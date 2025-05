Syma propose Le Sept, un forfait mobile de 150 Go à 7,99 euros par mois, sans engagement et compatible 5G. Une offre bien placée pour les grands consommateurs de data, avec une enveloppe généreuse, des appels illimités et quelques options incluses rarement vues à ce niveau de prix.

PositionnĂ© sous la barre des 8 euros, ce forfait Syma combine un volume data Ă©levĂ©, la 5G incluse, des appels illimitĂ©s en France comme Ă l’étranger et une enveloppe de 24 Go depuis l’Europe. Il s’adresse aussi bien aux utilisateurs intensifs qu’à ceux qui cherchent un forfait mobile complet sans se ruiner. Et s’il ne rĂ©volutionne pas le marchĂ©, il fait clairement partie des meilleures propositions dans cette gamme tarifaire, notamment pour celles et ceux qui veulent accĂ©der Ă la 5G sans surcoĂ»t.

Le Sept de Syma en bref :

150 Go de data mobile en France métropolitaine

24 Go utilisables depuis l’UE/DOM

Appels et SMS illimitĂ©s en France et depuis l’UE/DOM

Sans engagement

En ce moment le forfait Le Sept de Syma est Ă 7,99 euros par mois, sur le site de l’opĂ©rateur.

Un forfait complet et sans conditions cachées

Ce qui distingue ce forfait, au-delĂ de son prix, c’est l’enveloppe qu’il propose. Avec 150 Go par mois, on est largement Ă l’aise pour streamer, tĂ©lĂ©travailler, naviguer ou partager sa connexion. Les appels illimitĂ©s depuis la France et l’Europe, ainsi que les communications vers l’international, viennent renforcer le cĂŽtĂ© « tout compris » de l’offre.

Et contrairement Ă d’autres forfaits Ă petit prix, ici, pas d’option 5G Ă activer : elle est incluse par dĂ©faut, selon la couverture et le mobile utilisĂ©.

Les 24 Go utilisables depuis l’UE/DOM permettent d’envisager un sĂ©jour Ă l’étranger sans craindre les restrictions. C’est un vrai plus dans cette tranche de prix, oĂč beaucoup de forfaits se contentent de 10 Ă 15 Go maximum en Europe.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait conviendra aux utilisateurs qui consomment beaucoup de data sans vouloir dĂ©passer les 10 euros par mois. Il peut aussi servir de ligne secondaire pour les usages spĂ©cifiques (modem 5G, tablette, routeur, tĂ©lĂ©travail nomade
). Et mĂȘme comme forfait principal, Ă condition d’ĂȘtre satisfait de la couverture du rĂ©seau SFR, utilisĂ© par Syma.

Selon le dernier baromĂštre nPerf (annĂ©e 2024), SFR occupe la premiĂšre place en matiĂšre de performances globales de l’internet mobile, devant Bouygues Telecom et Orange. L’opĂ©rateur se distingue notamment par ses excellents dĂ©bits descendants (124 Mb/s en moyenne) et montants, ainsi que par une couverture 5G en forte progression, particuliĂšrement dans les zones denses.

Au 1á”‰Êł mai 2025, SFR dispose de 28 858 sites 5G autorisĂ©s en France selon l’ANFR, avec une majoritĂ© dĂ©ployĂ©e sur la bande 3,5 GHz, la plus performante pour cette technologie. CĂŽtĂ© 4G, la couverture reste trĂšs Ă©tendue, avec plus de 99 % de la population couverte et une prĂ©sence solide, y compris dans les zones rurales. Autrement dit, ce forfait bĂ©nĂ©ficiera d’un bon signal dans la grande majoritĂ© des situations, en ville comme Ă la campagne.

Des ajouts possibles, mais peu adaptés aux usages actuels

Syma Mobile propose plusieurs options pour enrichir ses forfaits, notamment des pass internationaux (10 ou 20 €) permettant d’appeler vers les fixes et mobiles de 60 pays depuis la France. Une option Roaming USA Ă 10 euros donne accĂšs aux appels, SMS illimitĂ©s et Ă une enveloppe data depuis les États-Unis. D’autres pass permettent aussi d’ajouter 5 ou 10 Go de data supplĂ©mentaires, en cas de besoin ponctuel.

Mais dans le cas du forfait Ă 150 Go, ces ajouts restent marginaux : le forfait se suffit largement Ă lui-mĂȘme pour un usage classique, aussi bien en France qu’en Europe. Avec la gĂ©nĂ©ralisation des services comme le RCS (qui remplace progressivement le SMS/MMS) ou les messageries comme WhatsApp, Messenger, etc.), ces options apparaissent souvent trop chĂšres pour ce qu’elles apportent rĂ©ellement. Pour la grande majoritĂ© des utilisateurs, elles ne seront ni nĂ©cessaires, ni rentables.

