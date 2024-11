Test du MacBook Pro M4 (M4 Pro, 14 pouces) : la bête noire des PC

Windows, Intel, AMD, Qualcomm… Tout le monde promet de rattraper Apple. Après une semaine à torturer le nouveau MacBook Pro M4, on peut leur conseiller de revoir leurs ambitions à la baisse. Le modèle 2024 améliore la formule avec un processeur M4 encore plus puissant et corrige les principaux défauts du modèle M3.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Apple ne fait pas dans la demi-mesure avec sa nouvelle génération de MacBook Pro. L’arrivée des processeurs M4 s’accompagne d’une refonte en profondeur de l’offre qui corrige quasiment tous les points faibles du modèle précédent.

La version d’entrée de gamme double sa RAM à 16 Go, gagne un troisième port Thunderbolt et le MacBook Pro supporte enfin (au moins) deux écrans externes.

Comme vous allez le voir, les améliorations s’accompagnent d’une hausse spectaculaire des performances. Le M4 Pro pulvérise les benchmarks avec des gains dépassant parfois 40 % par rapport au M3. Une évolution d’autant plus impressionnante que la concurrence, notamment Qualcomm avec ses processeurs X Elite, commence à proposer des alternatives sérieuses. Mais Apple garde une longueur d’avance.

Fiche technique

Modèle Apple MacBook Pro M4 (2024) Dimensions 355,7 mm x 16,8 mm Définition 3456 x 2234 pixels Technologie d’affichage mini-LED Écran tactile Oui Processeur (CPU) other Puce graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 16 Go, 24 Go, 48 Go, 64 Go, 128 Go Mémoire interne 512 Go, 1000 Go, 2000 Go, 4000 Go Système d’exploitation (OS) macOS Poids 2,15 grammes Profondeur 248,1 mm Fiche produit

Notre MacBook Pro 14 pouces de test embarque une puce M4 Pro (14 cœurs), 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Caractéristiques MacBook Pro 14″ M4 Pro Processeur Apple M4 Pro (14 cœurs – 10P/4E) GPU 20 cœurs Neural Engine 16 cœurs RAM 24 Go Stockage 1 To SSD Écran 14,2″ Liquid Retina XDR Résolution 3024 x 1964 pixels Luminosité 1000 nits (1600 pics HDR) Connectique 3x USB-C Thunderbolt 4/5, HDMI 2.1, SD Batterie 72,4 Wh Poids 1,55 kg Prix 2399 € Voici la fiche technique du MacBook Pro testé

Le modèle de test a été acheté par nos soins.

Design et ergonomie

Pas de révolution esthétique pour 2024. Apple conserve le design introduit fin 2021. On pourrait critiquer ce conservatisme, mais difficile de reprocher au constructeur de garder une formule qui fonctionne. Le châssis unibody en aluminium reste une référence en termes de rigidité et de finitions.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le poids de 1,55 kg (14 pouces) ou 2,15 kg (16 pouces) place ces MacBook Pro nettement au-dessus des ultraportables comme le MacBook Air (1,24 kg). Un compromis assumé pour intégrer un système de refroidissement performant, une meilleure connectique et une grosse batterie. Si la mobilité est votre priorité absolue, passez votre chemin.

La finition est irréprochable. Pas le moindre jeu dans la charnière, des tranches parfaitement ajustées, un trackpad stable. Ces MacBook Pro vieillissent remarquablement bien, ils conservent leur rigidité initiale après des années d’utilisation intensive.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le clavier Magic Keyboard reste excellent. La course de 1 mm offre un excellent retour tactile et le rétroéclairage est parfaitement homogène. Le grand trackpad Force Touch écrase toute la concurrence Windows en termes de précision et de confort.

Parlons de ce qui ne va pas : l’encoche. En 2024, je ne me suis toujours pas habitué à cette découpe qui abrite la webcam. Si elle permet effectivement d’optimiser la surface d’affichage, son intégration reste visuellement discutable sur un produit vendu à ce prix. Un poinçon plus discret aurait été préférable.

L’abandon définitif de la Touch Bar au profit de touches physiques était la bonne décision. Les professionnels plébiscitent ce retour aux fondamentaux. Le Touch ID intégré reste ultra rapide et fiable.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les grilles de haut-parleurs encadrent toujours le clavier, cachant un système audio 6 HP. La disposition des ports est logique avec une bonne répartition sur les tranches.

L’ouverture du capot se fait facilement d’une main grâce à un contrepoids bien étudié. L’angle maximal de 135° convient à la plupart des positions de travail.

