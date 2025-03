Cet opérateur casse les prix sur la 5G avec ce forfait mobile 200 Go à moins de 10 €/mois

Prixtel propose Le Grand, un forfait 5G avec 200 Go sur le réseau SFR pour moins de 10 euros par mois. Une offre particulièrement intéressante en termes de rapport data/prix, mise en avant par notre comparateur en ce mois de mars.

Prixtel propose un modèle de facturation évolutif, où le prix s’ajuste en fonction de la consommation de data. Cette flexibilité permet de ne payer que pour l’usage réel, une approche particulièrement adaptée aux utilisateurs dont la consommation varie d’un mois à l’autre. Pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de forfaits mobile, afin d’évaluer les différentes alternatives disponibles.

Le forfait mobile Le Grand, c’est quoi ?

200 à 220 Go de 5G sur le réseau de SFR

25 Go en itinérance en Europe et les DOM

Sans engagement

En ce moment Prixtel propose Le Grand Ă partir de 10 euros par mois pour 200 Go de 5G. Le prix passe ensuite Ă 12,99 euros pour 220 Go et 15,99 euros pour 250 Go.

Un forfait qui s’adapte à la consommation

Avec une enveloppe pouvant atteindre 250 Go, ce forfait convient parfaitement aux utilisateurs intensifs qui dépendent de leur connexion mobile au quotidien. Que ce soit pour le streaming en haute définition, la musique en ligne sans interruption, ou encore le gaming, il garantit une utilisation fluide sans craindre d’atteindre rapidement la limite de data. Il est également idéal pour ceux qui pratiquent le télétravail en déplacement, permettant de gérer des visioconférences, d’envoyer des fichiers volumineux et de naviguer sans ralentissement. De plus, avec une telle quantité de data, il est possible d’utiliser le partage de connexion pour connecter un ordinateur ou une tablette.

L’offre inclut également 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ce qui permet de rester connecté en déplacement sans avoir à souscrire une option supplémentaire.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Un point essentiel pour ceux qui ont besoin de rester joignables à tout moment.

Des options gratuites pour une meilleure expérience

En plus de son enveloppe data flexible et de ses appels illimités, le forfait Le Grand de Prixtel inclut plusieurs options gratuites qui améliorent l’expérience utilisateur. Parmi elles, le blocage des numéros surtaxés, évitant ainsi les frais imprévus liés aux services premium. Les utilisateurs d’iPhone peuvent également profiter de la messagerie vocale visuelle, offrant un accès rapide et intuitif à leurs messages vocaux.

Côté connectivité, ce forfait intègre les appels Wi-Fi (VoWiFi) et 4G (VoLTE), garantissant une meilleure qualité audio et la possibilité d’émettre des appels même dans les zones où le signal mobile est faible. Enfin, la 5G est incluse sans surcoût, sous réserve de disposer d’un smartphone compatible, permettant ainsi de bénéficier de débits plus rapides et d’une latence réduite pour un usage fluide au quotidien.

Au-delà du prix, la qualité du réseau est un critère fondamental à prendre en compte avant de choisir un forfait. L’Arcep propose une carte interactive permettant de consulter la répartition des antennes mobiles.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

