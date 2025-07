Test de la Garmin Forerunner 570 : entre écran iconique et regret cartographique

Un mois et demi. C'est le temps que nous avons laissé à la Garmin Forerunner 570 pour nous convaincre. Entre superbe écran et absence de cartographie, voici notre test complet sur une montre au positionnement intriguant.

Apr√®s les Forerunner¬†255 et 955 de juin 2022, puis les 265 et 965 de mars 2023, Garmin poursuit le renouvellement de sa gamme de montres de course √† pied avec les arriv√©es de la Forerunner¬†570 et de la Forerunner¬†970 de mai 2025. Vous l’aurez compris, le nouveau mod√®le¬†570 vient s‚Äôintercaler entre les 265 et 965, en tentant de proposer un compromis entre fonctionnalit√©s et prix.

Pens√©e pour les coureurs r√©guliers qui veulent monter en gamme sans basculer sur une fńďnix, la Forerunner 570 est tout de m√™me affich√©e √† 550 euros. Nous la portons jours et nuits depuis maintenant une cinquantaine de jours et il est temps de vous faire notre retour : la Garmin Forerunner 570 est-elle une bonne montre au bon prix ?

Garmin Forerunner 570 Fiche technique

Mod√®le Garmin Forerunner 570 Dimensions 47 mm x 47 mm x 12,9 mm Technologie Li-Ion D√©finition de l’√©cran 454 x 454 pixels Dalle AMOLED M√©moire interne 8 Go Poids 50 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Oui Indice de protection 5 ATM Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Forerunner 570 prêtée par Garmin.

Garmin Forerunner 570 Un design connu et deux nouvelles couleurs

La Garmin Forerunner 570 reprend sans surprise les codes de la gamme Forerunner et ressemble ainsi fortement aux 265 et 965. On retrouve donc une montre de sport légère (en plastique) et au bel écran.

La Garmin Forerunner 570 // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Si les montres de la gamme Forerunner sont moins habill√©es que celles des gammes fńďnix/epix/enduro, elles sont bien plus l√©g√®res au poignet et, de ce fait, plus agr√©ables √† porter.

Les deux tailles propos√©es (42 mm ou 47 mm) affichent en effet 42 ou 50 grammes sur la balance. Elles ne d√©passent pas les 12,9 mm d’√©paisseur, soit environ 1 mm de plus que les montres concurrentes dans cette gamme de prix.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Chaque taille de la Forerunner 570 est propos√©e en trois options de coloris, pour le bo√ģtier et le bracelet. Vous aurez le choix entre une couleur noire sobre et deux variantes un peu plus fun :

noir, bleu ciel ou un mix de blanc/orange/rose pour la Forerunner 570 en 42 mm ;

noir, violet foncé ou un mix de jaune/turquoise pour la Forerunner 570 en 47 mm ;

Montre Forerunner et l√©g√®ret√© oblige, la 570 est compos√©e d’un bo√ģtier en plastique, d’une lunette en aluminium et d’une vitre en Corning Gorilla 3. Cette derni√®re sera donc plus sujette aux rayures que les vitres saphir pr√©sentes sur les mod√®les haut de gamme. Dans les faits, rien √† redire apr√®s un mois et demi d’utilisation et plusieurs chocs contre des poteaux urbains et des encadrements de porte. C√īt√© natation, la montre r√©siste √† une pression √©quivalente √† 50 m√®tres de profondeur.

La belle couleure violette de notre Forerunner 570 // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Notons l’absence de lampe torche sur la tranche haute du bo√ģtier. Cette fonctionnalit√©, de plus en plus pr√©sente sur les nouvelles montres Garmin, est arriv√©e sur la Forerunner 970, mais pas sur la 570. On y trouve cependant un micro et un haut-parleur ‚ÄĒ nous vous expliquerons pourquoi un peu plus tard.

Les trois boutons gauches de la 570 // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Les cinq boutons habituels de Garmin sont tous bien pr√©sents, tout comme le port de charge propri√©taire √† l’arri√®re de la montre.