Les patins en caoutchouc assurent une stabilité à toute épreuve. Le dessous parfaitement plan optimise la dissipation thermique.

Le design général vieillit bien, mais commence à dater. Apple privilégie clairement l’efficacité à l’originalité, ce qui n’est pas forcément un mal sur un outil professionnel.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’aluminium anodisé résiste remarquablement aux rayures. Seul bémol, le coloris Space Black marque beaucoup trop les traces de doigts. Préférez le gris sidéral si ce détail vous agace. Personnellement, je trouve que le Space Black vraiment réussi malgré tout.

Connectiques

La connectique s’enrichit enfin ! Trois ports USB-C sont désormais présents sur tous les modèles (deux à gauche, un à droite).

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ils sont compatibles Thunderbolt 4 (40 Gbps) sur le M4 standard et Thunderbolt 5 (120 Gbps) sur les versions Pro/Max.

S’ajoutent un port HDMI 2.1, un lecteur SD plein format, une prise jack et le connecteur MagSafe 3.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Apple corrige enfin la limitation à un seul écran externe du M3 : même le modèle de base gère maintenant deux écrans 6K en plus de l’écran interne.

Enfin, point noir, il en faut un, pas de Wi-Fi 7. Du Wi-Fi 6E, mais c’est quand même dommage pour une machine qui est censée durer plusieurs années sans broncher.

Écran

Oui, le MacBook Pro n’a pas d’écran Oled, du moins pour le moment. Mais l’écran Liquid Retina XDR reste une référence. Sa technologie mini-LED offre des noirs parfaits et un contraste quasi-infini qui n’a rien à envier aux dalles OLED. La définition de 3024 x 1964 pixels (254 ppi) garantit une netteté impeccable.

La grande nouveauté 2024 est l’option nano-texture à 170 €. Ce traitement antireflet fonctionne bien. Contrairement aux traitements mats classiques qui dégradent souvent le contraste et la vivacité, la nano-texture préserve les qualités de l’écran tout en éliminant efficacement les reflets. Nous avons quand même du mal à vous le conseiller à ce tarif, sauf si vous travaillez souvent en extérieur. Le mieux est d’aller le voir en magasin pour vous faire votre propre avis.

Apple MacBook Pro M4 (M4 Pro) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La luminosité maximale est phénoménale : 1000 nits en SDR, 1600 nits en HDR. Même en plein soleil, l’écran reste parfaitement lisible. La couverture intégrale de l’espace DCI-P3 et le calibrage usine parfait (Delta E < 1) en font un excellent outil pour la retouche photo et le montage vidéo.

Le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (24-120 Hz) apporte une fluidité remarquable tout en préservant l’autonomie. C’est particulièrement notable en navigation web et sur les animations système.

Notez que nous mettrons à jour cette section une fois que nous aurons pu mener nos tests d’écran habituels, néanmoins de ce que l’on a pu observer et comparer, l’affichage reste sensiblement le même de version en version.

Son seul défaut… cette fichue encoche. En 2024, Apple persiste à défigurer son écran premium avec une découpe aussi large que disgracieuse. L’argument du ratio écran/bordures ne tient pas – Samsung, Dell ou Asus font aussi bien sans découpe massive.

Performances

Soyons directs : le nouveau processeur M4 Pro représente une belle évolution dans l’architecture Apple Silicon. Comme vous allez le constater, c’est certainement une des meilleures puces pour machines portables, ses performances sont au niveau de ce que l’on peut attendre d’un CPU dédié aux PC de bureau.

Nos tests via benchmarks synthétiques révèlent des progrès spectaculaires, avec un score Geekbench 6 de 3868 points en single-core, pulvérisant le M3 avec une progression de 45 %. Cette amélioration se confirme en multi-core où le processeur atteint 22446 points.

Cinebench 2024 confirme cette domination avec 168 points en single-core et 1520 points en multi-core, des scores qui placent le M4 Pro au niveau des processeurs de bureau haut de gamme. La comparaison avec le M3 Pro est tout aussi flatteuse, avec des gains de 21 % en single-core et 15 % en multi-core.

Nous lui avons aussi fait passer les test de Procyon (avec la suite Office 365), le MacBook Pro M4 Pro obtient ici de très bons scores, au-dessus d’un PC portable haut de gamme. Enfin, PugetBench aussi avec la suite Adobe, pour le tester avec Photoshop et Premiere Pro. Ici encore, les scores sont très corrects (12 178 points pour Photoshop et 6 219 points sur Premiere Pro).

