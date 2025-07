C’est l’un des forfaits mobiles les plus généreux de l’été : 200 Go de 5G à 8,99 €/mois, sans engagement et carte SIM à 1 €

NRJ Mobile lance son forfait estival généreux en données mobiles pour regarder Netflix dans le train : 200 Go en 5G pour 8,99 euros par mois.

Avec NRJ Mobile, vous utilisez le réseau Bouygues Telecom et profitez ainsi de sa vaste couverture sur le territoire français. Tout en faisant des économies sur le prix du forfait mensuel puisqu’ils n’ont pas d’infrastructures à déployer et à entretenir. C’est ce qui permet à NRJ Mobile de proposer ce forfait 5G sans engagement avec 200 Go de données mobiles à moins de 9 euros par mois.

Les points forts du forfait Woot NRJ Mobile

La carte SIM n’est qu’à un tout petit euro

La qualité du réseau Bouygues Télécom

Pas de hors forfait, le débit est réduit si vous dépassez vos 200 Go

Le forfait NRJ Mobile, avec 200 Go de données mobiles en 5G et une enveloppe de 34 Go pour les voyages en UE et dans les DOM, est à 8,99 euros par mois.

NRJ Mobile sort l’artillerie lourde

NRJ Mobile propose un bon petit forfait mobile en plein été, à quelques jours de la fin des soldes : 200 Go de données mobiles en 5G avec 34 Go de données mobiles pour l’étranger. De quoi continuer d’utiliser son smartphone partout, même en voyage. Avec les données en itinérance, vous continuez d’aller sur Internet, consulter vos mails, de regarder des vidéos ou écouter de la musique sans WiFi.

L’avantage de ce forfait est qu’il ne surfacture pas en cas de dépassement des 200 Go, Internet n’est pas coupé, mais le débit est réduit. En théorie, c’est bien, mais en pratique, le débit réduit n’est pas suffisant pour continuer votre smartphone normalement. C’est vraiment histoire de dire qu’Internet n’est pas coupé, mais même pour charger un email, ça va prendre un petit moment.

La liberté du forfait Woot sans engagement

Ça peut paraitre normal aujourd’hui, mais le forfait est sans engagement. Vous pouvez à tout moment arrêter et changer d’opérateur, même 3 jours après avoir souscrit. Vous ne paierez pas de frais de résiliation, juste la facture du mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine.

Depuis l’Europe et les DOM, vous avez aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers ces mêmes zonse. La petite subtilité de ce forfait, c’est que les 34 Go à utiliser à l’étranger sont en plus des Go en France, ils ne sont pas décomptés des 200 Go. Une option trop rare, car la concurrence va piocher dans l’enveloppe de base.

Si vous souhaitez changer d’opérateur tout en gardant votre numéro de téléphone actuel, il vous suffit de composer gratuitement le 3179 depuis votre mobile. Vous recevrez alors par SMS votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Lors de la souscription à votre nouveau forfait, indiquez simplement ce code et votre numéro. Le nouvel opérateur se chargera automatiquement de la portabilité de votre numéro, sans frais ni interruption de service.

