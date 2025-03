Quel iPad choisir en 2025 ? Voici les meilleurs modèles

Les iPad, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Que vous soyez un pro de la création, un étudiant ou simplement à la recherche d’une tablette pour Netflix et un peu de surf sur le web, on vous explique tout pour dénicher l’iPad qui vous correspond, sans vous perdre dans la jungle des specs techniques. Alors, prêt à trouver votre bonheur ? C’est parti !

Top 3 : les meilleurs Apple iPad en 2025

Y a-t-il vraiment un meilleur iPad ? La réponse est simple : oui. Évidemment, il s’agit du plus cher, le meilleur iPad est l’iPad Pro M4. Toutefois, vous n’avez pas forcément besoin d’un monstre de puissance, au prix (très) fort.

Afin de vous aider à faire le choix le plus pertinent, nous avons sélectionné les meilleurs iPad testés par notre rédaction.

Et pour accompagner votre tablette toute neuve, n’hésitez pas à investir dans un clavier dédié, très pratique pour travailler (pensez à la rentrée !). Si vous ne souhaitez pas vous cantonner à Apple, lisez donc notre comparatif des meilleures tablettes dans notre guide dédié. Pour les petits budgets, choisissez une tablette tactile pas chère. Si vous comptez faire du dessin numérique, on vous recommande la lecture de notre guide des meilleures apps de dessin.

Compact, puissant, abordable : quel iPad 2025 est fait pour vous ?

Mise à jour en mars 2025 : nous avons ajouté des détails sur le nouvel iPad de base (A16) et l’iPad Air (M3). Le test de l’iPad Air M3 arrive très vite !

Les derniers iPad sont là !

Parmi les iPad neufs disponibles en 2025, voici les meilleurs iPad : l’iPad Pro M4, l’iPad Air M3, l’iPad (11ᵉ génération, 2025) et l’iPad mini 7 (2024).

Modèle (année) Puce (SoC) Écran Stockage de base Prix (France) iPad Pro 11″ (M4, 2024) Apple M4 11″ OLED ProMotion (120 Hz) 128 Go 1 099 € iPad Air 11″ (M3, 2025) Apple M3 11″ Liquid Retina (60 Hz) 128 Go 719 €​ iPad 11″ (A16, 2025) Apple A16 Bionic 11″ Liquid Retina (60 Hz) 128 Go 409 € iPad mini 8.3″ (2024) Apple A17 Pro 8.3″ Liquid Retina (60 Hz) 128 Go 609 €

Chacun occupe un segment spécifique, du haut de gamme professionnel au format compact ultraportable.

Tous ces modèles disposent d’une connectique USB-C, proposent une option Cellular (5G) moyennant ~170 € de plus, et prennent en charge les Apple Pencil (vérifiez la compatibilité du stylet selon le modèle : voir FAQ)

La sélection des meilleurs Apple iPad en 2025 :

Apple iPad Air M3 11 (2025) Le meilleur compromis

La nouvelle génération d’iPad Air, lancée en mars 2025, constitue le choix “premium” de milieu de gamme. Il adopte la puce Apple M3 qui lui permet de profiter d’un beau boost sur l’Air M1 de 2022, tout en conservant un format équilibré de 11 pouces (un modèle 13″ est également proposé).

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Son écran Liquid Retinan est laminé et couvre l’espace colorimétrique P3 pour des couleurs riches et fidèles. S’il reste en 60 Hz (pas de ProMotion) et de type LCD IPS, la version 13″ gagne une luminosité de 600 nits (500 nits pour le 11″).

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

L’iPad Air M3 apporte un grand surplus de puissance grâce au M3 (CPU 8 cœurs et 8 Go de RAM) – de quoi faire du montage vidéo 4K ou de la modélisation 3D légère sans faiblir.

Ne vous fiez pas au design, il évolue pas. Voici un iPad Air M2 (2024) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Surtout, c’est le premier Air conçu pour Apple Intelligence (les fonctions d’IA avancées d’iPadOS 18). Il prend en charge aussi bien l’Apple Pencil USB-C (stylet standard à 89 €) que l’Apple Pencil Pro à 149 €, ainsi que le Magic Keyboard avec rangée de fonctions et touchpad.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Très similaires aux iPad Air M2, les iPad Air M3 se révèlent être d’excellentes tablettes qui remplissent parfaitement leur rôle. Ils surpassent nettement l’iPad d’entrée de gamme en termes de puissance, ce qui en fait les modèles que l’on recommande souvent lorsque le budget le permet. Grâce à la puce M3, les performances sont assurées pour de nombreuses années… bien que cela soit déjà vrai avec la M2.

Nore test de l’iPad Air M4 arrive, mais en attendant lisez notre test de l’iPad Air M1 ou de l’iPad Air M2 pour en apprendre plus sur cet iPad. Vous pouvez aussi retrouver le test de l’iPad Air M4 sur Numerama.