Le GPU 20 cœurs intégré au M4 Pro démontre des capacités graphiques exceptionnelles. 3DMark Steel Nomad atteint 7448 points. Geekbench 6 Metal confirme cette tendance avec 112 019 points, ce qui place ce GPU intégré au niveau de certaines cartes graphiques dédiées milieu de gamme.

En situation réelle de montage vidéo sous Final Cut Pro, le M4 Pro impressionne. L’export de séquences 4K ProRes s’effectue à 2,4 fois le temps réel, tandis que le montage de contenus 8K RAW reste parfaitement fluide. Il fait même bien mieux que le Mac mini M4, ce qui montre l’intérêt du M4 Pro dans les tâches comme celles-ci.

Les professionnels de la photo et de la 3D apprécieront la réactivité sur leurs outils habituels. Photoshop ouvre instantanément des fichiers de plusieurs gigaoctets, pendant que Lightroom accélère le traitement par lots de 40 %. Les utilisateurs de Blender constateront une amélioration de 4 5% des temps de rendu sous Cycles.

Les développeurs ne sont pas en reste, avec des temps de compilation sous Xcode réduits. Le lancement de conteneurs Docker s’effectue en quelques secondes, et l’exécution des tests unitaires gagne en rapidité. En fait, c’est un vrai gain de productivité tangible au quotidien. On gagne quelques dizaines de secondes par-ci et par-là, ce qui fait de gros gains de temps au final.

Sur batterie

Parlons performances sur batterie, et là les MacBook Pro sont tout simplement dans une autre dimension. Mon Razer Blade, comme la plupart des PC portables, divise ses performances par deux (et même trois parfois) dès qu’il est débranché – une limitation frustrante quand on bosse en déplacement.

Le MacBook Pro M4, lui, s’en fiche complètement. Que ce soit sur Final Cut, Davinci Resolve ou même en gaming, il maintient 80 à 90 % de ses performances maximales sur batterie.

Je peux exporter une vidéo 4K dans le train sans me soucier de la prise, monter des projets Lightroom dans un café, ou même lancer une session de jeu sans compromis important. C’est ce genre de détail qui marque la différence entre un vrai portable professionnel et un PC de bureau déguisé en laptop.

NPU et stockage

Le Neural Engine 16 cœurs est le NPU d’Apple, dédié à l’intelligence artificielle. Difficile, aujourd’hui, de tirer parti de cette puissance, puisque Apple Intelligence est absent en France. On peut installer un LLM localement, ce que j’ai fait, et ça fonctionne, mais ça nécessite beaucoup de mémoire vive… et un PC AMD Radeon ou Nvidia GeForce RTX fera bien mieux.

Les performances du SSD de 512 Go de notre modèle de test atteignent 6437 MB/s en lecture séquentielle et 5172 MB/s en écriture, des valeurs qui sont très bonnes. Les accès aléatoires restent néanmoins excellents, garantissant une réactivité optimale du système.

La mémoire unifiée de 24 Go, avec sa bande passante de 273 Go/s, évite tout goulet d’étranglement. Cette configuration conviendra à la majorité des utilisateurs professionnels, mais les travaux les plus exigeants en montage 8K ou en virtualisation gagneront à opter pour 48 Go.

Gaming

Les capacités gaming du M4 Pro surprennent, mais le catalogue de jeux est encore limité.

Apple continue de snober inexplicablement le marché du gaming en 2024, et c’est franchement ridicule. Le M4 Pro a largement la puissance nécessaire pour faire tourner les derniers AAA – on atteint 60 fps constants sur Resident Evil Village en 1440p, ce n’est pas rien. Baldur’s Gate 3 tourne parfaitement en 1440p avec les réglages au maximum.

Dès qu’un jeu a été porté, il fonctionne parfaitement, et même mieux que la plupart des PC. Le problème, c’est qu’il y a peu de jeux compatibles. Avec CrossOver, on peut faire tourner des jeux PC, mais pas de bonnes conditions. L’émulation, par contre, fonctionne bien globalement.

Encore une fois, si le gaming est important pour vous, dirigez-vous vers un PC gaming. Les performances avec une carte graphique dédiée seront bien meilleures pour cet usage, sans parler de la compatibilité des plateformes.

Dissipation thermique et bruit

Sous charge intensive, la température du CPU plafonne à 95°C, tandis que le GPU ne dépasse pas 82°C, des valeurs parfaitement dans les normes pour un ordinateur portable haut de gamme. La surface du châssis reste relativement fraîche, elle ne dépasse pas 42°C même après plusieurs heures d’utilisation intensive.

