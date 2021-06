Apple : l’iPad mini devrait bientôt profiter d’un design totalement remanié

Après des années de stagnation esthétique, l'iPad Mini serait enfin sur le point de troquer son design archaïque pour un châssis entièrement remodelé et inspiré des derniers iPad Pro et l'iPad Air 2020.

Mis à jour en 2019 sur le plan matériel, l’iPad mini est, avec l’iPad « classique », l’ardoise la plus vieillotte du catalogue d’Apple. S’il embarque une dalle Retina 2K et une puce A12 Bionic encore très performante (elle équipait les iPhone XR, XS et XS Max) son apparence laisse à désirer, avec de larges bordures autour de l’écran et une silhouette qui n’a pratiquement pas évoluée depuis l’iPad Mini 3… lancé en fin d’année 2014.

Tout cela pourrait néanmoins changer dès cette année avec l’introduction de l’iPad mini 6. Ce nouvel iPad compact adopterait en effet un design dans l’air du temps, largement inspiré par celui des derniers iPad Pro ou de l’iPad Air 2020.

Vers un iPad mini complètement remanié ?

C’est ce que nous disent aujourd’hui Jon Prosser et le site spécialisé FrontPageTech. En travaillant avec plusieurs sources, le leaker prétend avoir obtenu des schémas du nouvel iPad mini, des modèles 3D, ainsi que des visuels. Pour protéger ses sources, l’intéressé a fait appel à un artiste 3D afin de créer des rendus à partir de ces documents et fichiers. Les visuels ci-dessous synthétisent donc les informations glanées par Jon Prosser.

On notera qu’ils correspondent à certaines informations partagées l’an dernier par Ming-Chi Kuo et plus récemment par Mark Gurman (journaliste pour Bloomberg), qui pressentait lui aussi « des bords d’écran plus étroits » et une suppression du bouton Home pour le nouvel iPad mini. À la place, Face ID viendrait se loger sur un bouton de tranche, comme sur l’iPad Air 2020. D’ailleurs, cet iPad mini 6 reprendrait l’essentiel du design du dernier iPad Air… mais en plus compact.

Source : Jon Prosser & RendersByian

En termes de gabarit, nous retrouverions à quelques millimètres près les mensurations de l’iPad mini 5, avec 206,3 x 137,8 x 6,1 mm, contre 203,2 x 134,8 x 6,1 mm pour le modèle actuel. On aurait par contre droit à un port USB-C pour la recharge et le transfert de fichiers (contre un connecteur Lightning actuellement), tandis que les haut-parleurs gagneraient en qualité audio. On apprend par ailleurs que l’iPad mini 6 serait décliné en trois coloris (noir, gris et doré) et qu’il serait éligible à un nouveau stylet, plus petit que l’Apple Pencil de seconde génération, et donc plus adapté au format de cette nouvelle tablette compacte. Sous le capot, Apple miserait enfin sur une puce A14 Bionic (comme sur l’iPad Air 2020 et les iPhone 12) avec une connectivité 5G — vraisemblablement proposée en option.

D’après Jon Prosser ce nouvel iPad mini arriverait sur le marché en fin d’année 2021. Des informations qu’il vaut mieux prendre avec un peu de recul en attendant une annonce en bonne et due forme, d’autant que Prosser n’est pas toujours très au point sur les créneaux de sortie qu’il prédit.