Prenez le temps aussi de vérifier le prix du Air M2, qui dispose d’à peu près les mêmes performances. Vous pouvez lire notre test détaillé de ce nouveau modèle dans nos colonnes.

Apple iPad 11 (2025) Un classique peu démodé

Sous l’iPad Air vient se positionner l’iPad « tout court ». C’est une tablette pas chère expurgée de certaines caractéristiques appréciables, mais secondaires.

La 11ᵉ génération d’iPad classique (dite iPad A16) a été lancée début 2025 pour renouveler l’entrée de gamme d’Apple.

Il s’agit d’une évolution du modèle 2022, qui reprend le design tout écran 11 pouces (bordures fines, bouton Touch ID sur la tranche) introduit sur l’iPad 10, avec la même résolution et toujours un écran non laminé. La grosse amélioration vient de la puce A16 Bionic (la même que l’iPhone 15) qui offre un bon saut de performances par rapport à l’A14 de la génération précédente.

L’iPad 11 gagne aussi enfin un stockage de base doublé à 128 Go (fini les 64 Go parfois justes) tout en conservant un prix de départ inchangé, 409 € en France. Il propose un port USB-C universel pour la charge et les accessoires, le Wi‑Fi 6 (pas de 6E) et la 5G en option, ainsi qu’une caméra avant ultra grand-angle centrée en mode paysage pour de meilleures visios. Il reste compatible Apple Pencil de 1ʳᵉ génération (via adaptateur ou nouvelle version USB-C du stylet) et avec le Magic Keyboard Folio à deux parties lancé avec l’iPad 10.

En somme, l’iPad 11 offre l’essentiel de l’expérience iPad moderne (grand écran, USB-C, accessoires) avec des performances solides, pour un budget abordable autour de 400–550 €. C’est le choix à privilégier pour les étudiants et familles qui veulent un iPad neuf sans se ruiner.

Apple iPad Pro M4 11 (2024) Le dernier iPad le plus puissant

Le dernier iPad Pro M4 (2024) est décliné en 11 et en 12 pouces. Présenté comme particulièrement puissant, c’est, après test, effectivement le cas. Il surpasse ainsi le MacBook Air sur plusieurs points de performances.

L’iPad Pro et l’Apple Pencil Pro // Source : Frandroid

Le design de la tablette phare d’Apple est de toute beauté, avec une finesse inégalée (5,3 mm). L’écran Oled offre des noirs profonds et profite d’une luminosité particulièrement élevée. Il est en outre parfaitement calibré, ce qui est idéal pour les créatifs.

Apple Pencil Pro // Source : Frandroid

Qu’en est-il des performances vantées ? Dans les faits, la puce M4 est effectivement surpuissante, que ce soit CPU, du GPU ou du Neural Engine. Mais, car il y a un mais, bien que riche en fonctionnalités pour une tablette, iPadOS reste limité par rapport à macOS ou Windows pour des tâches de productivité avancées. Ainsi, le système ne tire pas pleinement parti de la puissance de la puce M4, et l’expérience utilisateur souffre de ces limitations… De plus, un seul port USB-C est inclus, ce qui sera trop peu pour l’utiliser comme un ordinateur. Sur le reste de la connectivité, on trouve le Bluetooth 5.3, et Wi-Fi 6E, avec une version cellulaire en option. L’autonomie, bien que satisfaisante, ne dépasse pas les 10 heures, en deçà du MacBook Air.

Apple iPad Pro M4 (11 pouces) // Source : Frandroid

C’est l’iPad idéal pour les professionnels de l’image, les créatifs et utilisateurs exigeants : rendu d’affichage exceptionnel, puissante architecture graphique​, compatibilité complète avec Apple Pencil Pro et Magic Keyboard.

Son stockage démarre à 128 Go (jusqu’à 1 To ou plus selon configurations) et les tarifs débutent autour de 1 219 € en France pour le modèle 11″ Wi‑Fi de base.

Certes onéreux, l’iPad Pro M4 représente le summum de la technologie iPad, avec une longévité assurée et des performances qui rivalisent avec bon nombre de PC portables.

Vous pouvez toujours vous tourner vers l’iPad Pro M2, qui suffira pour la très grande majorité des utilisations. La version 11 pouces était aussi passée sur le banc d’essai chez Frandroid.

Apple iPad mini 7 (2024) Compact et pratique

Le plus petit des iPad n’est pas en reste : la 7ᵉ génération d’iPad mini, annoncée en octobre 2024, apporte une puissance inédite dans un format ultraportable de 8,3 pouces.

iPad mini 7 // Source : Numerama

Son A17 Pro – la puce ultra haut de gamme gravée en 3 nm issue de l’iPhone 15 Pro – lui confère des performances impressionnantes et un Neural Engine dopé (2× plus rapide que le mini 6) pour prendre en charge Apple Intelligence et les usages IA.

