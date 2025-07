Test Sony ULT Field 5 : la maturité d’une enceinte sans compromis

L’enceinte Sony ULT Field 5 // Source : Tristan Jacquel

L’été s’installe, et avec lui, une myriade d’occasions pour vibrer en plein air : soirées au parc, escapades à la campagne, journées à la plage ou barbecues entre amis.

Sony choisit ce moment pour faire renaĂ®tre l’esprit de l’iconique XB43 avec la ULT Field 5, une enceinte portable qui marque un retour aux fondamentaux de la marque. Après quelques itĂ©rations en demi-teinte, ce modèle dĂ©fie les standards, rivalisant avec des poids lourds comme la JBL Xtreme 4. Jeux de lumière, sons DJ, Ă©tanchĂ©itĂ©, autonomie d’une journĂ©e et son Ă©quilibrĂ© et puissant, voici ce que promet l’ULT Field 5. On a vĂ©rifiĂ©.

Sony ULT Field 5 Spécification techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par Sony.

Sony ULT Field 5 Un design robuste

La Sony ULT Field 5 se démarque par une esthétique soignée et contemporaine, qui s’écarte des formes galbées vers l’intérieur des modèles précédents. Elle offre une silhouette aux lignes fluides et arrondies, d’allure élégante et organique.

La bandoulière permet de transporter et suspendre facilement l’enceinte // Source : Tristan Jacquel

Un revêtement en maille textile à large trame enveloppe l’enceinte, et lui confère une texture sophistiquée et douce au toucher. Les radiateurs passifs latéraux, emblèmes de Sony, s’intègrent avec harmonie, rehaussés par des anneaux lumineux LED discrets qui soulignent leurs contours avec sobriété. Sony inclut une bandoulière, qui facilite le transport et permet de suspendre l’enceinte un peu partout.

La trappe de connectique de la Sony ULT Field 5 // Source : Tristan Jacquel

Le panneau de commande au sommet offre des boutons pour l’allumage, l’appairage Bluetooth, le réglage du volume, la lecture/pause et la fonction “Connect” pour synchroniser plusieurs enceintes Sony et une touche ULT rétro-éclairée pour changer de mode sonore. Une trappe discrète à l’arrière protège une entrée analogique mini-jack et un port USB-C.

La Sony ULT Field 5 pèse 3,3 kg // Source : Tristan Jacquel

Un poids non négligeable

L’ULT Field 5 n’est ni petite, ni légère, avec 320 x 144 x 125 mm et un poids de 3,3 kg. Elle se positionne parmi les enceintes nomades de gabarit moyen à grand, où la performance sonore prévaut sur une portabilité extrême. Car il faut l’expliquer : si elle est plus lourde que ses concurrentes, ce n’est pas parce Sony s’est amusé à la lester, mais parce que son transducteur de basses fréquences est solidement motorisé — pour jouer fort et précisément — qui implique un aimant de taille et de poids considérable.

L’enceinte ne craint ni sable, ni eau // Source : Tristan Jacquel

Sa certification IP67 garantit une résistance à l’immersion temporaire jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes, ce qui la rend idéale pour les environnements exigeants, comme la plage, le camping ou les abords d’une piscine. Attention, l’ULT 5 n’est pas conçue pour flotter, il faudra donc aller la chercher au fond de l’eau si elle y tombe.

Sony ULT Field 5 Une architecture sonore pensĂ©e pour l’impact

Le cĹ“ur du système est constituĂ© d’un transducteur rectangulaire de 107 x 79 mm chargĂ© de reproduire les basses et mĂ©diums (woofer), accompagnĂ© de deux grands tweeters de 46 mm pour la reproduction et sons les plus fins.

Cette sĂ©paration des tâches entre deux types de haut-parleurs permet d’optimiser les performances de chacun sur sa plage de frĂ©quences de prĂ©dilection.

