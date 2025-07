Pixel 10 : un prototype en vente confirmerait un changement photo historique

Plus d’un mois avant toute annonce officielle, la carte-mère d’un prototype fonctionnel du futur Google Pixel 10 a été mise en vente sur Goofish, une plateforme chinoise d’enchères semblable à ebay.

Potentielle carte-mère du Pixel 10 // Source : 忙碌的灯草

Les photos publiées révèlent un design ajusté et surtout confirment l’arrivée d’un téléobjectif périscopique, une fonctionnalité photo jusqu’ici exclusivement réservée aux modèles Pro de Google.

Le prototype est estampillé EVT pour Engineering Validation Testing, le test de validation d’ingénierie qui correspond à l’étape finale de prototypage avant de passer en production de masse.

Le téléobjectif périscopique arrive sur le modèle standard

Parmi les photos, on voit la carte-mère dans un appareil fonctionnel. Ce prototype du Pixel 10 non-Pro intègre clairement un téléobjectif de type périscopique, reconnaissable à sa forme carrée au sein du module photo. Une idée farfelue si on n’avait pas déjà eu vent de cette modification majeure dans la gamme 2025. Et c’est une petite révolution. Jusqu’à présent, cette technologie permettant un zoom optique puissant était l’apanage des modèles Pro, plus chers.

En démocratisant le zoom périscopique sur son modèle de base, Google monterait en gamme sur l’ensemble de sa série, offrant une polyvalence photographique bien plus grande sans avoir à payer le prix fort pour un modèle Pro.

Un design familier et le Tensor G5 à l’intérieur

Au-delà de cette nouveauté, le design général reste familier, avec la traditionnelle pillule qui abrite les capteurs photo et des lignes semblables à celles de la série 9. Le prototype photographié arbore une finition grise/argentée.

Un gros plan de la carte-mère met en évidence la présence du Google Tensor G5, la prochaine génération de puce maison qui propulsera la gamme Pixel 10.

Malgré tout, on se méfiera tout de même de ces photos. Sur le Fasboot, on repère quelques incohérences comme un indicateur de détection de liquide qui n’apparaît généralement pas et la mention « DVT » pour Design Validation Test alors qu’on est censé avoir affaire à un EVT.

Le Pixel 10 est attendu pour le 20 août prochain, selon les rumeurs les plus récentes. Google présentera avec lui les Pixel 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold. Pas de version slim chez Google, contrairement à Samsung et Apple qui sont encore seuls à se battre sur ce segment actuellement.

Pour aller plus loin

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold : tout de que l’on sait sur la gamme 2025 de Google