Lenovo casse déjà le prix de sa nouvelle tablette abordable et familiale pendant les soldes

Pour celles et ceux qui ont un petit budget, et qui attendaient les soldes pour dénicher une tablette efficace et pas cher pour les vacances, on a ce qu’il vous faut : la Lenovo Tab K11e est remisée à 199 euros au lieu de 239 euros de base.

Lenovo compte un bon nombre de tablettes dans son catalogue, et la Tab K11e vient s’ajouter à la liste. Cette nouvelle ardoise Android comblera la plupart des utilisateurs sans demander un budget conséquent. Elle offre une expérience utilisateur agréable au quotidien et coûte déjà 40 euros de moins pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab K11e

Un format compact avec un écran de 11″ à 90 Hz

La présence de quatre haut-parleurs compatible Dolby Atmos

Une bonne autonomie

La tablette Lenovo Tab K11e est proposée à 239,01 euros, mais durant les soldes, cette nouvelle référence se négocie à 199,01 euros sur la boutique officielle.

Une tablette confortable qui tient bien en main

Pour un modèle entrée de gamme, la tablette Lenovo Tab K11e offre de belles finitions, notamment avec son châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière. Avec une épaisseur de 7,15 mm et un poids de 465 g, elle se trouve être très simple à manier et à transporter.

À l’avant, on découvre une diagonale de 11 pouces suffisamment confortable pour visionner du contenu vidéo. Il est dommage de ne pas retrouver de l’OLED, mais sa dalle IPS LCD affiche une belle définition de 1 920 x 1 200 pixels. Avec une luminosité atteignant 400 nits le rendu est correct, mais pas idéal en extérieur. Même pour naviguer dans l’interface, l’expérience est fluide grâce au taux de rafraichissement à 90 Hz. La tablette supporte aussi le Dolby Atmos avec ses quatre haut-parleurs.

Efficace pour les usages classiques

Côté performances, la tablette de Lenovo est animée par la puce MediaTek Helio G88, couplé avec 8 Go de mémoire vive. Une configuration simple, qui suffit pour un usage familial comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais il faudra en revanche oublier les jeux 3D. Notez qu’elle fonctionne sous Android 13. La marque assure deux ans de mises à jour.

Enfin, elle dispose d’une batterie assez conséquente : 7 040 mAh. D’après le constructeur, elle peut être tenir jusqu’à 10 heures en lecture vidéo. Vous allez pouvoir l’utiliser une bonne journée d’utilisation, voire deux si vous avez une utilisation plus modérée. En revanche, la charge se fait lentement. Sachez qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Afin de comparer la Lenovo Tab K11e avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes du marché.