Un radiateur passif de diffusion des basses fréquences // Source : Tristan Jacquel

La configuration acoustique est complĂ©tĂ©e par des radiateurs passifs logĂ©s dans les flancs de l’enceinte. Ces membranes passives sont entraĂ®nĂ©es par les mouvements du transducteur actif et le dĂ©chargent de la reproduction des plus basses frĂ©quences.

Sony ULT Field 5 Jeux d’Ă©clairage et sons festifs au programme

La Sony ULT Field 5 exploite l’application Sony Sound Connect (iOS/Android) comme interface de contrĂ´le principale. Cette application centralise l’accès Ă l’ensemble des fonctionnalitĂ©s et offre une prise en main intuitive de l’enceinte pour tous les usages.

La technologie « Sound Field Optimization » constitue un atout de cette enceinte. Elle utilise un microphone intégré pour analyser le bruit ambiant et ajuster automatiquement la balance des fréquences. Concrètement, les hautes fréquences sont légèrement mis en avant afin que le son soit plus intelligible.

Par ailleurs, l’utilisateur peut personnaliser son expĂ©rience d’Ă©coute grâce Ă deux prĂ©rĂ©glages distincts. Si ULT1 offre un rendu Ă©quilibrĂ©, le mode ULT2 excelle particulièrement dans la restitution des basses profondes et amĂ©liore sensiblement la dynamique des plans sonores. Pour les audiophiles exigeants, un Ă©galiseur Ă 10 bandes permet des ajustements sur tout le spectre, du grave Ă l’aigu.

L’aspect festif n’est pas nĂ©gligĂ© avec le système d’Ă©clairage intĂ©grĂ© autour des radiateurs passifs et sur les bords latĂ©raux, et le logo ULT qui s’Ă©claire aussi. La fonction Party Light de l’application permet de sĂ©lectionner des couleurs fixes ou des modes flash dynamiques pour crĂ©er l’ambiance souhaitĂ©e. Cependant, la puissance lumineuse reste modĂ©rĂ©e.

Pour les fĂŞtes improvisĂ©es, l’enceinte propose des effets DJ via l’application, comme des sons de batterie, des scratches, des samples de public, des phases reggae ou des rythmes robotiques qui se superposent Ă la musique. Si leur utilitĂ© reste limitĂ©e, ils peuvent apportent une dimension ludique.

L’Ă©clairage LED de la Sony ULT Field 5 // Source : Tristan Jacquel

Bluetooth 5.3 et codec Sony

CĂ´tĂ© connexion, l’ULT Field 5 s’appuie sur le Bluetooth 5.3, avec une portĂ©e efficace d’environ 10 mètres. L’enceinte prend en charge les codecs universels SBC et AAC, mais aussi le LDAC propriĂ©taire de Sony, qui offre une transmission audio haute rĂ©solution avec une compression minimale sur les appareils compatibles. On ne le prĂ©cisera jamais assez, c’est un atout mais cela ne change pas grand chose au son produit.

Une lĂ©gère latence existe en Bluetooth, un retard du son sur l’image parfaitement compensĂ© en lecture vidĂ©o, mais qui peut gĂŞner dans les jeux vidĂ©os. Dans ce cas prĂ©cis, l’entrĂ©e mini-jack reste prĂ©fĂ©rable. L’application permet d’ailleurs de basculer facilement entre ces deux sources.

Sony ULT Field 5 Signature sonore et qualité d’écoute

La Sony ULT Field 5 excelle autant au salon qu’en extĂ©rieur. Son Ă©quilibre sonore impressionne, que l’auditeur se trouve Ă proximitĂ© ou Ă plusieurs mètres de distance. Sa signature sonore est physiologique, avec des pics (modĂ©rĂ©s) dans le grave et l’aigu, et une capacitĂ© d’analyse intĂ©ressante.