Le bracelet de la Garmin Forerunner 570 // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Enfin, le bracelet 22 mm en silicone profite d’une accroche standard avec pompe √† rel√Ęchement rapide. Vous pourrez donc le remplacer facilement.

Garmin Forerunner 570 L’√©cran Garmin le plus lumineux

Comme souvent, Garmin indique que l’√©cran de ses nouvelles montres est leur ¬ę √©cran Amoled le plus lumineux ¬Ľ, sans pour autant donner de chiffres.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Eh bien encore une fois, j’ai √©t√© impressionn√© par la qualit√© de l’√©cran Amoled d√©j√†, mais surtout pas sa luminosit√©. J’ai vu une r√©elle diff√©rence de luminosit√© avec le dernier mod√®le Suunto test√© √† date, la Suunto Run, qui n’avait pourtant aucun soucis √† ce niveau-l√†. Bon, m√™me les √©crans des Garmin epix faisaient moins bien dans mes souvenirs.

Les couleurs affich√©es par l’√©cran de la Forerunner 570 sont p√©tantes, si bien que m√™me le niveau de luminosit√© 2/3 par d√©faut para√ģt trop √©tincelant. J’ai en fait l’impression que c’est l’aspect brillant et glac√© de l’√©cran qui ajoute un bel effet au tout.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Vous l’aurez donc compris, la Forerunner 570 reste parfaitement lisible en plein soleil. Il faut dire que l’argument ¬ę c’est une montre avec un √©cran Amoled, on ne va rien voir quand il fait beau ¬Ľ ne tient plus vraiment depuis quelque temps d√©j√†.

La montre b√©n√©ficie bien entendu d’un mode Always On Display, qui affiche l’heure en permanence, afin de vous √©viter de lever le poignet pour activer l’√©cran. Pr√©cisions que cette derni√®re m√©thode fonctionne parfaitement et vous fera √©conomiser de la batterie.

Le mode Always On Display // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

L’√©cran tactile 1,4″ de notre mod√®le de 47 mm partage la m√™me d√©finition de 454 √ó 454 pixels que ceux des Garmin Forerunner 970 et Garmin fńďnix 8.

Cette ann√©e, Garmin ne propose qu’un seul nouveau cadran d√©di√© √† son nouveau mod√®le, en tout cas pour la Forerunner 570. Ce cadran est personnalisable, comme d’habitude avec Garmin. Nous le trouvons franchement r√©ussi ‚ÄĒ pour une montre de sport, on s’entend.

Garmin Forerunner 570 Une belle interface pour une application vieillissante

La Forerunner 570 b√©n√©ficie de l’interface tr√®s compl√®te des montres Garmin. On appr√©cie toujours autant l’effort apport√© aux design et animations des menus. Menus que nous vous conseillons toujours de trier et de ranger selon vos besoins, pour garder une navigation plus agr√©able au quotidien.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Nous nous attendions d’ailleurs √† une interface l√©g√®rement plus r√©active lors des d√©filements rapides ‚ÄĒ comprendre lorsque j’appuie 3 fois de suite comme un bourrin sur le bouton pour aller directement au menu qui m’int√©resse ‚ÄĒ, mais rien de g√™nant au quotidien.

Les notifications de votre t√©l√©phone sont accessibles avec un appui sur le bouton milieu gauche ou avec un glissement de doigt vers le bas. Bon √† savoir : d√©sactiver les notifications sur la montre vous permet tout de m√™me de les consulter dans ce menu d√©di√©. Les fameux menus (sommeil, entra√ģnement, musique…) sont quant √† eux disponibles en appuyant sur le bouton bas gauche ou avec un glissement de doigt vers le haut.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

La Forerunner 570 embarque seulement 8 Go de stockage, principalement pour la musique car elle n’offre pas de cartographie.

L’application Garmin Connect sur smartphone se fait de plus en plus vieillotte et d√©pass√©e. Elle a beau √™tre la plus compl√®te, nous ne pouvons que pr√©f√©rer les applications des concurrents Suunto ou Coros. Les menus Garmin m√©riteraient un coup de peinture et encore plus de personnalisation ‚ÄĒ certaines pages nous √©tant inutiles au quotidien et prenant donc de la place pour rien.