L’iPad mini 7 est même compatible avec l’Apple Pencil Pro, ce qui ouvre des possibilités de création avancées jusque-là réservées aux modèles Pro. On retrouve l’écran Liquid Retina 8,3″ True Tone (2266×1488) du mini 6, avec P3 et 500 nits, et une autonomie d’une journée. Malheureusement, toujours en LCD.

On aurait rêvé d’un iPad mini équipé d’un écran OLED ou mini-LED (au lieu de se limiter au LCD), d’un iPad mini capable de se muer en mini-PC une fois connecté à un ordinateur (grâce au mode Stage Manager), d’un iPad mini accompagné d’un accessoire clavier/trackpad, ou encore d’un iPad mini intégrant la reconnaissance faciale Face ID au lieu du bouton Touch ID… Mais rien de tout cela n’est au rendez-vous.

L’iPad mini supporte l’Apple Pencil Pro // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Le design reste identique (bordures fines, Touch ID latéral) et quatre coloris sont proposés (dont les nouveaux bleu et mauve). Malgré sa taille compacte, le mini embarque aussi le Wi‑Fi 6E, l’USB-C, des haut-parleurs stéréo, et peut filmer en 4K avec son capteur 12 Mpx. Il démarre désormais à 128 Go de stockage, pour un prix à partir de 609 € en France. En résumé, l’iPad mini 7 est le champion de la mobilité : une tablette aussi puissante qu’un iPad Air/Pro dans un format de poche d’un demi-kilo, idéale pour les pros nomades, les loisirs et la lecture en déplacement.

Vous pouvez lire le test de l’iPad mini 7 sur Numerama, et Melinda vous donne tous les détails dans son test de l’Apple iPad mini version 2021.

Et un iPad d’occasion ?

Comme pour l’iPhone en occasion, le marché de l’iPad d’occasion offre des options attractives pour tous les budgets, avec des modèles récents qui allient performance et prix réduit.

Parmi les choix les plus recommandés, l’iPad Air 5 (2022, puce M1) se distingue avec sa puissance encore très actuelle grâce à la puce M1, un écran Liquid Retina 10,9″ de qualité, et une compatibilité avec l’Apple Pencil 2 et le Magic Keyboard. Disponible autour de 500 € en reconditionné, il convient parfaitement pour un usage polyvalent (études, multimédia, création légère) et reste éligible aux mises à jour iPadOS pendant plusieurs années, bien qu’il ne supporte pas pleinement Apple Intelligence.

Pour les utilisateurs avancés ou créatifs, l’iPad Pro 11″ (2021, puce M1) est une excellente affaire à environ 600-700 € en occasion. Avec son écran ProMotion 120 Hz, sa puce M1 performante et ses fonctionnalités premium (LiDAR, Thunderbolt, 4 haut-parleurs), il rivalise avec les modèles plus récents comme l’iPad Pro M4, tout en étant bien plus abordable. Idéal pour le montage vidéo, le dessin ou le multitâche intensif, il bénéficie d’un suivi logiciel solide et d’une valeur résiduelle élevée, en faisant un investissement durable.

Enfin, pour un budget serré, l’iPad 10 (2022, puce A14) est une option idéale autour de 300 €. Avec son design moderne (écran 10,9″, USB-C) et des performances suffisantes pour la navigation, le streaming ou les jeux légers, il répond aux besoins essentiels. Compatible avec le Pencil USB-C et le Magic Keyboard Folio, il profite d’iPadOS 18 et d’un support à venir jusqu’en 2027 environ. C’est le choix parfait pour une tablette familiale ou éducative, bien que le stockage de base (64 Go) puisse être limité – privilégiez 256 Go si possible.

Opter pour un iPad d’occasion en mars 2025 est une décision maligne grâce à la combinaison de durabilité, de performance et de valeur que ces appareils conservent.

Les iPad bénéficient d’une construction robuste et d’un suivi logiciel exceptionnel, avec 5 à 6 ans de mises à jour iPadOS, garantissant qu’un modèle de 2021 ou 2022 reste performant et sécurisé. Leur cote élevée sur le marché secondaire limite la décote, offrant un bon retour sur investissement si vous revendez plus tard, tandis que l’écosystème Apple (compatibilité des accessoires, apps optimisées) renforce leur attrait. Avec une offre abondante sur des plateformes comme Back Market ou Leboncoin, vous accédez à des tablettes puissantes comme l’iPad Air M1 ou le Pro 2021 à des prix bien inférieurs au neuf, tout en profitant de l’expérience Apple complète à moindre coût.

Vos meilleures questions sur l’iPad

L’iPad peut-il remplacer un ordinateur portable ?