Dès les premiers instants, on sait que cette enceinte va pouvoir s’écouter longtemps, qu’elle est solide et raffinée à la fois. Des différents modes d’égalisation intégrés, c’est l’ULT2 qui semble le plus détaillé et équilibré. À très fort volume, l’enceinte ne se désunit pas et peut produire jusqu’à 97 dB de volume à 1 m. C’est mieux que la JBL Xtreme 4, à laquelle elle n’a rien à envier.

La réponse en fréquence à volume modéré (courbe bleue) et à pleine puissance (courbe rose) de la Sony ULT Field 5 // Source : Tristan Jacquel

Un coup d’oeil Ă la courbe de rĂ©ponse montre que l’enceinte joue fort dans le grave et maintient cette capacitĂ© mĂŞme Ă pleine puissance. Le bas-mĂ©dium est Ă©quilibrĂ© et puissant, avec Ă la clĂ© des voix nettes et des impacts clairs. Le mĂ©dium est en lĂ©ger retrait pour Ă©viter toute duretĂ©, notamment en Ă©coutant fort, tandis que l’aigu se redresse en fin de courbe pour donner de la brillance et de la finesse.

Un bon comportement dynamique

Le comportement dynamique de la Sony ULT Field 5 est très bon et s’entend de façon évidente. Tel détail ressort ici, telle inflexion là , la partition jouée est toujours riche et bien tenue. L’étagement des plans sonores est bon et l’on suit sans mal instruments et voix. Il y a un bon respect macro-dynamique, ce qui permet de profiter d’un son de qualité même à faible volume.

Sur les titres pop comme Can’t Stop the Feeling de Justin Timberlake ou Shape of You d’Ed Sheeran, les voix ressortent avec chaleur et clartĂ©, parfaitement Ă©quilibrĂ©es au-dessus de basses Ă©nergiques.

Les morceaux plus complexes rĂ©vèlent la prĂ©cision de l’appareil : Uptown Funk bĂ©nĂ©ficie d’une restitution impeccable des cuivres et du groove, tandis que les synthĂ©s d’ABBA dans Lay All Your Love on Me se dĂ©tachent nettement des graves enveloppants.

MĂŞme Ă volume Ă©levĂ© sur un titre exigeant comme Blinding Lights de The Weeknd, l’enceinte maintient la clartĂ© des synthĂ©s sans compromettre la profondeur des basses.

Sony ULT Field 5 Large autonomie et charge rapide

La Sony ULT Field 5 brille par son excellente autonomie. Les 25 heures annoncĂ©es par le constructeur se vĂ©rifient, avec quelques nuances selon l’usage.

Ă€ volume d’ambiance (30-50%), l’enceinte tient parfaitement ses promesses et accompagne sans faiblir une journĂ©e complète. Pour les usages plus intensifs – volume poussĂ© Ă 80 % et au-delà – l’autonomie diminue drastiquement, mais reste largement suffisante pour animer vos soirĂ©es de bout en bout.

CĂ´tĂ© recharge, l’enceinte accepte jusqu’Ă 27 W avec les chargeurs Power Delivery, ce qui permet de rĂ©cupĂ©rer une capacitĂ© significative rapidement.

Sony propose Ă©galement une fonction « Battery Care » optionnelle qui limite la charge Ă 90% pour prĂ©server la longĂ©vitĂ© de la batterie. Une attention bienvenue qui tĂ©moigne de l’approche rĂ©flĂ©chie du constructeur pour un produit destinĂ© Ă vous accompagner dans la durĂ©e.

En somme, l’ULT Field 5 s’impose comme une rĂ©fĂ©rence solide en matière d’endurance dans sa catĂ©gorie, un atout majeur pour ceux qui recherchent une enceinte vĂ©ritablement nomade.

Sony ULT Field 5 Prix et disponibilité

La Sony ULT Field 5 est proposĂ©e au prix de 299 euros et se positionne comme l’une des toutes meilleures enceintes nomades du marchĂ©, en concurrence directe avec la JBL Xtreme 4, qu’elle Ă©gale en terme de musicalitĂ© et dĂ©passe d’un cheveu en puissance.