Darty met en promo une tablette Xiaomi dans un pack à prix mini lors des soldes

La tablette Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ propose un format compact, une dalle 90 Hz, une bonne autonomie, et un prix tout doux. Et pendant les soldes, ce prix est encore allégé, ce qui en fait l’ardoise de l’été. Son prix de 149 euros lors de son lancement, et aujourd’hui réduit à 110,99 euros sur Darty.

Les grandes tablettes ont leur public, mais côté mobilité, une petite dalle bien équilibrée vaut parfois bien mieux qu’un écran XXL. C’est exactement ce que propose Xiaomi avec cette Redmi Pad SE 8,7 pouces, une tablette Android entrée de gamme qui vise juste, avec un format mini, une expérience fluide, et surtout un tarif bien calé. Encore plus intéressant ici, puisqu’elle est vendue en pack avec sa coque officielle, histoire de la protéger dès le premier jour. Idéale pour la lecture, Netflix, ou un peu de navigation web sans prise de tête sur la plage. Pour les soldes, la Pad SE 8.7″ passe bien en dessous des 130 euros sur Darty.

Les atouts de cette Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″

Un écran 8,7″ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz

Son format compact, parfait pour les déplacements

Un pack complet avec coque officielle incluse

Au lieu de 149 euros lors de son lancement, la Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ est aujourd’hui disponible en promotion à 110,99 euros sur Darty.

Petit gabarit, grandes idées

Avec ses 8,7 pouces, cette Redmi Pad SE vise la mobilité. Elle tient dans une petite sacoche, s’utilise à une main, et ne pèse que 373 grammes. La dalle LCD affiche une définition HD+ (1340 x 800 pixels), et propose également une fréquence de rafraichissement de 90 Hz, ce qui la rend bien plus agréable à l’usage qu’on ne pourrait l’imaginer dans cette gamme de prix.

Son processeur MediaTek Helio G85, couplé à 4 Go de RAM, suffit largement pour faire tourner les applis du quotidien : YouTube, Chrome, mails, Netflix, ou quelques jeux pas trop gourmands. Et l’interface HyperOS (sur Android 14) reste bien optimisée, sans surcharge inutile.

Avec 64 Go de stockage extensible via une carte microSD, cette tablette peut embarquer pas mal de contenu hors ligne. Parfait pour les longs trajets, les vacances ou une utilisation familiale. La coque incluse dans ce pack renforce encore l’intérêt de l’offre, elle protège bien et permet même de poser la tablette inclinée.

Endurante et bien équipée pour son prix

Côté batterie, Xiaomi a vu juste : 6 650 mAh de capacité, ce qui donne facilement plus de 10h d’usage mixte. De quoi tenir plusieurs jours si on l’utilise surtout pour du visionnage vidéo ou de la lecture. La charge rapide de 18 W se fait via USB-C, un bon point pour éviter les câbles exotiques.

La double enceinte stéréo compatible Dolby Atmos située de part et d’autre assure un son correct, suffisant pour du contenu YouTube, des appels visio ou une série sur les plateformes de sVOD compatibles. La caméra avant (5 MP) et arrière (8 MP) font le minimum syndical pour un usage ponctuel.

Côté connectique, on reste sur du Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, un port jack 3,5 mm. Pas de surprise, mais rien ne manque à l’appel pour une tablette de ce calibre. L’ensemble reste cohérent, bien fini, et plutôt bien plus agréable que ce que propose la majorité des tablettes autour de 100 €.

Afin de comparer la Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