Oui… et non, cela dépend de vos usages. Pour de nombreuses tâches du quotidien, un iPad récent avec un bon clavier peut avantageusement remplacer un PC portable : navigation web, e-mails, vidéo-conférences, streaming, bureautique (suite Office ou iWork), prise de notes manuscrites ou dessin (avec Pencil), montage photo/vidéo occasionnel… tout cela est fluide et agréable sur iPad, avec l’avantage de la légèreté et de l’autonomie. Les iPad Pro/Air sur puce M1/M2/M3/M4 supportent même des apps professionnelles comme Adobe Photoshop, Illustrator, et maintenant Final Cut Pro et Logic Pro optimisés pour iPad.

Cependant, pour un usage intensif de multitâche poussé ou des besoins très spécifiques, l’iPad montre ses limites. iPadOS 18 a introduit Stage Manager pour gérer plusieurs fenêtres, et le support d’écran externe, mais on reste loin de la flexibilité d’un macOS ou Windows classique pour organiser son espace de travail librement.

Le système de fichiers est plus bridé (même si l’app Fichiers a progressé).

Le développement logiciel n’est pas possible directement sur iPad (pas de Xcode complet par ex.). De plus, certaines interfaces spécialisées (logiciels comptables, ERP, etc.) n’ont pas d’équivalent iPad.

En somme, un iPad peut remplacer un laptop pour un étudiant ou un professionnel nomade aux besoins standards, à condition de s’équiper d’un clavier et éventuellement d’une souris. En revanche, pour des tâches très pointues (coder, créer du contenu complexe, usage multi-écran intensif), il restera un complément d’un ordinateur plutôt qu’un remplacement total.

Quels sont les accessoires compatibles avec l’iPad ?

Pour transformer l’iPad en véritable outil de productivité ou de création, quelques accessoires phares sont vivement conseillés. D’abord, le clavier externe : Apple propose le Magic Keyboard (avec trackpad intégré, type ordinateur portable) pour iPad Pro/Air, ainsi que le Magic Keyboard Folio pour iPad 10/11, ou le Smart Keyboard Folio plus léger sur certains modèles. Ces claviers officiels, bien que coûteux, offrent un confort de frappe remarquable et s’attachent par Smart Connector (pas de Bluetooth ni de batterie à gérer). En alternative, de nombreuses marques (Logitech, Brydge…) proposent des claviers tiers pour iPad, parfois plus abordables ou avec des dispositions particulières.

Ensuite, le stylet Apple Pencil (1, 2 ou Pro selon votre iPad – voir ci-dessus) est un atout majeur pour la prise de notes manuscrites, l’annotation de documents PDF, le dessin/peinture numérique ou même la retouche photo. Si vous êtes étudiant, artiste ou que vous aimez griffonner, c’est quasiment un must-have.

On peut également citer le support/stand : un support de bureau inclinable peut améliorer le confort d’utilisation de l’iPad en mode écran secondaire ou lors de longues sessions (certains stands permettent même de suspendre l’iPad en hauteur comme un petit iMac). Côté audio, pensez aux écouteurs AirPods ou tout casque Bluetooth, d’autant que la plupart des iPad récents n’ont plus de prise jack 3,5 mm. Enfin, pour la protection, une bonne housse ou un étui est important, surtout sur les iPad nomades : ils préservent l’écran des rayures et amortissent les chocs (les étuis « folio » faisant office de support incliné sont très pratiques). En résumé, le trio clavier + stylet + protection décuplera les possibilités de votre iPad. Selon vos besoins, vous pouvez y ajouter un hub USB-C (pour brancher clés USB, HDMI, carte SD…), voire une souris Bluetooth puisque iPadOS gère très bien le pointeur désormais.

Dois-je acheter un Apple Pencil avec mon iPad ?

Il existe désormais trois modèles d’Apple Pencil sur le marché, il est donc légitime de s’y perdre. Voici la règle : les iPad Pro (depuis 2018), les iPad Air 4/5/6 et les iPad mini 6/7 sont compatibles avec l’Apple Pencil de 2ᵉ génération – le stylet blanc à bord plat qui se recharge magnétiquement sur le côté de l’iPad. Les iPad d’entrée/milieu de gamme plus anciens (iPad 6,7,8,9 et iPad Air 3, iPad mini 5) ne supportent que l’Apple Pencil de 1ʳᵉ génération (à capuchon amovible), qui se connecte via Lightning.

Quant à l’iPad 10 (2022) et l’iPad 11 (2025), ils ont un port USB-C mais pas de recharge magnétique ; Apple a donc sorti un Apple Pencil (USB-C) spécifique en 2023 (fonctionnellement proche du Pencil 1 mais avec connecteur USB-C intégré). Ces iPad 10/11 acceptent aussi le Pencil 1 classique via un petit adaptateur Lightning/USB-C.

