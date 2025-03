Xiaomi révolutionne la photo sur smartphone avec des lentilles magnétiques : on a pu approcher le prototype

Un objectif d’appareil photo qui se clipse sur votre smartphone comme un aimant ? Xiaomi l’a fait, et on a jeté un œil à ce prototype prometteur.

Après les Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15, Xiaomi a décidé de secouer le monde de la photographie mobile avec une idée aussi maline qu’élégante : un système optique modulaire, ou en français simple, une lentille externe qui se fixe magnétiquement à ses téléphones.

Ce concept baptisé « Modular Optical System » n’est pas juste un gadget qui se pose sur la caméra existante. Non, c’est un module autonome, avec son propre capteur, qui s’intègre directement au smartphone. On a eu la chance de voir ça de près grâce à une démo sur un Xiaomi 15 modifié, et franchement, ça donne envie d’en savoir plus.

Le fonctionnement est assez malin. L’objectif se clipse à l’arrière du téléphone grâce à un système magnétique inspiré du Qi2 (pensez MagSafe chez Apple), avec deux petites broches pour sécuriser la connexion. Une fois en place, il puise l’énergie de la batterie et communique avec le téléphone via une techno maison appelée LaserLink.

Résultat ? Il s’intègre parfaitement à l’application photo, avec tous les modes (y compris ceux boostés par Leica) à portée de main. Lors de mon bref test, j’ai trouvé l’expérience fluide, même si c’est encore un prototype.

Un capteur plus grand, un verre plus malin

Côté technique, Xiaomi ne rigole pas. Ce module embarque un capteur Light Fusion X Micro Four Thirds de 100 mégapixels – un monstre par rapport aux capteurs habituels des smartphones, même les plus costauds.

Pour vous donner une idée, c’est le genre de taille qu’on trouve dans des appareils photo pros, pas dans nos poches. L’objectif, un 35 mm f/1,4, offre une ouverture variable jusqu’à f/11, ce qui veut dire que vous pouvez jouer avec la lumière comme un pro, directement depuis l’appli en mode manuel. J’ai testé l’autofocus : ça ronronne doucement, et la mise au point manuelle est précise grâce à une bague qui clique à chaque ajustement.

Pour aller plus loin

Test des Sony Cyber-shot QX10 et QX100, pratiques ou superflus ?

Mais Xiaomi n’est pas le premier à tenter ce pari. Souvenez-vous de Sony avec ses QX en 2014, des petits objectifs autonomes qui se connectaient via une appli dédiée, ou encore du Galaxy S4 Zoom de Samsung, un hybride téléphone-appareil photo. Motorola avait aussi ses Moto Mods avec Hasselblad, mais aucun n’a vraiment conquis le public. Pourquoi ? Souvent à cause de capteurs trop petits ou d’une intégration bancale. Xiaomi semble avoir appris de ces échecs en misant sur un capteur plus grand et une connexion directe au logiciel du téléphone.

À l’usage, ça donne quoi ?

Fixer l’objectif, c’est facile : un point rouge vous guide, un clic magnétique, puis un second pour les broches, et hop, c’est parti. Une icône apparaît dans l’appli photo, vous basculez sur le module, et la visée en direct démarre. Ça prend quelques secondes, ce qui peut être frustrant si vous voulez saisir un moment sur le vif, mais une fois lancé, c’est du rapide. Pas de lag, pas de ralentissement – merci au transfert de données à 10 Gbit/s qui envoie tout au processeur du téléphone en un clin d’œil.

L’objectif offre un rendu impressionnant, surtout avec son ouverture variable. Par exemple, en mode Pro, vous pouvez fermer à f/11 pour une exposition longue en plein jour, chose rare sur un smartphone sans bidouiller des filtres logiciels. J’ai pris quelques clichés vite fait, et la netteté est là, même si je n’ai pas pu tester en basse lumière ou sur des sujets très mobiles. Petit bémol : il dépasse un peu à l’arrière, ce qui peut gêner si vous passez à l’ultra-grand-angle – il apparaît dans le cadre.

Et l’avenir dans tout ça ? Xiaomi voit ce module comme le début d’un écosystème. D’autres focales pourraient arriver, voire des accessoires compatibles avec ce système magnétique et LaserLink. Mais il y a des défis : gérer les coques de téléphone (comment passer les connexions à travers ?), ou encore l’équilibre avec des stabilisateurs. Pour l’instant, c’est un concept, donc pas de prix ni de date, mais l’idée d’un smartphone qui joue dans la cour des grands en photo, ça fait rêver.