait plu. Désormais, il va falloir compter sur une nouvelle finition avec le DBOX02 Pro. Ce dernier promet une expérience visuelle et sonore de haut niveau, alliée à une flexibilité d’utilisation remarquable. Pour ce faire, il embarque la technologie exclusive de la marque, LaserVibe.

Celle-ci doit proposer une forte luminosité (2000 lumens, selon Dangbei) avec une projection des contenus Ultra HD éclatants même en pleine journée poussée par de hauts niveaux de contraste. La précision 4K laser permet effectivement d’offrir des détails nets et des couleurs riches (gamut de couleur 108% Rec. 709 pour ce modèle, selon Dangbei).

Dangbei DBOX02 Pro // Source : Dangbei

Une image jusqu’à 300 pouces et une installation facile

Le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 Pro est capable, comme le DBOX02 de projeter une image de 40 jusqu’à 300 pouces en diagonale. Pour faciliter son installation, il est directement doté d’une balancelle qui permet de trouver l’inclinaison parfaite et le support pivotant aide également dans le positionnement si on n’a pas la possibilité de l’installer directement en face de l’écran ou du mur. Comptez sur une rotation horizontale à 360 degrés et une inclinaison verticale jusqu’à 120 degrés. Cela rappelle le MP1 Max de la marque mais aussi les Hisense C2 Pro et JMGO N1S Ultra, par exemple.

Dangbei DBOX02 Pro // Source : Dangbei

En outre, la technologie InstanPro AI automatise le calibrage de l’image grâce à un ensemble de fonctionnalités : autofocus, correction automatique du trapèze, ajustement à l’écran, évitement d’obstacles, protection des yeux, correction en temps réel et ajustement intelligent de la luminosité. Fini les interventions manuelles et les longues minutes passées à régler l’image.

Un système d’exploitation complet et une connectivité étendue

À l’image du DBOX02, le DBOX02 Pro intègre Google TV, donnant accès à plus de 10 000 applications, dont Netflix sous licence, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max et bien d’autres. Plus de 700 000 films et séries sont ainsi accessibles directement depuis l’interface du projecteur, sans besoin de périphériques additionnels.

Dangbei DBOX02 Pro // Source : Dangbei

Le projecteur bénéficie de la connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il y a une entrée HDMI 2.1, une connectique HDMI 2.1 compatible eARC ainsi qu’une prise USB-A, une sortie audio optique, une autre mini-jack et un port Ethernet.

Dangbei DBOX02 Pro // Source : Dangbei

La partie audio est assurée par un couple de deux haut-parleurs de 12 W chacun avec une compatibilité Dolby Audio et DTS HD, selon la marque. L’appareil supporte le format HLG, HDR10 et HDR10+ ainsi que les contenus 3D.

Dangbei DBOX02 Pro // Source : Dangbei

Disponibilité et prix

Le Dangbei DBOX02 Pro est désormais disponible à la vente sur Amazon ainsi que sur le site officiel de Dangbei, au prix de vente conseillé de 1 399 euros.