Pour simplifier :

Si votre iPad a un port Lightning (anciens design à bouton Home) – il ne gère que Pencil 1 .

. Si votre iPad a un port USB-C mais pas de tranche magnétique (iPad 10/11) – il gère Pencil 1 (via USB-C) , pas le 2 .

, . Si votre iPad a un port USB-C et un dos aimanté (Air 4/5/6, mini 6/7, Pro) – il gère Pencil 2 (et donc pas le 1).

Enfin, le tout nouveau Apple Pencil Pro (2024), avec ses capteurs de pression latérale et retour haptique, est compatible uniquement avec les iPad introduits en 2024 supportant ce standard : à savoir pour l’instant l’iPad Pro M4, l’iPad Air M3 et l’iPad mini 7.

Il se recharge magnétiquement comme le Pencil 2 et apporte des interactions avancées (rotation du stylet détectée, double-squeeze, etc.), principalement utiles aux artistes et designers. En résumé, vérifiez bien votre modèle d’iPad avant d’acheter un Apple Pencil pour éviter les mauvaises surprises de compatibilité.

Quelle est la durée de vie d’un iPad ?

Acheter une tablette Apple est un investissement qu’il convient de mesurer. Afin de vous rassurer, sachez qu’Apple offre une durée de vie assez conséquente sur ses produits et notamment ses iPad. Le constructeur américain assure des mises à jour logicielles régulières sur environ 6 ans. Vous l’aurez compris, ce suivi régulier est une excellente raison pour acheter un iPad de nouvelle génération ou même reconditionnée.

Qu’est-ce qu’iPadOS ?

Depuis 2019, les iPad n’utilisent officiellement plus iOS, mais iPadOS. En pratique derrière ce nom se cache une version d’iOS modifiée pour mieux prendre en compte les particularités des tablettes. Le gros des changements est à trouver du côté de l’interface. On a ainsi droit à un écran d’accueil retravaillé, une gestion plus avancée (mais toujours un peu basique) du multitâche. Les souris et claviers (filaires ou Bluetooth) sont aussi pris en charge, tout comme les périphériques de stockage USB (disques durs, clefs USB ou cartes mémoires…).

Sans être révolutionnaire, iPadOS illustre le fait qu’Apple prend au sérieux les particularités des tablettes et leur apporte une attention particulière pour en faire des instruments de productivité capables de rivaliser avec des ordinateurs portables.

Les iPad sont-ils mis à jour pendant combien de temps ?

Apple assure généralement 5 ans de mises à jour majeures pour ses iPad (parfois plus sur les modèles Pro). Cela signifie qu’un iPad neuf acheté aujourd’hui recevra les nouvelles versions d’iPadOS durant au moins cinq ans. Par exemple, l’iPad 5 sorti en 2017 a reçu iPadOS 16 en 2022 (5 ans de mises à jour), l’iPad Air 2 de 2014 a reçu iPadOS 15 en 2021 (7 ans de suivi exceptionnel). En 2024, Apple a arrêté le support logiciel de l’iPad 6 (2018) avec iPadOS 18. Donc un iPad 2019 ou plus récent est encore à jour en 2025. Outre les versions majeures, Apple déploie des mises à jour de sécurité pendant encore quelques années supplémentaires.

La durabilité d’un iPad est excellente : matériel robuste + logiciels à jour longtemps = vous pouvez garder votre iPad facilement 5-6 ans sans sentir le besoin de le remplacer, sauf usages évoluant. À noter, les batteries sont dimensionnées pour environ 1000 cycles de charge, ce qui équivaut souvent à 4-5 ans d’utilisation normale avant de tomber sous 80 % de capacité (et au besoin, on peut faire remplacer la batterie via Apple ou un centre agréé pour prolonger la vie de l’appareil).

Quels sont les avantages d’un iPad (iPadOS) face à une tablette Android ?

Les iPad dominent le segment des tablettes pour plusieurs raisons. D’abord, l’écosystème Apple offre une intégration transparente : vos données, applications et réglages se synchronisent via iCloud entre l’iPad, l’iPhone et le Mac. Ensuite, l’App Store propose plus d’un million d’applications optimisées pour l’écran de l’iPad (bureautique, dessin, musique, montage vidéo, jeux, éducation…), là où beaucoup d’apps Android ne sont que de simples agrandissements pour tablettes. La puissance des puces Apple et l’optimisation d’iPadOS garantissent une fluidité exemplaire. Même un « petit » iPad mini sur A17 Pro surpasse la majorité des tablettes Android en performance brute.

Apple soigne également le suivi des mises à jour (en moyenne 5 ans, contre 2-3 ans sur Android). Sans oublier la qualité premium des matériaux, des accessoires innovants (Apple Pencil, Magic Keyboard) et des fonctions exclusives (FaceTime, iMessage, Sidecar pour utiliser l’iPad comme écran Mac, etc.).