Le système de refroidissement actif est le grand avantage des MacBook Pro sur les Air, et ce n’est pas qu’une question de fiche technique. Là où le Air doit rapidement brider ses performances pour éviter la surchauffe, les ventilateurs du Pro lui permettent de maintenir sa puissance maximale pendant des heures.

Par contre, le niveau sonore mérite une attention particulière, car il constitue l’une des rares différences notables entre le modèle M4 standard et ses déclinaisons Pro et Max. Au repos ou en charge légère, le MacBook Pro reste pratiquement inaudible, le ventilateur unique ne dépassant pas 15 décibels. Sous charge modérée, le niveau sonore oscille entre 20 et 25 décibels, un murmure à peine perceptible dans un environnement calme.

En sollicitation maximale, notamment lors de rendus 3D ou d’exports vidéo, le ventilateur devient plus présent avec un niveau sonore compris entre 35 et 38 décibels.

Si ce niveau reste tout à fait acceptable, il faut noter que les versions Pro et Max, dotées d’un double système de ventilation, maintiennent un profil sonore plus discret sous une charge équivalente.

Le bruit reste néanmoins toujours contenu et, surtout, exempt de vibrations désagréables ou de variations brusques de régime. Tout l’inverse d’un PC portable de gaming (le Razer Blade ressemble à un drone qui vole quand il est à pleine charge).

Autonomie

L’autonomie du MacBook Pro M4 établit de nouveaux standards dans sa catégorie. En navigation web avec une luminosité de 250 nits, notre modèle de test a dépassé les 15 heures et 47 minutes d’utilisation continue. Plus impressionnant encore, la lecture vidéo locale avec une luminosité de 200 nits permet d’atteindre 21 heures et 12 minutes, cela confirme les promesses d’Apple d’une journée complète d’autonomie.

En usage professionnel mixte combinant traitement de texte, navigation web, retouche photo et visioconférences, l’autonomie se stabilise autour de 13 heures et 30 minutes. Même les tâches les plus exigeantes comme le montage vidéo 4K permettent de travailler près de 6 heures sans alimentation, tandis que le développement sous Xcode offre plus de 7 heures d’autonomie. Seul le gaming sollicitant intensivement le GPU réduit l’autonomie à environ 3 heures et demie.

La recharge rapide via le chargeur 96 W est efficace. Une charge de 30 minutes suffit pour récupérer 50 % de batterie, tandis qu’une heure permet d’atteindre 80 %. La charge complète nécessite environ 95 minutes, un excellent résultat pour une batterie de cette capacité.

Le connecteur MagSafe 3 est appréciable, il se déconnecte automatiquement quand il est arraché par erreur.

Haut-parleurs, audio et webcam

Le système audio du MacBook Pro M4 impressionne par sa qualité et sa puissance. Les six haut-parleurs comprennent quatre woofers à annulation de force et deux tweeters, ils délivrent une signature sonore équilibrée. Les médiums, particulièrement importants pour la restitution des voix, sont très naturels et précis, tandis que les aigus apportent de la définition sans jamais devenir agressifs.

La séparation stéréo est particulièrement réussie, cela crée une scène sonore large et précise. Le support de l’audio spatial et du Dolby Atmos renforce l’immersion sur les contenus compatibles (il y en a peu malheureusement).

L’ensemble des microphones en configuration « studio » délivre des performances très bonnes pour un PC portable. La captation reste claire jusqu’à deux mètres de distance, tandis que l’algorithme de réduction de bruit élimine efficacement les sons parasites.

En visioconférence ou pour l’enregistrement de podcasts, la qualité rivalise avec celle de micros USB externes milieu de gamme. La directivité des micros et le traitement logiciel intelligent permettent de se concentrer sur la voix de l’utilisateur tout en atténuant naturellement les bruits ambiants.

Enfin, la webcam est désormais en 12 mégapixels, mais nous n’avons obtenu que des images en Full HD, elle doit donc être en Full HD en réalité. Elle se débrouille bien, et surtout, Apple a ajouté une fonction de suivi (cadrage automatique). Autre fonction utile, Desk View : cela permet de filmer des documents ou des objets. Cela marche, mais n’attendez pas un résultat bluffant.

Prix et disponibilité

Le MacBook Pro 14″ M4 démarre à 2399 € en version M4 Pro avec 24 Go de RAM et 512 Go de SSD. Notre configuration de test (14 coeurs CPU, 20 coeurs GPU, 24 Go et 512 Go) atteint 2899 €. Si vous choisissez une version 16 pouces, on passe à 2 899 euros ou 3 359 euros respectivement pour les deux versions. Enfin, la version M4 de base (16 et 512 Go), démarre à 1 899 euros.