L’application mobile Garmin Connect // Source¬†: Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

On sent Garmin coinc√© entre ses clients historiques (qui pourraient √™tre perdus si une grosse refont avait lieu) et les nouveaux clients (qui ne seraient pas contre une interface un peu plus dans l’air du temps).

Garmin Forerunner 570 À fond sur le sport, mais pas trop sur la carto

La Forerunner 570 s’√©quipe du dernier capteur cardio optique Garmin, le Elevate Gen 5, mais amput√© de l’√©lectrocardiogramme pourtant pr√©sent sur la Forerunner 970, la Venu 3 ou la Fenix 8. La montre embarque √©galement les habituels capteurs pr√©sents sur les montres milieu de gamme, √† savoir une puce GNSS multibandes, un oxym√®tre de pouls pour la SpO2, un altim√®tre barom√©trique, une boussole et autres gyroscope et acc√©l√©rom√®tre.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Tous ces composants permettent √† Garmin de fournir une armada de scores pour vous faire progresser : pr√©paration, statut et suggestions d’entra√ģnement, temps de r√©cup√©ration, statut de la VFC, coach de sommeil, pr√©dicteur de course‚Ķ

La pr√©diction de temps sur 10 km // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

On remarque cependant que Garmin a exclu certaines options de la 570, pour rendre les autres mod√®les plus attractifs sans aucun doute. Vous ne pourrez par exemple pas profiter de l’indice Stamina et des scores de mont√©e et d’endurance.

Le score de pr√©paration √† l’entra√ģnement // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Autre diff√©rence notable, la Forerunner 570 n’int√®gre aucun nouveau score lanc√©s sur la Forerunner 970 : tol√©rance de course, √©conomie de course et perte de vitesse d‚Äôimpact. Bon, pr√©cisons que ces derni√®res n√©cessitent quasiment toutes l’utilisation de la nouvelle ceinture Garmin HRM 600 pour fonctionner.

Le rapport matinal est de la partie et Garmin semble avoir remarqu√© son adoption par le public, puisque la marque propose d√©sormais un rapport du soir. Tout est dans le nom : ce dernier vous affiche √† chaque fin de journ√©e votre besoin de sommeil, votre prochain entra√ģnement ou encore la m√©t√©o et les √©v√©nements de votre calendrier √† venir.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

C√īt√© profils sportifs, la Forerunner 570 conserve ceux pr√©sents sur les derni√®res Forerunner, tout en accueillant de nouveaux modes multisports comme le biathlon, l‚Äôencha√ģnement personnalis√© et le triathlon en piscine, ainsi que plus de 20 nouveaux profils d‚Äôactivit√©s incluant la course d‚Äôobstacles, le rucking, la chasse, l‚Äô√©quitation, le tir √† l‚Äôarc, le BMX, le gravel, le cano√ę-kayak, la p√™che et la mobilit√©.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

La Garmin fńďnix 8 reste techniquement le meilleur choix gr√Ęce √† certains profils exclusifs (plong√©e, parachutisme, sports nautiques avanc√©s), mais la 570 conviendra √† une extr√™me majorit√© d’utilisateurs, ne serait-ce que par la pr√©sence du trio course √† pied, v√©lo et natation.

Pas de cartographie

Si on accepte l’absence de cartographie sur une montre √† 249 euros, la pilule est plus difficile √† avaler pour une montre vendue √† 300 euros de plus. Eh oui, √† 549 euros, la Garmin Forerunner 570 ne propose pas de cartographie. On se contentera donc de l’habituel fil d’Ariane, ce simple affichage timide de notre trac√© sur un fond noir, d√©nu√© de tout fond de carte.

Pas de cartographie sur la Forerunner 570, juste des traces de doigt // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Il est tout de même possible de charger et d’afficher un parcours pour le suivre sur la montre et recevoir des notifications avant les virages. Certaines personnes s’en contenteront.