Enfin, l’aspect jeux vidéo n’est pas en reste : l’iPad bénéficie de nombreux titres AAA optimisés et du service Apple Arcade. En résumé, iPadOS l’emporte par sa richesse logicielle, sa synchronisation multi-appareils et sa longévité, ce qui en fait souvent un meilleur investissement qu’une tablette Android.

Qu’est-ce qu’Apple Intelligence sur iPad ? Mon iPad en profite-t-il ?

Apple Intelligence est le nom des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle générative introduites dans iPadOS 18 (en version 18.1 et suivantes). Il s’agit d’un ensemble de fonctionnalités où l’iPad utilise des modèles d’IA embarqués pour aider l’utilisateur : résumé intelligent de notifications et emails, recherche d’images par description, génération d’images à partir de texte (fonction Image Playground), création de stickers animés (Genmoji), transformation de croquis en dessins dans Notes (Image Wand), etc.. Concrètement, Apple Intelligence apporte à l’iPad une couche d’assistance contextuelle évoluée, le tout en préservant la vie privée (traitement en local).

Mais attention, toutes les iPad ne sont pas compatibles. Ces fonctions requièrent une puce A17 Pro ou M1 (ou ultérieure). En pratique, seuls les iPad dotés d’une puce M-series (M1/M2/M3/M4) – c’est-à-dire iPad Pro 5ᵉ gén (2021) et suivants, iPad Air 5 (2022) et suivants – ou la puce A17 Pro (iPad mini 7 2024) peuvent en profiter. Les iPad d’entrée de gamme comme l’iPad 11 (A16) ou les modèles plus anciens n’auront pas Apple Intelligence (leur Neural Engine n’est pas assez puissant). Si votre iPad est compatible, Apple Intelligence est activé par défaut sous iPadOS 18.1 : vous verrez par exemple Siri proposer des résumés automatiques ou l’option de générer des images dans certaines apps. C’est un vrai plus pour booster la productivité au quotidien. Si votre iPad ne le supporte pas, rassurez-vous, il fonctionne parfaitement sans, mais n’aura simplement pas ces fonctions « assistées par IA ».

Wi-Fi ou Cellular (4G/5G) – quelle version d’iPad choisir ?

La plupart des iPad sont déclinés en version Wi‑Fi seulement ou Wi‑Fi + Cellular. La différence : le modèle Cellular intègre un modem pour se connecter au réseau mobile (4G LTE ou 5G) via une eSIM ou nano-SIM. Cela permet à l’iPad d’avoir Internet partout, sans dépendre d’un point d’accès Wi‑Fi. Si vous comptez utiliser votre iPad en déplacement (transports, rendez-vous extérieurs, voyages) et avez besoin d’être connecté en permanence, le Cellular est un vrai plus.

Les modèles Cellular possèdent aussi un GPS intégré, utile pour Plans ou d’autres apps de localisation. En revanche, il faut souscrire un forfait data (carte SIM physique ou eSIM) dédié – ou ajouter une option multi-SIM à votre forfait mobile existant – ce qui engendre un coût mensuel. Notez que tous les iPad Cellular acceptent les eSIM désormais, facilitant l’activation d’un forfait internet temporaire (pratique en voyage). Le surcoût à l’achat est d’environ +170 € par rapport au Wi‑Fi.

Si vous prévoyez surtout d’utiliser l’iPad à la maison, au bureau ou à l’école (lieux où le Wi‑Fi est disponible) vous pouvez économiser cette somme et utiliser simplement le partage de connexion de votre smartphone ponctuellement pour dépanner (tethering). En résumé : Wi‑Fi suffit dans 80 % des cas (usage sédentaire ou avec hotspot mobile), prenez Cellular uniquement si vous avez un besoin régulier d’Internet nomade et que vous êtes prêt à payer un forfait data pour votre iPad.

Quelle capacité de stockage est recommandée pour un iPad ?

Le choix du stockage dépend de votre usage, car l’iPad n’a pas de lecteur de carte microSD – l’espace interne n’est pas extensible (hormis via des solutions externes type SSD USB-C ou iCloud Drive). En 2025, Apple propose heureusement au minimum 128 Go sur les modèles récents (iPad 11, iPad Air M3, iPad mini 7), ce qui est confortable pour un usage standard (apps, quelques films/séries en local, photos, documents). 128 Go conviennent à la plupart des utilisateurs.

Vous pourrez installer sans souci une multitude d’applications et jeux (souvent <500 Mo chacun, quelques jeux 3D lourds font 2-3 Go), stocker des milliers de photos (qui peuvent aussi être optimisées via iCloud), et synchroniser des fichiers. Optez pour 256 Go ou plus si vous prévoyez de stocker beaucoup de vidéos, de projets créatifs ou de gros jeux localement. Par exemple, si vous montez des vidéos 4K ou faites de la création musicale, les fichiers peuvent peser lourd. Les iPad Pro offrent jusqu’à 1 To/2 To, utile seulement pour des usages professionnels très spécifiques (bibliothèques vidéo, modèles 3D, etc.).

