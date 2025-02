Cette marque chinoise veut voler la vedette à Samsung avec ce nouveau smartphone très fin

Le Spark Slim va-t-il vraiment faire trembler Samsung ? Tout se joue à 0,15 mm près.

Tecno, une marque chinoise en pleine ascension, a dévoilé au Mobile World Congress 2025.

Le Tecno Spark Slim, présenté comme un concept, est très fin. Pas de date de sortie ni de prix pour l’instant, mais les détails techniques qu’on a sous la main donnent envie d’en savoir plus.

En effet, le Spark Slim ne fait que 5,75 mm d’épaisseur. Tecno clame même que c’est le smartphone le plus mince au monde avec une batterie de 5 200 mAh. Ils jouent évidemment sur un détail pour obtenir ce titre, mais la prouesse est là.

Bon, petit bémol : cette finesse ne prend probablement pas en compte la bosse de l’appareil photo qu’on voit sur les images. Mais franchement, avec un design aussi soigné, on lui pardonne ce petit défaut. L’écran incurvé de 6,78 pouces en Full HD et 144 Hz, de Amoled bien sûr, joue aussi sur cette impression de finesse.

D’ailleurs, contrairement au Galaxy S25 Edge, le Spark Slim a deux caméras à l’arrière, certainement un grand-angle et un ultra grand-angle.

Un peu d’ombre pour le Galaxy Edge, mais pas de quoi s’inquiéter

Et comment se place-t-elle face au Galaxy S25 Edge ? Le concept d’écran incurvé du Spark Slim fait écho à ce que Samsung a introduit il y a dix ans avec le Note Edge, puis affiné au fil des années. Ici, Tecno veut surtout surfer sur la tendance, avec l’arrivée du Galaxy S25 Edge, et les rumeurs qui entourent l’iPhone très fin.

On n’a pas encore tous les détails, mais Tecno a sans doute été très vite. L’appareil est un concept, il n’est pas prêt pour être commercialisé. On est donc, sans doute, sur un coup de communication, plus qu’une stratégie commerciale.

On aura l’occasion de le croiser au Mobile World Congress, Tecno a prévu d’autres annonces, comme un smartphone pliable et des lunettes connectées. A l’inverse, le Galaxy S25 Edge pourrait être commercialisé dès avril. Pour ce S25 Edge, on parle de 5,6 mm d’épaisseur.

Qui est Tecno ?

Tecno, vous connaissez peut-être déjà si vous suivez un peu le monde des smartphones. Cette marque chinoise fait partie du groupe Transsion Holdings, une entreprise basée à Shenzhen et fondée en 2006.

Très peu connue en Occident ou même en Chine, où elle ne vend pas ses produits, Tecno s’est imposée comme un très gros vendeur de smartphones sur le marché africain. Avec des marques comme Infinix et Itel sous la même bannière, Transsion domine grâce à des téléphones abordables, adaptés aux besoins locaux.

Présente en Afrique depuis 2008, la marque mise sur une stratégie “glocale” : des produits pensés pour le continent et une forte présence sur le terrain, avec notamment une usine en Éthiopie. Aujourd’hui, elle règne sur près de la moitié du marché des smartphones africains, devant Samsung.