Ceux qui ont d√©j√† utilis√© une vraie cartographie auront bien plus de mal. Il faudra se tourner vers les Forerunner haut de gamme (955, 965 et 970) ou des mod√®les fńďnix ou Enduro pour en profiter ‚ÄĒ ou aller chez la concurrence, cela va de soi.

La précision du GPS de la Garmin Forerunner 570

√Ä l‚Äôinstar des autres mod√®les moyen et haut de gamme r√©cents de la marque, la Forerunner 570 b√©n√©ficie de la technologie multi-GNSS √† double fr√©quence, la plus pr√©cise √† ce jour sur les montres connect√©es. Elle dispose √©galement de l’algorithme Garmin SatIQ, qui optimise automatiquement le mode de pr√©cision GNSS selon les conditions environnementales afin de pr√©server pr√©cision et autonomie.

Nos tests r√©v√®lent sans aucune surprise un √©ni√®me tr√®s bon suivi GNSS pour la Forerunner 570. En mode le plus pr√©cis, la montre nous a quasiment tout le temps plac√© exactement sur le bon trottoir lors de nos sorties, ce qui n’est pas t√Ęche ais√©e en plein Paris. Aucun probl√®me pour les lieux plus d√©gag√©s, en montagne par exemple.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Les r√©sultats du mode ¬ę GPS uniquement ¬Ľ sont loin d’√™tre ridicules, mais pr√©sentent parfois logiquement quelques √©carts dans la Seine ou sur le trottoir d’en face ‚ÄĒ rien qui ne fausse compl√®tement non plus votre sortie enti√®re.

Nous ne pouvons que vous recommander l’utilisation du mode SatIQ, qui offre encore une fois selon nos tests une pr√©cision extr√™mement proche de celle du mode ultime multi-GNSS multi-band.

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin Forerunner 570

Si certains attendent déjà avec impatience la nouvelle génération de capteur optique Garmin, le Elevate Gen 5 a encore une fois fait des merveilles. En course à pied, notre Forerunner 570 a parfois réussi à être plus précise que notre ceinture cardiofréquencemètre lorsque celle-ci avait des problèmes de contact et d’humidité.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : le capteur optique de la 570 n’est pas aussi fiable qu’une ceinture, technologie utilis√©e oblige ‚ÄĒ on remarque d’ailleurs toujours le l√©ger d√©lai de mesure.

Le capteur optique de la 570 // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Il a cependant √©t√© suffisamment pr√©cis pour me donner confiance pendant certaines sorties tranquilles. C’est simple : je n’ai jamais remarqu√© d’√©cart flagrant entre la fr√©quence mesur√©e par la Forerunner 570 et celle de ma ceinture, connect√©e √† une autre montre, lorsque je jetais un coup d’Ňďil aux deux pendant mes sorties.

Voici quelques comparaisons lors de nos sorties de course sur route, de trail et de vélotaf.

Sur cette derni√®re comparaison, la Forerunner 570 rend une copie quasi parfaite, alors que je changeais souvent d’intensit√© en c√īte et que je transpirais beaucoup.

Garmin Forerunner 570 Une autonomie passable

Tout comme la Forerunner 970 offre une moins bonne autonomie que sa prédécesseure, la Forerunner 965, la Forerunner 570 fait moins bien que la Forerunner 265, peu importe la taille du modèle.

Montre connect√©e GPS uniquement SatIQ Tous les syst√®mes + multibande Forerunner 265S (42 mm) jusqu’√† 15¬†jours jusqu’√† 24 heures jusqu’√† 18 heures jusqu’√† 15 heures Forerunner 265 (46 mm) jusqu’√† 13¬†jours jusqu’√† 20 heures jusqu’√† 16 heures jusqu’√† 14 heures Forerunner 570 (42 mm) jusqu’√† 10¬†jours jusqu’√† 18 heures jusqu’√† 14 heures jusqu’√† 13 heures Forerunner 570 (47 mm) jusqu’√† 11¬†jours jusqu’√† 18 heures jusqu’√† 16 heures jusqu’√† 14 heures Forerunner 965 jusqu’√† 23 jours jusqu’√† 31 heures jusqu’√† 22 heures jusqu’√† 19 heures

