Ce nouveau smartphone assure la sécurité des enfants : voici comment il les protège sans les couper d’internet

Ce smartphone anti-danger va soulager tous les parents avec de nombreux outils de protection, c’est le HMD Fusion X1.

HMD Fusion X1 // Source : Frandroid

Voici un smartphone qui donne aux ados leur première dose de liberté numérique, tout en laissant leurs parents dormir sur leurs deux oreilles. C’est le HMD Fusion X1, un appareil malin qui va bien plus loin que les options classiques comme Family Link sur Android ou les restrictions natives d’Apple sur iPhone. Alors, comment ça marche ?

HMD, une entreprise qu’on connaît pour son utilise de la lience de marque Nokia, s’est associée à Xplora, une entreprise norvégienne qui cartonne avec ses montres connectées pour enfants. Ensemble, ils ont créé ce HMD Fusion X1, un téléphone qui place la sécurité en priorité sans pour autant transformer les ados en prisonniers du numérique (oui oui, on parle de vous The Phone). Le but ? Trouver un équilibre : assez de liberté pour explorer, mais avec des garde-fous solides pour éviter les dérapages.

Des outils de sécurité

Ce qui rend ce smartphone spécial, ce sont ses fonctionnalités intégrées directement dans le système – pas besoin d’installer une application tierce que vos enfants pourraient contourner. Avec un abonnement Xplora, vous avez accès à tout un arsenal de contrôles parentaux.

Par exemple, vous pouvez décider si les réseaux sociaux ou le navigateur web sont accessibles, et à quels moments. Pas envie que TikTok squatte les devoirs ou le dodo ? Hop, vous désactivez, et c’est réglé. On a pu faire la démo, l’activation et la désactivation se font en 2 secondes chrono, avec une application bien fichue sur le téléphone des parents.

Mais ce n’est pas tout. Le HMD Fusion X1 sécurise aussi les appels et les messages : seuls les contacts que vous avez approuvés peuvent passer (comme Family Link désormais).

Ajoutez à ça un suivi GPS avec des « zones de sécurité » – imaginez une alerte qui vous prévient si votre ado quitte le quartier ou l’école – et un mode « Rester concentré » qui bloque les distractions pendant les heures de cours ou la nuit.

Mais, soyons honnêtes : aucun téléphone ne va régler tous les soucis liés à l’ère numérique. Les ados sont malins, et le web peut être un jungle. Mais le HMD Fusion X1 ne s’arrête pas là. HMD bosse sur une nouveauté avec SafeToNet, une techno basée sur l’intelligence artificielle qui détecte et bloque les contenus dangereux avant qu’ils n’arrivent sous les yeux de vos enfants. Pas d’appli à télécharger, pas de faille évidente : tout est intégré au téléphone. Cela sera disponible cet été, et ça promet de faire de HMD un pionnier dans le domaine.

L’idée derrière tout ça, c’est le « Better Phone Project ». HMD ne veut pas juste vendre des téléphones sécurisés, mais repenser notre rapport à la tech.

Et Sten Kirkback, le patron de Xplora, enfonce le clou : leur mission, c’est d’aider les enfants à entrer dans le monde numérique sans se prendre les pieds dans le tapis. Pour eux, un premier smartphone ne doit pas être une porte ouverte à tous les risques, mais une expérience encadrée qui privilégie la sécurité et le bien-être. Avec les inquiétudes qui montent autour des réseaux sociaux et des contenus inappropriés, ça tombe à pic.