À l’inverse, évitez si possible les anciens modèles 64 Go neufs (comme l’iPad 10 64 Go) – 64 Go sont aujourd’hui un strict minimum qui peut être vite atteint avec quelques jeux et vidéos téléchargées. En reconditionné, privilégiez une config 256 Go si disponible sur l’appareil convoité. N’oubliez pas que vous pouvez tirer parti du stockage en ligne (iCloud 50 Go coûte 0,99 €/mois) pour soulager la mémoire de l’iPad en sauvegardant photos et documents peu utilisés dans le cloud.

C’est quoi Stage Manager sur iPad ?

Stage Manager est une fonctionnalité introduite avec iPadOS 16, qui permet une gestion avancée du multitâche sur iPad. Concrètement, Stage Manager organise les applications ouvertes en groupes de fenêtres ajustables, visibles sur l’écran principal et sous forme de vignettes sur le côté.

Il facilite ainsi le passage rapide d’un groupe d’applications à un autre, idéal pour travailler sur plusieurs projets simultanément ou jongler entre plusieurs tâches (navigation web, prise de notes, emails, documents…). Avec Stage Manager, les iPad compatibles (dotés d’une puce M1 ou plus récente) peuvent même exploiter un écran externe pour créer un espace de travail étendu, similaire à un ordinateur portable. Cette fonction rapproche ainsi l’expérience iPad de celle d’un Mac, en apportant plus de flexibilité dans l’organisation des fenêtres et dans l’usage multitâche au quotidien.

Est-ce le bon moment pour acheter ?

Oui. Apple a dévoilé un nouvel iPad Air ainsi qu’un iPad d’entrée de gamme en mars 2025. Par ailleurs, un iPad Air repensé et un iPad Pro ont été introduits en mai 2024, suivis d’un nouvel iPad Mini en octobre de la même année. Il est possible qu’Apple prépare le lancement d’un iPad Pro doté du processeur M5 d’ici la fin de 2025, bien que le modèle actuel équipé du M4 demeure une tablette exceptionnelle, elle offre des performances remarquables et répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Quels sont les iPad à éviter ?

Les iPad Mini de la 1re à la 5e génération, ainsi que les iPad de la 1re à la 9e génération, souffrent d’écrans à faible définition, souvent pixellisés, ou sont tout simplement dépassés en raison de leur âge. Quant aux iPad Air de première génération (2014) ou Air 2 (2015), mieux vaut les oublier : ils sont bien trop anciens pour répondre aux besoins actuels. Évitez à tout prix cette option. On comprend que le budget puisse être limité, mais préserver votre tranquillité d’esprit vaut le coup.

Un iPad daté peut encore fonctionner correctement dans certains cas, mais à moins qu’il ne vous soit offert gratuitement, privilégiez un modèle plus récent. La plupart des anciens iPad ne bénéficient plus des mises à jour logicielles, ce qui les rend frustrants à utiliser, surtout si vous les comparez à la réactivité de votre smartphone ou de votre ordinateur actuel.

Pour vous orienter, jetez un œil à notre guide des meilleures tablettes, qui propose des suggestions adaptées à différents budgets, y compris pour faire des économies sans sacrifier la qualité.

Quel iPad avez-vous ?

Avec la profusion d’iPad disponibles sur le marché, identifier précisément le modèle que vous possédez peut s’avérer compliqué, surtout si vous souhaitez le revendre ou trouver des accessoires compatibles. La situation est d’autant plus confuse qu’Apple ne suit pas une numérotation séquentielle claire pour ses tablettes, contrairement à ce qu’elle fait avec l’iPhone. Pas de panique : repérer votre modèle est en réalité un jeu d’enfant.

Commencez par retourner votre iPad. Sur la coque arrière, près de la mention « Conçu par Apple en Californie », vous trouverez un numéro de modèle commençant par la lettre A, gravé en petits caractères. Ensuite, rendez-vous sur le site officiel d’Apple dédié à l’identification des iPad. Entrez ce numéro dans la barre de recherche ou parcourez la liste jusqu’à trouver la correspondance exacte : vous saurez alors quel iPad vous avez entre les mains. Astuce pratique : utilisez la fonction « Rechercher dans la page » de votre navigateur – Ctrl+F ou Cmd+F – pour taper le numéro et le localiser en un clin d’œil.

