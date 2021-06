iPadOS 15 : clé USB, disque dur Windows, l’iPad va tout lire

Accessible aux développeurs depuis la fin de la WWDC 2021, tenue la semaine dernière, la première bêta d'iPadOS 15 recèle quelques fonctionnalités n'ayant pas fait l'objet d'annonces particulières. Certaines étaient pourtant attendues depuis longtemps par les utilisateurs d'iPad...

Dans sa dernière mouture, lancée en bêta fermée la semaine dernière, iPadOS 15 lorgne sur macOS et son Finder pour améliorer l’application Fichiers. Le gestionnaire de fichiers de l’iPad profite ainsi de quelques fonctionnalités directement issues de celui des Mac et c’est une bonne nouvelle. Découvertes sur le tard, ces nouvelles fonctions n’avaient pas été mentionnées par Apple lors de la WWDC 2021 et n’ont pas non plus été évoquées sur le site officiel de la firme, note 9to5Mac. Elles s’avèrent pourtant pertinentes pour faire de l’iPad un compagnon de travail plus compétant.

Parmi elles : l’apparition d’une barre de progression pour les transferts de fichiers, le support partiel des périphériques NTFS et la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers d’un coup lorsqu’on utilise une souris sur l’iPad.

L’application Fichiers peaufinée par quelques fonctionnalités du Finder

Disponible depuis des années sur le Finder, la barre de progression pour les transferts de fichiers fait donc une entrée remarquée sur l’application Fichiers d’iPadOS 15. Elle permet, comme sur Mac, de savoir combien de temps il reste avant la fin d’un transfert et quelle quantité de données a déjà été déplacée ou copiée. Cette barre est complétée par une icône de progression positionnée à gauche de l’icône vouée à la création de nouveaux dossiers. Jusqu’à présent Fichiers ne proposait aucune fonction permettant de savoir où en était un transfert. Cette nouveauté est donc plus que bienvenue.

Dans la même veine, Fichiers supporte maintenant les périphériques formatés en NTFS. Cette prise en charge est toutefois partielle. Comme sur le Finder, il est possible de lire les fichiers contenus sur une clé USB en NTFS (par exemple), mais on ne pourra pas copier de nouveaux fichiers sur ce périphérique. Pour rappel, le NTFS est le format utilisé par les stockages (SSD, disque dur, clé USB) sur Windows. Enfin, si vous utilisez une souris sur votre iPad, iPadOS 15 permet à Fichiers de mieux en tirer parti. Il est maintenant possible de l’utiliser pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois avec le curseur.

Comme le précise 9to5Mac, il n’est toujours pas possible (au moins sur cette première bêta) de connaître la taille d’un dossier ou d’ouvrir un fichier DMG. Il s’agit pourtant de fonctionnalités réclamées, elles aussi, de longue date par les utilisateurs d’iPad.

Pour rappel, iPadOS 15 est pour l’instant disponible en bêta auprès des développeurs seulement. Une bêta publique de l’OS est prévue en juillet tandis que son déploiement final est attendu quelque part cet automne.