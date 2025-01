Cet opérateur démarre fort pour l’année 2025 avec ce forfait 5G 200 Go à moins de 8 €/mois

En 2025, on arrête de payer une fortune pour son forfait mobile chaque mois. Cdiscount mobile propose par exemple une offre de 200 Go de 5G à moins de 8 euros par mois.

La nouvelle année qui vient de débuter est le moment parfait pour enfin changer son forfait mobile. Et pour ne pas faire les choses à moitié, autant miser sur une offre qui combine 5G, grosse enveloppe de données et petit prix mensuel. Cdiscount mobile propose justement le forfait idéal : pas moins de 200 Go de 5G pour moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

200 Go de données 5G en France métropolitaine

19 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM

Les communications illimitées, sous certaines conditions

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 5G de 200 Go proposé par Cdiscount mobile est affiché à 7,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement. Notez que c’est exactement la même offre qu’au Black Friday !

Une enveloppe généreuse pour 2025

Cdiscount mobile commence décidément très bien l’année avec son forfait mobile 5G de 200 Go. Cet opérateur virtuel, ou MVNO, met ainsi à disposition une enveloppe plus que généreuse qui vous permet de naviguer sur le web durant de longues heures, de visionner plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore de jouer en ligne sans trop faire attention au temps passé sur votre smartphone. Et pour couronner le tout, le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son appareil par rapport à ce qu’offre la 4G. Votre smartphone doit évidemment être compatible.

Par ailleurs, notez que si vous voyagez dans un pays européen ou dans les DOM, vous aurez droit à une enveloppe supplémentaire de 19 Go de 4G pour vous accompagner.

Un réseau de qualité

Ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Toutefois, quelques règles s’appliquent ici : vous ne devez pas dépasser 3 heures par appel, et ne pas contacter plus de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, l’offre de Cdiscount mobile permet de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 7 408 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

