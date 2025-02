Apple renforce le contrôle parental sur iPhone et iPad en vérifiant mieux l’âge des utilisateurs : voici trois nouveautés

Apple va déployer un nouvel outil à destination des développeurs pour mieux gérer le contrôle parental des iPhone et iPad. Mais ce n’est pas tout, l’App Store va également mieux filtrer son contenu.

Après Google et son application Gamily Link, Apple vient d’annoncer des nouveautés pour aider les parents à mieux surveiller ce que leurs enfants font sur iPhone et iPad. Avec une API pour les développeurs et des changements sur l’App Store, la marque veut limiter l’accès aux applis pas adaptées aux mineurs.

Pour que ça marche, il faut juste que les parents jouent le jeu et créent un compte iCloud spécial pour leur enfant. Si vous utilisez le vôtre pour tout le monde à la maison, ça risque de tout mélanger et d’anéantir ces protections.

Par exemple, dans un jeu vidéo réservé aux plus de 18 ans, l’API pourrait bloquer l’accès direct à un enfant de 14 ans, ou demander une autorisation parentale. Simple, mais malin. C’est ce qui s’appelle le « Declared Age Range API », comme l’explique Numerama. C’est ensuite aux développeurs d’intégrer cette fonctionnalité dans leurs apps.

L’App Store fait peau neuve pour protéger les jeunes

Avec la mise à jour iOS 18.4, qui donne accès à Apple Intelligence en France, prévue pour début avril 2025, Apple ne s’arrête pas là. Un nouvel écran va guider les parents pas à pas pour configurer un iPhone ou un iPad pour leur enfant. Il s’agit d’un tutoriel pour ne pas se louper.

Et sur l’App Store, fini les catégories floues comme 4+, 9+, 12+ ou 17+. Maintenant, ça passe à 4+, 9+, 13+, 16+ et 18+. Plus précis, ça aide les ados à accéder à des trucs adaptés sans ouvrir la porte à n’importe quoi.

Le gros changement, c’est que si un enfant cherche une appli hors de sa tranche d’âge, elle n’apparaîtra carrément pas dans les résultats. Plus de tentation, plus de « je clique quand même pour voir ». Et pour les applications avec du contenu généré par les utilisateurs (comme les réseaux sociaux), des écrans spécifiques vont obliger les développeurs à être clairs sur ce qu’ils proposent. Bref, Apple veut aider les parents à dormir sur leurs deux oreilles.

Côté calendrier, la plupart de ces options débarquent en avril avec iOS 18.4. D’autres, plus ambitieuses, pourraient arriver avec iOS 19 d’ici la fin de l’année. En attendant, si vous êtes parent, c’est le moment de commencer à réfléchir à un compte iCloud pour votre enfant.