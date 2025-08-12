Hallucinant : ce forfait 5G 350 Go à ce tarif était inimaginable l’an dernier

À 13,99 euros par mois, ce forfait NRJ Mobile en 5G propose 350 Go d’internet, soit un volume qui aurait été inimaginable à ce tarif il y a un an. Idéal pour le streaming, l’écoute de musique ou le partage de connexion.

NRJ Mobile frappe fort avec cette offre : 350 Go d’internet en 5G depuis la France métropolitaine, un plafond qui permet de profiter pleinement du streaming vidéo, de la musique en ligne, du cloud et même du télétravail complet en partage de connexion. L’offre inclut également 35 Go depuis l’Europe et les DOM, tout en conservant appels, SMS et MMS illimités.

Mise en avant par notre comparateur de forfaits mobile, cette offre se positionne parfaitement en ce début de semaine parmi celles à ne pas manquer si l’on est un grand consommateur de data et que l’on se passe fréquemment du Wi-Fi.

Ce forfait NRJ en bref :

350 Go en 5G depuis la France métropolitaine

35 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement, résiliable à tout moment

Actuellement, ce forfait est proposé à 13,99 euros par mois sur le réseau de Bouygues Telecom.

Un allié pour les usages intensifs

Avec un tel volume de données, le streaming vidéo en haute définition devient non seulement possible, mais totalement banal, même en déplacement. Films, séries ou vidéos en 4K peuvent être visionnés sans compromis sur la qualité, y compris en déplacement ou lors de longs trajets. Les amateurs de musique en ligne peuvent écouter leurs playlists en continu, découvrir de nouveaux titres ou utiliser des plateformes de streaming audio sans craindre de voir leur enveloppe data fondre rapidement.

Les 350 Go permet également de profiter d’un partage de connexion fluide et fiable, capable d’alimenter plusieurs appareils en simultané, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable pour le télétravail, d’une console pour jouer en ligne ou d’une tablette pour visionner du contenu.

Cette abondance de données transforme le smartphone en véritable routeur mobile, offrant une alternative performante lorsque le réseau Wi-Fi est absent ou insuffisant.

Couverture et performance de cette offre

Ce forfait repose sur le réseau de Bouygues Telecom, réputé pour la qualité de sa couverture 5G et ses débits élevés, permettant de profiter pleinement de la vitesse et de la réactivité qu’offre cette technologie. La couverture 5G, en constante progression, assure une connexion rapide dans un nombre croissant de villes et zones périurbaines, tandis que la 4G prend efficacement le relais dans les secteurs non encore couverts.

Les 35 Go inclus pour une utilisation en Europe et dans les DOM représentent un atout majeur pour ceux qui voyagent régulièrement. Ils permettent de continuer à utiliser toutes les fonctions essentielles : streaming, navigation, réseaux sociaux, visio ou messagerie. Le tout sans engagement, offrant la possibilité de résilier ou de changer d’offre à tout moment, tout en conservant un prix particulièrement compétitif pour une enveloppe de données aussi généreuse.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