Voil√† pour les donn√©es communiqu√©es par Garmin. Regardons plut√īt les r√©sultats de notre r√©elle utilisation pendant un mois et demi :

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Always on Pendant les activités uniquement En permanence Pendant les activités uniquement Pendant les activités uniquement SpO2 Non Non Non Non Satellites Tous les systèmes + multibandes Tous les systèmes + multibandes SatIQ GPS uniquement GPS 9 h 57 mn 3 h 35 mn 10 h 24 mn 15 h 5 mn Autonomie 5 jours et 16 heures 4 jours et 7 heures 5 jours et 12 heures 4 jours et 10 heures

Difficile de comparer l’autonomie de la Forerunner 570 √† celle de ses concurrentes dans la m√™me gamme de prix, puisqu’elles n’embarquent pas toutes la m√™me technologie d’√©cran. Il faut en fait se tourner vers des mod√®les plus abordables pour se rendre compte que Garmin a du travail √† faire sur ses mod√®les Amoled.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Dans ces m√™mes conditions et selon nos tests, la Suunto Race, vendue moins cher, offre au moins 2 fois plus d’autonomie que la Garmin Forerunner 570, voire 2 fois plus et avec 5 fois de plus de sport pour notre second test (mode always on activ√© et GNSS le plus pr√©cis). La Coros Pace Pro fait ici aussi deux fois mieux.

La montre de Garmin n’est pas ridicule au quotidien. Il faut simplement savoir que la concurrence fait bien mieux, en tout cas sur l’autonomie, et pour un prix bien moins on√©reux.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Comptez une heure et quelques pour recharger la Forerunner 570 jusqu’à 95 %, et une petite quinzaine de minutes supplémentaires pour atteindre les 100 %. La recharge se fait toujours via le port de charge propriétaire. Au moins, l’embout mural est en USB-C.

Garmin Forerunner 570 Appel et communication

Si la Forerunner 570 n’int√®gre pas d’eSIM, elle permet tout de m√™me de r√©pondre au t√©l√©phone tant que celui-ci est dans les parages ‚ÄĒ gr√Ęce au micro et au haut-parleur de la montre. Les performances audio lors des conversations t√©l√©phoniques sont acceptables, mais ne comptez pas non plus tenir un appel de 20 mn avec la montre : votre interlocuteur risque de s’agacer de la qualit√© assez rapidement.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

En plus de pouvoir stocker de la musique, d’afficher vos notifications et vos prochains √©v√©nements de calendrier, la montre embarque une puce NFC pour les paiements sans contact via Garmin Pay et supporte Bluetooth LE et ANT+ pour connecter des capteurs externes (ceinture cardio, capteurs de puissance, compteur v√©lo GPS).

La Forerunner 570 est affich√©e au prix de 549,99 euros, peu importe la taille ‚ÄĒ 42 mm ou 47 mm.

Pour donner du contexte voici les prix de lancement respectifs des nouveaux mod√®les Forerunner (570 et 970) face √† la g√©n√©ration pr√©c√©dente, lanc√©e deux ans plus t√īt (265 et 965) :

Forerunner 265 : 499 euros ;

: 499 euros ; Forerunner 570 : 549 euros ;

: 549 euros ; Forerunner 965 : 649 euros ;

: 649 euros ; Forerunner 970 : 749 euros.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Garmin est malin et place strat√©giquement sa Forerunner 570 : elle se trouve exactement au milieu de la gamme avec un √©cart de 50 euros par rapport √† la 265 et de 100 euros sous la 965, en tout cas √† leurs prix de lancement respectifs. On se retrouve donc avec un mod√®le ¬ę passerelle ¬Ľ qui pousser les utilisateurs de la 265 d’√©voluer vers plus de fonctionnalit√©s sans faire le saut financier important vers la 965 ou la 970.

Bon √ßa, c’est sur le papier c√īt√© Garmin. L’heure est venue de la conclusion.