Les fabricants d’accessoires, comme les étuis, les claviers ou les folios, précisent généralement les modèles d’iPad compatibles. Si un vendeur mentionne une génération spécifique, voici un aperçu de la gamme actuelle d’Apple en date de mars 2025 :

iPad : 11e génération (puce A16, sorti en 2025)

: 11e génération (puce A16, sorti en 2025) iPad Mini : 7e génération (puce A17 Pro, sorti en 2024)

: 7e génération (puce A17 Pro, sorti en 2024) iPad Air 11 pouces : 7e génération (puce M3, sorti en 2025)

: 7e génération (puce M3, sorti en 2025) iPad Air 13 pouces : 2e génération (puce M3, sorti en 2025)

: 2e génération (puce M3, sorti en 2025) iPad Pro 11 pouces : 5e génération (puce M4, sorti en 2024)

: 5e génération (puce M4, sorti en 2024) iPad Pro 13 pouces : 7e génération (puce M4, sorti en 2024)

Avec ces informations, vous pourrez facilement choisir les bons accessoires ou estimer la valeur de votre appareil si vous envisagez de le vendre.

Quel est le meilleur iPad pour un enfant et ado ?

Si c’est pour un enfant plus jeune, l’iPad classique (10e génération) est parfait : pas trop cher, assez puissant pour les jeux et les apps éducatives, et facile à sécuriser. Pour un ado qui a besoin de plus de puissance (devoirs, créativité, jeux costauds), l’iPad Air est un bon choix, sans exploser le budget. Les deux supportent l’Apple Pencil, utiles pour dessiner ou prendre des notes.

Bref, iPad 10 pour les petits, iPad Air pour les grands.

Le contrôle parental sous iPadOS, via Temps d’écran, est un outil intégré et puissant qui fonctionne sur tous les iPas récents, parfait pour sécuriser l’usage d’un enfant ou d’un ado. Vous pouvez limiter le temps passé sur des apps ou l’appareil entier, bloquer les contenus inappropriés (sites web, films, etc.), restreindre les achats, ou même verrouiller l’iPad sur une seule application avec l’Accès guidé – idéal pour les plus jeunes.

Pour les ados, le Partage familial permet de tout superviser à distance depuis votre appareil, tandis que des options comme la détection de contenus sensibles dans Messages ou l’alerte « Distance de l’écran » (sur les modèles avec Face ID) ajoutent une couche de protection. Une fois bien configuré, c’est simple, efficace, et adapté à tous les âges.

Chronologie des iPad

Pour comprendre l’évolution de la gamme iPad standard (modèle « classique »), voici une chronologie des sept dernières générations d’iPad, avec leurs avancées technologiques majeures :

2018

iPad 6 : Puce A10, écran 9,7″, compatible Apple Pencil 1.

: Puce A10, écran 9,7″, compatible Apple Pencil 1. iPad Pro (3ᵉ gén.) : Écran Liquid Retina bord à bord (11″ et 12,9″), puce A12X, Face ID, USB-C.

• 2019

iPad 7 : Écran agrandi à 10,2″, ajout du Smart Connector (clavier).

• 2020

iPad 8 : Puce A12 Bionic, mêmes specs visuelles que l’iPad 7.

: Puce A12 Bionic, mêmes specs visuelles que l’iPad 7. iPad Air 4 : Nouveau design bord à bord (10,9″), Touch ID sur bouton, USB-C, puce A14.

: Nouveau design bord à bord (10,9″), Touch ID sur bouton, USB-C, puce A14. iPad Pro (4ᵉ gén.) : Puce A12Z, introduction du scanner LiDAR, même design que 2018.

• 2021

iPad 9 : Puce A13, caméra avant 12 Mpx (Center Stage), stockage doublé à 64 Go.

: Puce A13, caméra avant 12 Mpx (Center Stage), stockage doublé à 64 Go. iPad mini 6 : Nouveau design (8,3″), puce A15, USB-C.

: Nouveau design (8,3″), puce A15, USB-C. iPad Pro (5ᵉ gén.) : Puce M1 (comme Mac), écran mini-LED XDR sur version 12,9″, Thunderbolt.

• 2022

iPad 10 : Nouveau design (10,9″), puce A14, USB-C, caméra paysage.

: Nouveau design (10,9″), puce A14, USB-C, caméra paysage. iPad Air 5 : Puce M1, mêmes specs visuelles que Air 4, performance proche d’un MacBook Air.

• 2024

iPad mini 7 : Puce A17 Pro, compatibilité Apple Pencil Pro, Neural Engine amélioré.

: Puce A17 Pro, compatibilité Apple Pencil Pro, Neural Engine amélioré. iPad Pro M4 : Écran OLED (11″ et 13″), puce M4 ultra puissante, nouvelles fonctions Apple Intelligence.

• 2025

iPad 11 : Puce A16, stockage de base 128 Go, design moderne repris de l’iPad 10.

: Puce A16, stockage de base 128 Go, design moderne repris de l’iPad 10. iPad Air M3 : Puce M3, Apple Intelligence, puissance proche du Pro pour prix intermédiaire.

